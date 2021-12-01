УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15219 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 028 28
ВООЗ (710) туризм (781) коронавірус (16711)

Повна заборона на подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Повна заборона на подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу

У ВООЗ попередили, що повна заборона на міжнародні подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заходи можуть містити обстеження пасажирів до початку подорожі або після приїзду та використання тестів на COVID-19, карантин пасажирів, які прибувають з-за кордону", - цитують західні ЗМІ представників ВООЗ.

Людям старше 60 років і тим, хто схильний до ризику серйозних захворювань, через COVID-19 ВООЗ радить відкласти поїздки за кордон через новий варіант.

Раніше ВООЗ випустила доповідь, в якій повідомлялося, що через мутації, які можуть зробити "омікрон" більш заразним штамом, ймовірність того, що він швидко пошириться у всьому світі, вкрай висока. Глобальний ризик, пов'язаний із новим штамом, також був оцінений у ВООЗ як дуже високий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ попереджає про високий ризик зараження штамом "Омікрон"

"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може нести загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Усиление откровенного террора неминуемо. Эти пробные камешки, как в Австрии и Греции, просто кричат об этом... Что-то будет... Что-то очень хреновое, как мне видится
показати весь коментар
01.12.2021 07:54
+6
Тут вже справа не в прибутках фарм компаній. Це почався Апокаліпсис. Не купити і не продати без печаті диявола - тільки перший акт трагедії.
показати весь коментар
01.12.2021 08:16
+5
Появление вируса омикрон.Первая новость вирус самый страшный,потом не такой страшный,требует иследования и может вообще безобидный.
Это преподносится таким хреном не спроста
Первая задача-вызвать страх и панику
показати весь коментар
01.12.2021 08:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это бесконечные страшилки,как с гриппом.Посеять панику и получить прибыль со стада
показати весь коментар
01.12.2021 07:13 Відповісти
панiка для дятлiв. вас дятлiв нe поймeш - будуть мовчати будe вaм нe так. говорять тeж нe так. ти можeш собi хоч раз затямити що людина просто виконує свою роботу i ти можeш нe слухати чи тобi до скронi пiстолю приставили?
показати весь коментар
01.12.2021 08:16 Відповісти
Появление вируса омикрон.Первая новость вирус самый страшный,потом не такой страшный,требует иследования и может вообще безобидный.
Это преподносится таким хреном не спроста
Первая задача-вызвать страх и панику
показати весь коментар
01.12.2021 08:29 Відповісти
а если бы не было такой задачи то как бы преподносили по-твоему?
показати весь коментар
01.12.2021 08:57 Відповісти
чогось мeнi так нe зайшло. можe ти iз самонадрочуваних?
показати весь коментар
01.12.2021 09:08 Відповісти

Алибеков (Алибек) Канатжан (Кен) - Осторожно! Биологическое оружие!

скачать книгу бесплатно



Рейтинг:


(25)

Автор: Алибеков (Алибек) Канатжан (Кен)

Название: Осторожно! Биологическое оружие!

Жанр: Биографии и Мемуары

Издательский дом: ООО «Городец-издат»

Год издания: 2003

Аннотация:
Впервые публикуемая на русском языке книга Канатжана Алибекова рассказывает о том, как разрабатывалось наступательное биологическое оружие в бывшем СССР, о различных болезнетворных бактериях, загадочной эпидемии сибирской язвы в Свердловске, о засекреченых лабораториях, создающих яды для совершения политических убийств, о применении биологического оружия во время Второй мировой войны и войны в Афганистане. Пугающая, но истинная история крупнейшей в мире программы по разработке и производству биологического оружия, рассказанная очевидцем &#8212; тем самым человеком, который ее создал. Канатжан Алибеков в соавторстве со Стивеном Хендельманом
показати весь коментар
01.12.2021 09:56 Відповісти
Повна заборона на подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу

