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армія РФ (13463) НАТО (5129) Столтенберг Єнс (1343)

"Значна, незвичайна концентрація сил" Росії біля кордону України викликає тривогу. Маємо бути готові до найгіршого, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Наміри Росії ще незрозумілі, але її дії поблизу кордону з Україною і риторика останнім часом змушують НАТО готуватися до гіршого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Ситуація навколо України залишається нестабільною та непередбачуваною. Немає жодної впевненості у намірах Росії", - сказав він на пресконференції за підсумками першого дня зустрічей у Ризі глав МЗС країн НАТО.

Генсек НАТО повторив, що "значна, незвичайна концентрація сил" Росії на кордоні викликає тривогу, оскільки вона супроводжується "посиленою риторикою".

Столтенберг закликав Росію "до прозорості, деескалації та зниження напруженості" і попередив, що "агресія проти України коштуватиме Росії дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки".

"Ми завжди можемо сподіватися на краще, але маємо бути готові до найгіршого", - сказав він, додавши, що блок підтримуватиме високий рівень військової готовності, залишаючись при цьому відкритим для діалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо розуміти різницю і не плутати захист союзників із НАТО й підтримку України як партнера, - Столтенберг

Як повідомив раніше представник держдепу США Нед Прайс, зі Столтенбергом зустрівся держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Держсекретар США та генеральний секретар обговорили важливість продовження консультацій та єдності альянсу з таких питань, як підтримка України у боротьбі з російською агресією, розробка нової стратегічної концепції НАТО, а також питання контролю над озброєннями та регіональної безпеки", - йдеться у повідомленні Прайса, поширеному держдепом.
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Топ коментарі
+10
Розклад на 1 грудня.

7:00 підйом.
8:00 переворот.
9:00 сніданок
10:00 переворот
11:00 ланч
12:00 переворот
13:00 обід
14:00 переворот
15:00 справи
17:00 переворот
18:00 вечеря
19:00 переворот
20:00 тєлік
21:00 переворот
21:00 сон на лівому боці
23:00 переворот
24:00 сон на правому боці
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01.12.2021 08:00
+8
***** ******** шугать серливу Європу.
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01.12.2021 07:56
+5
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01.12.2021 07:51
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01.12.2021 07:51 Відповісти
***** ******** шугать серливу Європу.
показати весь коментар
01.12.2021 07:56 Відповісти
Розклад на 1 грудня.

