Блінкен про переворот: Дестабілізація ситуації всередині країни є частиною підходу Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Зусилля з дестабілізації ситуації всередині країни є частиною тактики Росії, і США серйозно аналізують ситуацію після заяв з України про підготовку перевороту.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у ході спілкування зі ЗМІ разом з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
"Ми бачили методичку (Russians’ playbook. - Ред.) багато разів. І частина цієї методички - це спробувати штучно створити так звану провокацію як виправдання для чогось, що Росія весь час планувала зробити", - відзначив Блінкен.
При цьому голова зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки наголосив, що зможе висловитись детальніше після консультацій із союзниками по НАТО щодо України, та інших питань.
Блінкен також наголосив, що у ході зустрічі міністрів НАТО у Ризі буде обговорюватись питання щодо можливих додаткових заходів для посилення оборони Альянсу у контексті занепокоєння викликаного діями Росії вздовж кордонів України.
Будь ласка, зачекайте...
Насправді державний переворот був здійснений в 2019-му році, організованим злочинним угруповуванням "Зє™ і Ко". Спочатку за допомогою методів бойової пропаганди, а не "всебічним і неупередженим інформуванням через ЗМІ", в квітні 2019-го.
Потім, вже влітку - через Конституційний Суд за безпосередньої, хоча і прихованої, участі судді Вовка і деяких інших одіозних особистостей абсолютно незаконно була розпущена ВР.
Тепер же заколотники голосніше всіх волають за переворот, бо крісло починає мозоля натирати...
брательник до сих пор гос.должностями торгует Блинкин ,НЕ ПОДЪИГРЫВАЙТЕ ,АГЕНТАМ КРЕМЛЯ , нашёл кому верить
"По словам дипломата, после этого украинцы достали телефоны и показали фотографии родственников, которые были ранены или убиты в войне на Донбассе."
"Об этом стало известно из показаний Тейлора перед Конгрессом, сообщает "Европейская правда".
Уточняется, что во время дачи показаний Тейлор рассказал о своей встрече с Куртом Волкером и советником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, которая прошла 14 сентября 2019 года.
"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", - рассказал он.
По словам дипломата, после этого украинцы достали телефоны и показали фотографии родственников, которые были ранены или убиты в войне на Донбассе.
"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский , о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко", - рассказал Тейлор."
Отакої! То це ж виходить, що воно є інструментом кремлядів!
Блінкен! Ти порохобот! Скільки тон шоколаду тобі Порошенко надіслав???
Как там - согласились тевтоны и галлы воевать за Украину или возьмут российским газком?
07:00 - падйом,
19:00 - пєрєварот.
Вопщєм падйом с пєрєваротам.
1 ч
Лягайте вже спати, бо проспите завтра переворот.
Какой неконституционный орган власти предполагалось создать, и какой именно конституционный орган должен был быть отменён ? Потому как если ответов нет, то нет и никакой "попытки переворота".
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
Вже 7 годин пройшло?
Це такий "переворот", як і попередні, в 2019 від богуцької, та 2020 від жванії. Як "кінець епохи бідності", "4 тис. доларів в місяць" для вчителів, та посадка "млрд. дерев" і т.п.
Потерпевший спочатку ляпає, а потім, швиденько змінює чиновників на тих, які будуть намагатися те, що воно ляпнуло, втілити.