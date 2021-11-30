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Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини Фоторепортаж

У восьмі роковини побиття студентів "Беркутом" кілька сотень молодих людей зібрались на Майдані на "Діалоги про Гідність". Молодь прийшла послухати і обговорити причини та наслідки Революцїї Гідності, її історичне значення.

Про це повідомляє сторінка заходу у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 01

Організатори заходу - студпарламент НН Інституту Журналістики КНУ імені Шевченка, наголосив, що захід не є політичним і протестним. В якості спікерів у заході взяли участь Юлія Волкова, Роман Ратушний, Катерина Бутко, Олег Сенцов, Віталій Кличко, Ігор Луценко, Віталій Кузьменко, Олексій Гриценко. Ведучим і модератором заходу став журналіст Єгор Чечеринда.

Спікери відповідали на питання щодо власних мотивів вийти на Майдан, ділилися спогадами 8-річноїх давнини та пояснювали, чому саме молодь стала рушійною силою Революції Гідності.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 02
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 03
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 04

"Молодь завжди була попереду. І у молоді є дуже гарна якість: гостре почуття справедливості. Саме молодь першою зіткнулась з беркутом. Саме молодь своєю стійкістю і цілеспрямованістю пробудила українське суспільство і саме з неї розпочалася Революція Гідності. Молодь поборола монстра, змусила його тікати. Гідність, самоповага - це те, що змусило молодь, студентів вийти на Майдан. Тільки після 14 року ми почали розуміти, що таке Незалежність, що таке захищати країну. І сьогодні саме від того, чи бачить своє майбутнє в Україні молодь, залежать перспективи України як незалежної демократичної держави", - сказав Кличко.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 05

Політвязень Кремля, кінорежисер Олег Сенцов також пригадав, як починався Майдан.

"Найстрашніше було тоді, коли беркутівці почали бити людей", - сказав він.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 06

На запитання модератора заходу Єгора Чечеринди, щоб б він сказав Путіну, Сенцов відповів, що з ворогом немає про що говорити.

Учасник мітингу студентів 30 листопада, ветеран АТО Віталій Кузьменко розповів, як вплинули ті події на українців.

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 07

"Після цих подій ми вже пройшли історію революції, ми пройшли війну, захищаючи свою країну від російської агресії. Пройшли еволюційні зміни в нашій країні, які насправді багато країн не проходять навіть за життя цілого покоління. Але сьогодні ми зібралися поговорити про відчуття гідності, самоповаги себе в суспільстві, себе громадянином країни. І, власне, завдяки цим подіям українці відчувають власну гідність і повагу до своєї країни, і гордість за свою країну, за всіх тих, хто сьогодні захищає країну", - сказав Кузьменко.

По завершенню виступів та обговорення учасники провели символічний флешмоб: запалили лампадки та розставили їх в обрисах слова "Гідність".

Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 08
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 09
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російськоі Федерації, – Кличко 10

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
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30.11.2021 22:58
+25
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30.11.2021 22:51
+21
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30.11.2021 22:49
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мля -- а ВОЙНА - ЭТО ТЕБЕ , МАТЬ ТВОЮ, - НЕ РАСХОДЫ??? Да там 500 стадионов, и это только на первые два года!!!!!!!!1 мудак!
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13.12.2021 00:33 Відповісти
верно.
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01.12.2021 04:46 Відповісти
Дурак есть дурак...Мы и так были губернией.Под видом вильнои Украины. И сейчас за восемь лет не освободились.Ну,может процентов на 15 максимум. - Не зря тебя Зеля высмеивал.
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01.12.2021 04:47 Відповісти
А чим краще те, що нині коїться на Україні?!
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01.12.2021 05:54 Відповісти
Киздежь.
Объективно, второй майдан организовали совместными усилиями фуйло, беня и юля.
Индюкович соглашался мирно передать власть.
При этом вышеуказанные особи не получали никакого навару, а юля, вообще, оставалась шить носки в Качановке.
Поднять забитые массы необразованных людей на любую бузу у нас просто.
Даже понаблюдать, как придурошный карлссон бегал по крышам, понаехало вуйков со всей Украины.
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01.12.2021 06:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HoUaFFfkU_E

Горіла шина
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01.12.2021 08:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A6X8X0_ILJk
Горіла бочка
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01.12.2021 08:37 Відповісти
ГОРІЛА ШИНА

Горіла шина, палала,
Горіла шина, палала, Там барикада стояла, Там барикада стояла.

Там барикада стояла.
Там барикада стояла. Диких собак не пускала, Диких собак не пускала.

Горіла шина ще й бензин,
Горіла шина ще й бензин, Стріляв здалека сучий син, Стріляв здалека сучий син.

Горіла шина ще й мішок,
Горіла шина ще й мішок, Ой навезли нам тітушок, Ой навезли нам тітушок.

Ой, зеки, зеки, ви мої,
Ой, зеки, зеки, ви мої, Довго служили ви мені, Довго служили ви мені.

Більше служить не будете,
Більше служить не будете, Під суд народний підете, Під суд народний підете .

Під суд народний, трибунал,
Під суд народний, трибунал, Кожен піде регіонал, Кожен піде регіонал.
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01.12.2021 08:44 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ ТА ЇЇ ГЕРОЯМ, ЯКІ БУЛИ, Є І БУДУТЬ ЖИТИ!
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01.12.2021 08:52 Відповісти
Через майдан ми думали шо прийдем до європейських цінностей, а прийшли до європейських цін.
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01.12.2021 09:31 Відповісти
Педалик за эти 8 лет хорошо поднялся экономически. Освоил 3 бюджета Шулявки, все деньги ушли на метро Виноградарь в неизвестном направлении, мосты, дороги...
Годы летят, проблемы киевлян только множатся. Впереди необоснованное поднятие тарифов на проезд и оплата стоянок личного транспорта во дворах.
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01.12.2021 12:07 Відповісти
Вот Коля Тищенко - "Котлета" - бандос , ни хрена не знающий- от это бы был - МЕРИЩЕ, а не какой то чемпион Мира по Боксу со знанием 4 языков!!!
Канешна! Точна! Хуже не будет!!! Сделаем вас всех вместе с вами!!!!!!!!!!! )))))
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13.12.2021 02:13 Відповісти
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