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Рада медекспертів США схвалила використання препарату компанії Merck для лікування COVID-19 у дорослих

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Рада медекспертів США схвалила використання препарату компанії Merck для лікування COVID-19 у дорослих

Консультативна група Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) проголосувала за застосування противірусного препарату американської компанії Merck проти COVID-19 дорослими з високим ризиком перебігу коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Hill.

Група схвалила застосування препарату молнупіравір під час голосування у вівторок 13 голосами "за" та 10 "проти".

Голосування, зазначає видання, відбулося після того, як минулого тижня FDA опублікувало свій огляд про молнупіравір, в якому було зроблено висновок про ефективність препарату, але були висловлені і побоювання щодо його впливу на вагітних.

Представники Merck рекомендували, щоб вагітні або жінки, які годують грудьми, не приймали таблетки через потенційні ризики, включно з можливою токсичністю та вродженими патологіями.

Фармацевтична компанія запропонувала жінкам у дітородному віці використовувати контрацептиви під час прийому молнупіравіру.

Представник Merck також повідомив FDA, що компанія не тестувала молнупіравір проти нового штаму COVID-19 "омікрон". Але вони очікують, що таблетка залишиться ефективною проти цього варіанта.

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Виробник ліків подав заявку на екстрений дозвіл на застосування молнупіравіру минулого місяця, після дослідження, яке показало, що препарат знижує ризик госпіталізації пацієнтів із COVID-19 на 50%.

При цьому оновлені дані виявили меншу ефективність препарату. Згідно з ними, молнупіравір на 30% скорочує кількість госпіталізацій.

Зазначається, що препарат не застосовуватиметься як профілактичний засіб, його призначатимуть вже інфікованим дорослим людям.
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Видят что на вакцину не ведутся,будем препараты продавать
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01.12.2021 08:04 Відповісти
Merck рекомендували, щоб вагітні або жінки, які годують грудьми, не приймали таблетки через потенційні ризики, включно з можливою токсичністю та вродженими патологіями. Фармацевтична компанія запропонувала жінкам у дітородному віці використовувати контрацептиви під час прийому молнупіравіру.
Очень опасный препарат... еще до проведения испытаний пишут уже такие предупреждения, что же там за состав такой? Яды мутагенного действия? А после лечения этим препаратом размножением можно будет заниматься или это уже будет не актуально? Что собственно происходит?
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01.12.2021 08:32 Відповісти
Ну да, на ивермектин уже есть патент и он копеечный, лечит даже тяжелые случаи ковида за несколько дней. А бигфарма все не уймется - деньги идут мимо их карманов.
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01.12.2021 08:37 Відповісти
Про це відсутні переконливі дані досліджень. З іншого боку, він навіть блохи в котів нормально не виводить, в багатьох випадках даремна трата грошей (хоч невеликих але даремна).
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01.12.2021 09:56 Відповісти
 
 