Повна заборона на подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", - ВООЗ
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У ВООЗ попередили, що повна заборона на міжнародні подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу "омікрон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Заходи можуть містити обстеження пасажирів до початку подорожі або після приїзду та використання тестів на COVID-19, карантин пасажирів, які прибувають з-за кордону", - цитують західні ЗМІ представників ВООЗ.
Людям старше 60 років і тим, хто схильний до ризику серйозних захворювань, через COVID-19 ВООЗ радить відкласти поїздки за кордон через новий варіант.
Раніше ВООЗ випустила доповідь, в якій повідомлялося, що через мутації, які можуть зробити "омікрон" більш заразним штамом, ймовірність того, що він швидко пошириться у всьому світі, вкрай висока. Глобальний ризик, пов'язаний із новим штамом, також був оцінений у ВООЗ як дуже високий.
"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може нести загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.
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Это преподносится таким хреном не спроста
Первая задача-вызвать страх и панику
Алибеков (Алибек) Канатжан (Кен) - Осторожно! Биологическое оружие!
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Автор: Алибеков (Алибек) Канатжан (Кен)
Название: Осторожно! Биологическое оружие!
Жанр: Биографии и Мемуары
Издательский дом: ООО «Городец-издат»
Год издания: 2003
Аннотация:
Впервые публикуемая на русском языке книга Канатжана Алибекова рассказывает о том, как разрабатывалось наступательное биологическое оружие в бывшем СССР, о различных болезнетворных бактериях, загадочной эпидемии сибирской язвы в Свердловске, о засекреченых лабораториях, создающих яды для совершения политических убийств, о применении биологического оружия во время Второй мировой войны и войны в Афганистане. Пугающая, но истинная история крупнейшей в мире программы по разработке и производству биологического оружия, рассказанная очевидцем — тем самым человеком, который ее создал. Канатжан Алибеков в соавторстве со Стивеном Хендельманом
Та это всем всегда было пох.
Тут главное толпу раком поставить.
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