7:00 підйом.
8:00 переворот.
9:00 сніданок
10:00 переворот
11:00 ланч
12:00 переворот
13:00 обід
14:00 переворот
15:00 справи
17:00 переворот
18:00 вечеря
19:00 переворот
20:00 тєлік
21:00 переворот
21:00 сон на лівому боці
23:00 переворот
24:00 сон на правому боці
показати весь коментар
01.12.2021 08:00 Відповісти
Питання чи буде війна вже не стоїть, питання в іншому, хто на чиї стороні. В НАТО назбиралося стільки хороших «членів» типу Угорщини, що швидко відповісти на агресію практично неможливо.
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01.12.2021 08:01 Відповісти
Кацапи тягають свій металобрухт і бурятів вздовж кордонів України, лякаючи Володю і європейців, що нападуть. Не нападуть з тієї точки, вони вже напали в 2014 році в Криму і на окремі території даунбаса, де їх чекали і якщо вони будуть йти далі, то чільки через Донецьк і тільки у шифронах і під прапором "ДНР" і "ЛНР". Ботоксний психопад хоче знову сісти за стіл переговорів з з Байденом, щоб поговорити по Україні, по Сірії і щось виторгувати, а також примусити запустити "Північний потік 2". Ще карлик натягав своїх бурятіва у Білорусь і погрожує Польщі, Литві, Латвії і Естонії, але ті в НАТО і саме більше, що може зробити Володя і його пес Лука - це кидатися лайном через кордон і показувати дулі.
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01.12.2021 08:12 Відповісти
"чуть ли не на полусогнутых" це Ваше бажання і таких,як Ви. Цими своїми діями вовка хоче змусити сісти за стіл переговорів і щось випросити. Немає чого і за чого і перед ким "на полугогнутих". Якщо введуть сануції на "Північний потік" і впаде парашія рівно через рік з таким грохотом, що станенться землетрус і цунамі аж біля Японії.
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01.12.2021 08:44 Відповісти
Будет тебе мокша и Афганистан и Чечня, всё будет ублюдочное создание!Смерть кацапофашизму!
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01.12.2021 08:43 Відповісти
Дивіться на Крим і на окремі райони Донбасу. Коли кацапи, прикинувшись братами зайшли в Крим і кожного там окутали своїм "русским миром", то захопили його дійсно за місяць, скориставшись "пожежою" в середині країни, коли люди виганяли бандита і не було президента. Нормальні сусіди, коли пожежа, то допомагають тушити, а така скотина, як Парашія(з великої букви, все таки держава), залізла в обісце мародерити. А вже коли в Донецькій області наші добробати і залишки армії почали стріляти по ворогу, то тут ворог і зупинився і що він тільки не робив, а далі дудки. Не дуріть себе і придурків кацапів, яким там наговорили, що вони можуть взяти Україну за 48 годин. Вони можуть взяти тільки щось в рот і то, якщо їм дадуть. Скільки маленьку Ічкерію знищували? А тут мільйони козаків і нащадків УПА, які добре зустрінуть ворога і вони вже давно готові.
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01.12.2021 08:51 Відповісти
Проста відповідь кацапу - багаторічна політика регіоналів і комуністів, які назвали москаля своїм братом і так себе вели з ними по-братські. В Криму фактично вся влада була на підсосі у ворога, більшість отримували платню, а ще більше було давно завербовані і призначені такі собі ФСБешники, які керували МО України - Лебєдєв і СБУ - Якименко. А ті в свою чергу призначили таких самих своїх і руйнувати там армію і СБУ. А ще саме головне - що всі військові вважали кацапів за братів і нахто не міг стріляти в брата. Запам'ятай кацапе - наші не могли стріляти в братів. А "брати" виявилися скатами і терористами і вже сьогодні стріляти буде кожен і тільки стріляти, а і різати і кусати.
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01.12.2021 09:03 Відповісти
В Крыму Украина воюет как цивилизованная страна через суды и успешно (смотри кейс про Скифское золото, смотри куда летают из Симферопольского мега-аеропорта "международного", и ещё куча всего). Или ты за расширение фронта и за кровавую войну оружием, как при Сталине-Гитлере ? Вы застряли в прошлом веке и это вас и погубит.
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01.12.2021 09:10 Відповісти
Наша дипломатия и юристы а также гражданское общество решают в Крыму задачи успешнее, чем ваша армия, это очевидно. Ваша армия даже если на нее пустить все ваши нефтедоллары, не заставит признать Крым за РФ, не откроет авиарейс Симферополь - Стамбул и даже (!) не заставит зайти Сбербанк в якобы "российский" Крым. А вы откровенно выступаете за войну и кичитесь тем, что окопались за Перекопом и зубоскалите оттуда "ну-ка попробуй" ? Ещё раз - это прошлый век, и вы обезьяны с гранатами.
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01.12.2021 09:25 Відповісти
- в стране готовят переворот...,
-поддерживай зелика, а то ***** нападэ... - бросили дохлую кошку....
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01.12.2021 08:40 Відповісти
зачем они так? у президента Украины скоро выходной, ему не до этого
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01.12.2021 08:49 Відповісти
ни хера не понимаю наших русских друзей !
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01.12.2021 09:23 Відповісти
Раковую опухоль ордло хотят впихнуть обратно и зная трусливую натуру нынешнего презика подталкивают того к автономии для даунбасят. Они просто не понимают что зеленый презик сцыт ветеранов и патриотов намного больше чем ***** и понимает что его депутатся кая шобла от страха никогда не проголосуют за автономию ордло, скорее обосрутся и свалят из страны
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01.12.2021 09:36 Відповісти
 
 