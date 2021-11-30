Підписано контракт на будівництво у Миколаєві 5 кораблів французської ОСЕА для Держприкордонслужби, – МВС

Французька суднобудівна компанія ОСЕА та українська компанія НІБУЛОН підписали контракт про будівництво 5 суден для потреб Держприкордонслужби України. Виробництво буде зосереджено у Миколаєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС України.

У міністерстві уточнили, що українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких збудують у Франції. "Передача першого судна пройде в Одесі. Планується, що його спустять на воду вже 9 грудня. У січні 2022 року екіпаж судна пройде спеціальну перепідготовку із французькими фахівцями", - повідомили у МВС.

Реалізація такого проекту стала можливою завдяки підписанню 2019 року рамкової міжурядової угоди між Україною та Францією. Загалом вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патрульний катер французького виробництва прибуде до Одеси навесні, - Монастирський

"Після того, як представники французької компанії провели вивчення українських підприємств, вони з'ясували для себе те, що Україна виробляє одні з найкращих у світі надувні човни з жорстким корпусом - марки Brig. У майбутньому цими човнами буде укомплектовано 20 суден для Держприкордонслужби України. Після роботи на українському ринку ОСЕА вирішила базово комплектувати свої судна українськими надувними човнами. Окрім замовлення МВС, французька компанія вже обговорює підписання двох великих контрактів на виробництво кораблів у новій комплектації з українськими човнами Brig", - наголошується в повідомленні.