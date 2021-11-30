Близько 10 тисяч мігрантів готові перетнути білорусько-польський кордон, - прикордонслужба Польщі

Фото: мігранти

На території Білорусі перебувають близько 10 тис. іноземців, які прагнуть перетнути кордон і потрапити до Польщі.

Про це заявила на пресконференції речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польське інтернет-видання PAP.

"За нашими даними, у Білорусі близько 10 тисяч іноземців, які планують нелегально перетнути кордон, - розповіла Міхальська.

На запитання про табори мігрантів біля кордону з Польщею речниця відповіла: "Ми не спостерігаємо жодних таборів на кордоні з Польщею. Наразі в околицях Кузьниці тихо, спроб силового перетину кордону немає. Наскільки нам відомо, іноземців збирали в цьому логістичному центрі, який знаходиться в Білорусі, неподалік від прикордонного переходу "Брузги". Ми не спостерігаємо таборів біля кордону. Люди там зараз не таборують, а вантажівками їх везуть білоруською стороною. Можливо, з цього центру, можливо, з інших місць, де вони збираються. Тому вони там не таборують."

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З урахуванням того, що з білоруського боку накопичилося багато вантажівок, які потребують перетину кордону, вона сказала, що в правилах розмитнення нічого не змінилося, але скупчення сталося через закриття переїзду в "Кузьниці."

"На тепер у мене немає інформації про те, що перехід буде відкритий найближчими днями", - додала Міхальська.