В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 11 960 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За листопад зроблено майже 7,1 млн щеплень!
За добу 30 листопада в Україні:
зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207);
233 471 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 629 осіб;
летальних випадків – 557;
одужало – 26 160 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 450 341 особа;
одужало – 2 972 192 особи;
летальних випадків – 86 532;
проведено ПЛР-тестувань – 1 5917 165.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я,
покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп;
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про
затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»
бо нижче..
Заінтересована
сторона Населення України
Вплив реалізації
акта на
заінтересовану
сторону
Позитивний
Прийняття проєкту акта сприятиме
забезпеченню епідемічного
благополуччя населення України,
покращенню епідемічної ситуації,
пов'язаної з поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-
2) Це не довідка, де треба викреслити зайве, а виписаний документ. Влада зробила все, щоб відгородити себе від негативних наслідків штрикальної процедури. Пам'ятаєте як ви коли вакцинувались поставили підпис про те, що робите це добровільно і самі несете всю віповідальність?
3) З документу випливає, що примусове щеплення забезпечить епідемічне благополуччя населення, але не вплине на покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/flashback-2016-faucis-cohort-peter-daszak-explains-scientists-can-perfectly-create-coronavirus-china-lab-can-lead-global-pandemic/
За останні кілька років деякі шведські працівники зголосилися імплантувати мікрочіпи в свої руки, щоб їм більше не потрібно було носити готівку, посвідчення особи, ключі, абонементи в спортзал тощо.
Мікрочіпи набирають популярність у Швеції, і тепер шведи отримують паспорти вакцини від Covid, імплантовані їм в руки або деінде під шкіру.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/sweden-get-covid-vaccine-passport-chip-hand-video/
це не через укол, і за добровільним бажанням..
жінки ж проколюють вуха під кульчики..пірсінг роблять..))
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/shocking-rfk-jr-claims-fauci-killed-tortured-poor-minority-orphans-1980s/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/revealed-fully-vaccinated-patients-show-mild-symptoms-omicron-infection-botswana-non-vaccinated-show-no-symptoms/
дивуюсь,чому нагнітається паніка саме з Омікроном...