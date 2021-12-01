Блінкен про переворот: Дестабілізація ситуації всередині країни є частиною підходу Росії

Зусилля з дестабілізації ситуації всередині країни є частиною тактики Росії, і США серйозно аналізують ситуацію після заяв з України про підготовку перевороту.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у ході спілкування зі ЗМІ разом з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Ми бачили методичку (Russians’ playbook. - Ред.) багато разів. І частина цієї методички - це спробувати штучно створити так звану провокацію як виправдання для чогось, що Росія весь час планувала зробити", - відзначив Блінкен.

При цьому голова зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки наголосив, що зможе висловитись детальніше після консультацій із союзниками по НАТО щодо України, та інших питань.

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Блінкен також наголосив, що у ході зустрічі міністрів НАТО у Ризі буде обговорюватись питання щодо можливих додаткових заходів для посилення оборони Альянсу у контексті занепокоєння викликаного діями Росії вздовж кордонів України.