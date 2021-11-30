Головні новини 30 листопада: Єрмака допитали у ДБР, влада готується до завтрашніх акцій протесту

Єрмак дав у ДБР свідчення про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців", Монастирський закликає проводити завтрашні акції протесту мирно, Лукашенко хоче, щоб Путін повернув ядерну зброю, - головні новини України та світу 30 листопада.

Єрмак дав ДБР свідчення про "вагнерівців"

"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію", - розказав голова ОП.

Зі "Слуги народу" вийшов депутат Соха

"Я не хочу і не можу мати нічого спільного з людьми, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори", - твердить мажоритарник. За його словами, партію можуть облишити ще близько 10 нардепів. Голова фракції "СН" Арахамія попросив Соху прозвітувати про роботу на окрузі та у стінах парламенту. І припустив, що, коли Соха повернеться до свого округу, люди будуть довго згадувати, хто це.

Влада готується до завтрашніх акцій протесту

Їх заплановано декілька, з ранку під Радою мітингуватимуть предствники руху "SaveФОП", о 19:00 на Майдані - акції "Демсокири" та "Національного корпусу".

В центрі Києва можуть обмежити рух транспорту. Голова фракції "слуг" Арахамія припускає, що мітингувальниками будуть заблоковані всі під’їзди та входи до Ради, де президент Зеленський звертатиметься до Ради.

МВС публікує відеоролик, у якому поліціянти розповідають про свій досвід захисту України на Донбасі. Голова міністерства Денис Монастирський закликає українців, щоб акції протесту були мирними.

Рада ухвалила "ресурсний" закон

За - 255 голосів. Очікують, що закон дасть додаткових 20 млрд грн до бюджету на наступний рік. Опозиція голосувала проти, "Батьківщина" обіцяє звернутися до Конституційного Суду.

Нардепа Юрченка виправдали у справі про ДТП

Галицький районний суд Львова постановив, що колишній "слуга народу" Олександр Юрченко не винен в автомобільній аварії, яка сталася в центрі Львова 8 липня. Згідно з рішенням суду, тест на наркотичне сп’яніння, який у Юрченка виявився позитивним, проводився з численними порушеннями.

МОН скасувало рішення про присудження Киві наукового ступеню

Керівника спецради, що присуджувала ступінь, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Свіжі рейтинги партій

Якби вибори до ВР відбулися найближчим часом, "ЄС" отримала би 17,1% голосів, "СН" - 15%, "Батьківщина" - 13,3%, "Розумна політика" - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2%, "Сила і честь" - 6,7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,7%, Радикальна партія Ляшка - 5,4%, "Наші" - 5,3%, "УДАР" - 4,5%. Такі результати опитування КМІС.

Лукашенко хоче запропонувати Путіну повернути ядерну зброю

Про це він сказав російському пропагандисту Кисельову. Також Лукашенко заявив, що не проти відвідати Крим та назвав окупований півострів "де-факто та де-юре російським".

Для невакцинованих за тиждень посилять карантин

Як і раніше для вакцинованих громадян обмеження не працюватимуть. Для всіх інших будуть недоступні масові заходи, кінотеатри, ресторани, спортзали, готелі та квитки до міжобласного транспорту.

Тим часом антивакцинатори зібрали майже мільйон гривень, щоб їх лідер Стахів міг вийти з СІЗО під заставу. А ще Стахіва збираються відправити на судово-психіатричну експертизу.