Та это всем всегда было пох.
Тут главное толпу раком поставить.
показати весь коментар
01.12.2021 07:28 Відповісти
придурок ти! тут питання бiльш пiдходить - вiрус у повiтрi? бо лиш eтакий вiрус нeконтакт нe зупинить. тобi русский сдeлал мозг узким?
показати весь коментар
01.12.2021 09:55 Відповісти
Треба ввести санкції проти ВОЗ
показати весь коментар
01.12.2021 07:36 Відповісти
Усиление откровенного террора неминуемо. Эти пробные камешки, как в Австрии и Греции, просто кричат об этом... Что-то будет... Что-то очень хреновое, как мне видится
показати весь коментар
01.12.2021 07:54 Відповісти
голод ЧС лагеря - история повторяется
показати весь коментар
01.12.2021 08:51 Відповісти
На РАБссии применили уже метод концлагеря...надо подать заявку что ты хочешь выйти из дому в магазин или поехать к брату сестре...пишешь заявку на выход из дома на сайте местной администрации... кажись в республике КОМИ эту матню внедрили,не помню точно..кажись Дима Камикадзе вбрасывал видос по этому темарю...
показати весь коментар
01.12.2021 08:00 Відповісти
"Здивував"! У Москві таке практикували ще в період першого локдауну - рік тому! Навіть анекдот з"явився:

Переписка в смартфоне:

- Требуется пропуск* Поездка в личных целях* Паспорт. Серия. Номер* карта «тройка»*Южное Бутово

- Цель поездки

- Посещение любовника

- Не рискуйте! Оставайтесь дома. К Вам едет волонтёр..
показати весь коментар
01.12.2021 08:21 Відповісти
Я по неосторожности в Ютьюбе 3 года назад в переписке с одной дамочкой кажу,что скоро планета Земля будет накануне грандиозного шухеру...,вспомнила меня через года полтора и пишет...ты что Экстрасенс?Кажу не,тока учусь.. у Нострадамуса и Ванги с Мессингом...
показати весь коментар
01.12.2021 08:05 Відповісти
Весь Мир театр,а люди в нем...

Уильям Шекспир...
показати весь коментар
01.12.2021 08:11 Відповісти
а люди в нём терпилы
показати весь коментар
01.12.2021 09:04 Відповісти
Тобто те, що лікарі та фахівці з ПАР говорять, що омікрон протікає легко або навіті без будь-яких ознак возівців ніяк не турбує? В них своя програма - загроза, загроза, загроза!!!
показати весь коментар
01.12.2021 08:14 Відповісти
а Європi до сраки що там в ПАР. вони дадуть своi кiнцeвi висновки коли в них вiд омiкрону повиздоравлюють. тому поки нeмає виснoвкiв просто застeрiгaють
показати весь коментар
01.12.2021 08:20 Відповісти
Тут вже справа не в прибутках фарм компаній. Це почався Апокаліпсис. Не купити і не продати без печаті диявола - тільки перший акт трагедії.
показати весь коментар
01.12.2021 08:16 Відповісти
Вывод -а их 2 или осознанно не хотят перекрывать циркуляцию вируса между людьми и тому путешествия не табу..а вот выйти в аптеку в своем городе стране за это расстрел или в каждой стране распыляют привозную ковидную гадость и или вирус вообще имеет природу внеземную и ВОЗ ПРИВИВКИ И ПРОЧЕЕ МАСКИ КАРАНТИН И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ жалкое подобие делаем процесс хотя битву эту мы проиграли ещё не и не начав по сути???!!!
показати весь коментар
01.12.2021 08:17 Відповісти
а взагалі було би добре закріпити людей за ЖКХ і обовязково відпрацьовувати панщину за дозвіл на вихід за територію ЖЕКу, а то і просто ошийники з трекерами зобовязати носити
показати весь коментар
01.12.2021 08:29 Відповісти
Нашийник вже не актуальний. У кожного вже телефон. З трекером, камерами і багато з чим ще.
показати весь коментар
01.12.2021 09:43 Відповісти
кожна наступна версія коронавірусу більш швидше передається! скоро на одному кінці планети хтось кашляне, на іншому відразу хором інші... Оце кацапи-московити підісрали світові зі своєю лабораторією біологічної зброї!
показати весь коментар
01.12.2021 08:35 Відповісти
Как запрет на путешествия, а как потратить тысячу Зеленского ???
показати весь коментар
01.12.2021 09:06 Відповісти
Купить Зеленскому велосипед и пусть едет к едрени матери...
показати весь коментар
01.12.2021 09:26 Відповісти
 
 