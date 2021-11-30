Підписано контракт на будівництво у Миколаєві 5 кораблів французської ОСЕА для Держприкордонслужби, – МВС
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Французька суднобудівна компанія ОСЕА та українська компанія НІБУЛОН підписали контракт про будівництво 5 суден для потреб Держприкордонслужби України. Виробництво буде зосереджено у Миколаєві.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС України.
У міністерстві уточнили, що українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких збудують у Франції. "Передача першого судна пройде в Одесі. Планується, що його спустять на воду вже 9 грудня. У січні 2022 року екіпаж судна пройде спеціальну перепідготовку із французькими фахівцями", - повідомили у МВС.
Реалізація такого проекту стала можливою завдяки підписанню 2019 року рамкової міжурядової угоди між Україною та Францією. Загалом вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.
"Після того, як представники французької компанії провели вивчення українських підприємств, вони з'ясували для себе те, що Україна виробляє одні з найкращих у світі надувні човни з жорстким корпусом - марки Brig. У майбутньому цими човнами буде укомплектовано 20 суден для Держприкордонслужби України. Після роботи на українському ринку ОСЕА вирішила базово комплектувати свої судна українськими надувними човнами. Окрім замовлення МВС, французька компанія вже обговорює підписання двох великих контрактів на виробництво кораблів у новій комплектації з українськими човнами Brig", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Французькі кращі автономністю, дальністю плавання, швидкістю , стійкістю до хвиль та погодних умов. Вони кращі усім для патрулювання та перехоплення суден-порушників у відкритому морі за несприятливих погодних вогнів. Також висвітлення надводної обстановки.
Вони не для бойових дій з військовими кораблями.
МБАКи не мають такої швидкості, автономності та всепогодності. Їх задача - передусім прикриття наземних операцій, артпідготовка по ворожих позиціях чи десанту, боротьба проти диверсійних озброєних груп в прибережній зоні. За рахунок броні вони повільніші, але стійкіші до вогневих уражень, можуть застосовуватися в якості маневрів тарану та навалу або для конвоювання. До того ж для постійного перебування в морі у них значно більший розхід палива.
це прогулочні яхти ?
Ведь стоимость одного отечественного катера "Гюрза-М" составляет 6,238 млн долларов, тогда как согласно приведенным официальным данным (контракт на 136,5 млн евро за 20 катеров) стоимость одного французского катера ОСЕА составляет 6,825 млн евро, или 7,56 млн долларов. То есть, даже в бронированном исполнении отечественные катера аналогичного класса обходятся дешевле, чем алюминиевые французские. Не говоря уже про рабочие места и прочие сопутствующие бонусы...
... Что касается вооружения, то оно в комплекте к этим катерам не поставляется, однако данная модель предусматривает его установку. В частности, в носовой и кормовой частях можно разместить по одному боевому модулю отечественного производства БМ-5М.01 "Катран-М", которые используются в качестве штатного вооружения для украинских катеров "Гюрза-М" ...."
https://www.nibulon.com/data/sudnobuduvannya.html
https://nibulon.com/news/novini-kompanii/nibulon-max-pishlo-u-svii-pershii-reis.html
Маленький??? Не очень.
Так было при "барыге".
https://novosti-n.org/news/-Ymushhestva-ne-ostalos-pechat-unychtozhena-lykvydator-CHSZ-219271
Так стало при очень честных зеленых слугах.
Пусть изучает как строить разные корабли и катера.
Украина может строить лучшие катера -
при наличии нормального менеджмента.
Они страшно воевали с Вадатурским (нибулон) за терминал на побережье . Надеюсь Нибклон победтл, потому что Чуркины это российская агентура и если они еще в военные заказы влезут то стоить будем очень долго
Пока они не отобрали всё у нас.
Американцы с японцами после нападения на П-Харбор не цацкались.