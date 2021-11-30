Два нові катери ВМС України, що прибули з США, пройшли ходові випробування в морі. ФОТО
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Два патрульні катери ВМС України типу Island, які доставлені до Одеси 23 листопада з США, провели ходові випробування в морі.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Думскую.
Першим, о 8:10, із Практичної гавані порту Одеси вийшов катер "Суми" Р192, за кілька хвилин за ним - катер "Фастів" Р193.
У районі мису Великий Фонтан обидві нові одиниці українського військового флоту провели ходові випробування, а також відпрацьовували маневрування та інші завдання.
За даними "Думской", "Айленди" розігнали до 30 вузлів. Випробування завершилися за три години після виходу — об 11:10 обидва катери повернулись до бази "Південь".
Нагадаємо, це третій та четвертий патрульні катери типу Island, передані Україні урядом США за програмою військової допомоги. Першу пару — Р190 "Слов'янськ" та Р191 "Старобільськ", було введено до складу ВМСУ у грудні 2019 року. П'ятий катер — Р194 "В'ячеслав Кубрак" має прибути до Одеси до кінця цього року.
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на французских вертолетах его уже катали
Начало зимы обещает быть жарким...
Там неплохие мореходные качества, мощные движки.
И вооружение не последнее - вот реальный позитив.
Представьте, от Крыма к Очакову идут кацапские БДК (больш десантн.корабли) кто их должен встретить у территориальных вод Украины ...патрульные катера. А дальше можно кацаских десантников и их корыта уничтожить с берега, но останомить должен патрульный катер, иначе никто не решится отдать приказ, который может мировую войну повлечь. Именно поэтому американцы и бриты нам помогают с катерами - это важнейший элемент обороны Украины
Что же абсолютно логично. Честно говоря других перспектив у них я не вижу.
Жареному коню в зубы не смотрят, но я бы отдал перспективу другим видам вооружений, скажем так летальным.
Мне кажется ,что писюанист специально выкидывает деньги, что бы не усиливать армию