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Два нові катери ВМС України, що прибули з США, пройшли ходові випробування в морі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Два патрульні катери ВМС України типу Island, які доставлені до Одеси 23 листопада з США, провели ходові випробування в морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Думскую.

Два нові катери ВМС України, що прибули з США, пройшли ходові випробування в морі 01

Першим, о 8:10, із Практичної гавані порту Одеси вийшов катер "Суми" Р192, за кілька хвилин за ним - катер "Фастів" Р193.

У районі мису Великий Фонтан обидві нові одиниці українського військового флоту провели ходові випробування, а також відпрацьовували маневрування та інші завдання.

Два нові катери ВМС України, що прибули з США, пройшли ходові випробування в морі 02

За даними "Думской", "Айленди" розігнали до 30 вузлів. Випробування завершилися за три години після виходу — об 11:10 обидва катери повернулись до бази "Південь".

Читайте: ВМС розпочали відбір кандидатів для служби на британських тральщиках класу Sandown, які Україна отримає у 2022 році

Два нові катери ВМС України, що прибули з США, пройшли ходові випробування в морі 03

Нагадаємо, це третій та четвертий патрульні катери типу Island, передані Україні урядом США за програмою військової допомоги. Першу пару — Р190 "Слов'янськ" та Р191 "Старобільськ", було введено до складу ВМСУ у грудні 2019 року. П'ятий катер — Р194 "В'ячеслав Кубрак" має прибути до Одеси до кінця цього року.

Також читайте: Зеленський присвоїв п'ятому патрульному катеру типу Island ім'я Героя України Вячеслава Кубрака

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
7 футов под килем, моряки
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30.11.2021 22:28
+11
Жаль маленькие кораблики. Нужны более серъезные корабли с ракетным вооружением.
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01.12.2021 00:37
+7
Надо попросить няню Ермака покатать бубочку на американских катерах .
на французских вертолетах его уже катали
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30.11.2021 22:51
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Ну от, молодець, зізнався, а кажеш, що не пропагандон. Самий що не є типовий.
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30.11.2021 22:57 Відповісти
ти мені марішку безуглу нагадуєш.
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30.11.2021 23:00 Відповісти
Дивина! Написав, що при введенні в стрій нових катерів "найвеличніший буде себе "п"ятою в груди бить" і урочисто "щоки надувать", що це саме при його мудрому правлінні наші ВМС посилилися цими кораблями, а адмін мене "захрестив" ! Сиджу і думаю - "Невже я неправий?!"
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30.11.2021 23:39 Відповісти
Гєля, тебе заклинило, чи це побічні ефекти від вживання коксу ?
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30.11.2021 22:56 Відповісти
7 футов под килем, моряки
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30.11.2021 22:28 Відповісти
Мокши чего притихли гавкайте...
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30.11.2021 22:37 Відповісти
Що з нашими катерами?

"ДБР пошкодило одне судно в ході слідчого експерименту з катерами "Кентавр" - заява "Кузні на Рибальському""
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30.11.2021 22:46 Відповісти
Надо попросить няню Ермака покатать бубочку на американских катерах .
на французских вертолетах его уже катали
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30.11.2021 22:51 Відповісти
В червних революційних трусіках.
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30.11.2021 23:06 Відповісти
Ага! На канаті у кільватерному сліді Разом з Єрмаком!
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30.11.2021 23:30 Відповісти
Sophia-Maria Duglass а як його закачує? Обригає там всю палубу шаурмою...
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30.11.2021 23:50 Відповісти
Вот зачем в обсуждение военой новости вносить этот ненужный мусор в виде каких то мам ермака?. Работаешь что ли тут. Хватит их пиарит надо не надо
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01.12.2021 06:27 Відповісти
Странно, темка вроде не предопределяла 16 крестиков из 26 комментов.
Начало зимы обещает быть жарким...
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30.11.2021 23:48 Відповісти
Жаль маленькие кораблики. Нужны более серъезные корабли с ракетным вооружением.
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01.12.2021 00:37 Відповісти
Проблема не в размере, а в отсутствии корабельного ракетного вооружения в Украине
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01.12.2021 02:21 Відповісти
Корабельное вооружение - на эсминцах 6-го флота США.
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01.12.2021 03:46 Відповісти
Ага он брата убил и не дал Украину на растерзание. С точки зрения казламордого ты прав. Писюанист лучше
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01.12.2021 07:13 Відповісти
А вообще даже интересно,где такая мразь как ты водится? На улице таких не встретишь
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01.12.2021 07:14 Відповісти
Рашистский ватный длбб, в спам,животное!
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01.12.2021 12:07 Відповісти
Ну покажите же их на полном ходу !
Там неплохие мореходные качества, мощные движки.
И вооружение не последнее - вот реальный позитив.
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01.12.2021 03:45 Відповісти
Как только пояляется новость про патрульные катера, кацапские троли и полезные идиоты под их влиянием начинают стебать военные возможности катеров. А на самом деле это самый важный тип суден для обороны Украины с моря. Можно вообще флота не иметь, но охранять свои воды имея только патрульные катера.
Представьте, от Крыма к Очакову идут кацапские БДК (больш десантн.корабли) кто их должен встретить у территориальных вод Украины ...патрульные катера. А дальше можно кацаских десантников и их корыта уничтожить с берега, но останомить должен патрульный катер, иначе никто не решится отдать приказ, который может мировую войну повлечь. Именно поэтому американцы и бриты нам помогают с катерами - это важнейший элемент обороны Украины
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01.12.2021 06:18 Відповісти
Типа стой, кто идёт, стрелять буду!
Что же абсолютно логично. Честно говоря других перспектив у них я не вижу.
Жареному коню в зубы не смотрят, но я бы отдал перспективу другим видам вооружений, скажем так летальным.
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01.12.2021 07:03 Відповісти
Дареному
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01.12.2021 07:08 Відповісти
Для этого дарящий должен быть уверен, что его подарки не попадут в руки врагу. Увы нынешняя власть особого доверие не имеет у Запада. Но про Стингеры все чаще говорят, что уже хорошо, про Джавелины тоже начинали с упоминаний в прэссе)
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01.12.2021 07:09 Відповісти
БДК оптимально встречать патрульными торпедами.
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01.12.2021 06:43 Відповісти
Вообще это вопрос - нужен ли дорогостоящий флот Украине или нет. Катера - да, это нормально, для локальных задач. Но крупный тоннаж очень дорог в производстве и поддержке. Если у Украины морские задачи ограничены Чёрным и Азовским морями, то противокорабельные ракеты с радиусом километров 400 полностью решают задачи куда более дешёвым и безопасным (для украинских моряков) способом. Конечно, если Украина хочет иметь мускулы в дальних морях, то нужны большие корабли.
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01.12.2021 07:02 Відповісти
Нужен ,но в последнюю очередь!
Мне кажется ,что писюанист специально выкидывает деньги, что бы не усиливать армию
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01.12.2021 07:05 Відповісти
США строят малые быстроходные кораблики для своих ВМС.В тренде полное перевооружение США на малый флот до 2030 года...,мода на авианосцы и прочие крейсеры большого тоннажа в прошлом....Новые технологии итить его итиь...,так что Байрактары морского базирования уже появились...,но это страшня тайна Эрдогана...
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01.12.2021 07:17 Відповісти
Ну ты загнул! Это ты так херлу доброе утро сказал?
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01.12.2021 07:29 Відповісти
На сайте Пентагона чего только нет...
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01.12.2021 07:48 Відповісти
 
 