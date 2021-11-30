Близько 10 тисяч мігрантів готові перетнути білорусько-польський кордон, - прикордонслужба Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На території Білорусі перебувають близько 10 тис. іноземців, які прагнуть перетнути кордон і потрапити до Польщі.
Про це заявила на пресконференції речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польське інтернет-видання PAP.
"За нашими даними, у Білорусі близько 10 тисяч іноземців, які планують нелегально перетнути кордон, - розповіла Міхальська.
На запитання про табори мігрантів біля кордону з Польщею речниця відповіла: "Ми не спостерігаємо жодних таборів на кордоні з Польщею. Наразі в околицях Кузьниці тихо, спроб силового перетину кордону немає. Наскільки нам відомо, іноземців збирали в цьому логістичному центрі, який знаходиться в Білорусі, неподалік від прикордонного переходу "Брузги". Ми не спостерігаємо таборів біля кордону. Люди там зараз не таборують, а вантажівками їх везуть білоруською стороною. Можливо, з цього центру, можливо, з інших місць, де вони збираються. Тому вони там не таборують."
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З урахуванням того, що з білоруського боку накопичилося багато вантажівок, які потребують перетину кордону, вона сказала, що в правилах розмитнення нічого не змінилося, але скупчення сталося через закриття переїзду в "Кузьниці."
"На тепер у мене немає інформації про те, що перехід буде відкритий найближчими днями", - додала Міхальська.
Будь ласка, зачекайте...
А могли б перестати поливати...
Якщо вам там комфортно, то чому ні.
Я вважаю, що людина може і має право обирати самостійно духовний шлях.
По перше, це, навіть, не секта, як вважає дядько, а відділ спецслужби. Тож, якщо спроектувати його припущення на неї, не можна визнати учасників невірними з точки зору Ісламу, оскільки до бога ця "церква" не має відношення. Тому це буде співставлення білого і теплого.
Щоби коректно порвівняти властивості двох відомств, психологячний імператив пастви РПЦ можна було б назвати субординацією порівняно із вірою. І тоді, відповідно, розмова була б про її порушення, або про неслух, замість невірності.
Проблема в тому, що ви (це по друге) не подавали прямих ознак причетності до ФСБ-РПЦ. А якщо таки мати на увазі віру, наприклад якусь із конфесій християнства, щодо якої автор саркастично висловлюється, тоді було б помилкою згадувати про РПЦ.
"Беларуский солдат ничем не отличается от ДАИШ (то же самое, что ИГИЛ, только по-арабски - The Village Беларусь). Нет таких избиений и насилия, которым бы мы не подвергались. Сейчас там идет снег, и некоторым мигрантам до сих пор не разрешают возвращаться. Пройдя 10 километров, я смог сбежать. Он сказал нам: "У вас нет ни воды, ни хлеба. Для вас только смерть"".
Еще один мигрант сказал телеканалу: «Я надеюсь, что никто больше не будет обманут ложью контрабандистов и не попадется в их ловушки».
https://belaruspartisan.by/life/553812/
Многие ресурсы мусульман специализирующие на войнах, уверенные что Московия скоро нападет на нас..
- почитайте новости этого твитера к примеру..
WorldOnAlert
@worldonalert
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More and more of the Russian tanks amassed in the border area to Ukraine are being equipped with field modifications to repel US-made Javelin missiles and Turkish-made Bayraktar TB2 drones.
Все больше и больше российских танков, накопленных в приграничных с Украиной районах, оснащаются полевыми модификациями для отражения ракет Javelin американского производства и беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства.
Пусть поползают на коленях.