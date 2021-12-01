"Значна, незвичайна концентрація сил" Росії біля кордону України викликає тривогу. Маємо бути готові до найгіршого, - Столтенберг

Наміри Росії ще незрозумілі, але її дії поблизу кордону з Україною і риторика останнім часом змушують НАТО готуватися до гіршого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Ситуація навколо України залишається нестабільною та непередбачуваною. Немає жодної впевненості у намірах Росії", - сказав він на пресконференції за підсумками першого дня зустрічей у Ризі глав МЗС країн НАТО.

Генсек НАТО повторив, що "значна, незвичайна концентрація сил" Росії на кордоні викликає тривогу, оскільки вона супроводжується "посиленою риторикою".

Столтенберг закликав Росію "до прозорості, деескалації та зниження напруженості" і попередив, що "агресія проти України коштуватиме Росії дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки".

"Ми завжди можемо сподіватися на краще, але маємо бути готові до найгіршого", - сказав він, додавши, що блок підтримуватиме високий рівень військової готовності, залишаючись при цьому відкритим для діалогу.

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Як повідомив раніше представник держдепу США Нед Прайс, зі Столтенбергом зустрівся держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Держсекретар США та генеральний секретар обговорили важливість продовження консультацій та єдності альянсу з таких питань, як підтримка України у боротьбі з російською агресією, розробка нової стратегічної концепції НАТО, а також питання контролю над озброєннями та регіональної безпеки", - йдеться у повідомленні Прайса, поширеному держдепом.