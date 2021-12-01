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В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали

В Україні зафіксовано 11 960 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За листопад зроблено майже 7,1 млн щеплень!

За добу 30 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207);

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 233 471 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 госпіталізовано – 3 629 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 летальних випадків – 557;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 одужало – 26 160 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повна заборона на подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", - ВООЗ

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 захворіло – 3 450 341 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 одужало – 2 972 192 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 летальних випадків – 86 532;

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 1 5917 165.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 557 осіб, зафіксовано 11 960 нових випадків зараження, 26 160 осіб одужали 13
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Топ коментарі
+5
Минздрав официально признал, что обязательная вакцинация не влияет на улучшение здоровья населения

Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я,
покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп;
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B
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01.12.2021 08:21
+4
лахтінська курва думає,що я не зходжу за посиланням ))))

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про
затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»
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01.12.2021 09:01
+4
Теперь вы знаете, что если будет зомби-апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.
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01.12.2021 11:45
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Правила форума Рада форумчан
Минздрав официально признал, что обязательная вакцинация не влияет на улучшение здоровья населения

Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я,
покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп;
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B
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01.12.2021 08:21 Відповісти
лахтінська курва думає,що я не зходжу за посиланням ))))

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про
затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»
показати весь коментар
01.12.2021 09:01 Відповісти
там просто не прибрали зайве з переліку..

бо нижче..

Заінтересована
сторона Населення України

Вплив реалізації
акта на
заінтересовану
сторону

Позитивний

Прийняття проєкту акта сприятиме
забезпеченню епідемічного
благополуччя населення України,
покращенню епідемічної ситуації,
пов'язаної з поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-
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01.12.2021 09:10 Відповісти
1) Ваші лайливі слова описують не мене, а суттєві недоліки у вашому вихованні.
2) Це не довідка, де треба викреслити зайве, а виписаний документ. Влада зробила все, щоб відгородити себе від негативних наслідків штрикальної процедури. Пам'ятаєте як ви коли вакцинувались поставили підпис про те, що робите це добровільно і самі несете всю віповідальність?
3) З документу випливає, що примусове щеплення забезпечить епідемічне благополуччя населення, але не вплине на покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп.
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01.12.2021 10:14 Відповісти
Лахта, іді дамой...
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01.12.2021 12:37 Відповісти
ну і що ти, *удло, там не те прочитав? там як раз те, що анонсовано в попередньому дописі і висвітлено.
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01.12.2021 09:11 Відповісти
28 березня 2016 року доктор Пітер Дашак описав, як саме вчені можуть створити вірус у китайській лабораторії, який призведе до глобальної пандемії коронавірусу.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/flashback-2016-faucis-cohort-peter-daszak-explains-scientists-can-perfectly-create-coronavirus-china-lab-can-lead-global-pandemic/
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01.12.2021 08:25 Відповісти
Це просто підготовчий етап після провалу свиняче-курячих пандемій. Ніхто собі під зад таку бомбу не підклав би.
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01.12.2021 08:54 Відповісти
The Gateway Pundit (TGP) is an American far-right[2] fake news website.[1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and conspiracy theories.[30]
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01.12.2021 14:09 Відповісти
Для вас ліваків The Gateway Pundit fakenews, для нас людей правого світогляду BBC і CNN fake news
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01.12.2021 14:58 Відповісти
коли це у ВАС Кацапів став правий світогляд? Це в новій методичці з Кремля так написали?
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01.12.2021 15:44 Відповісти
чи то може кьюар-код ЕДИНАЯ Рабсея на транспарантах антиваксов - правий світогляд? Коли це ви на ВВС почали посилатись? А коли я ВАМ скидала посилання на ВВС - то носом вернула? ЛАХТА ===> іді ДАМОЙ
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01.12.2021 15:47 Відповісти
Починається!!!

За останні кілька років деякі шведські працівники зголосилися імплантувати мікрочіпи в свої руки, щоб їм більше не потрібно було носити готівку, посвідчення особи, ключі, абонементи в спортзал тощо.

Мікрочіпи набирають популярність у Швеції, і тепер шведи отримують паспорти вакцини від Covid, імплантовані їм в руки або деінде під шкіру.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/sweden-get-covid-vaccine-passport-chip-hand-video/
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01.12.2021 08:33 Відповісти
Лахта..

це не через укол, і за добровільним бажанням..

жінки ж проколюють вуха під кульчики..пірсінг роблять..))
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01.12.2021 09:02 Відповісти
А хто казав, що через укол. І слідкуйте за язиком.
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01.12.2021 10:01 Відповісти
Старовіри верещали "Починається!!!" ще під час першого перепису. І вони ж придумали протидію цьому - самоспалювання. Подумайте.
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01.12.2021 10:46 Відповісти
підтримую. А най би всі антивакси-старовіри-мракобіси слідували традиціям
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01.12.2021 11:40 Відповісти
З вашої команди цей сайт усі піарять. Що, разнарядка от камандіра, да?
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01.12.2021 12:39 Відповісти
The Gateway Pundit (TGP) is an American far-right[2] fake news website.[1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and conspiracy theories.[30]
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01.12.2021 14:09 Відповісти
Роберт Ф. Кеннеді-молодший каже, що Ентоні Фаучі вбив, закатував, бідних дітей-сиріт у 1980-х роках

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/shocking-rfk-jr-claims-fauci-killed-tortured-poor-minority-orphans-1980s/
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01.12.2021 08:37 Відповісти
Рэмбо вакцинатор,почти Терминатор
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01.12.2021 08:40 Відповісти
сказати то що хотів ?))
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01.12.2021 09:11 Відповісти
Повністю вакциновані пацієнти мають легкі симптоми після зараження омікроном у Ботсвані - невакциновані взагалі не мають жодних симптомів

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/revealed-fully-vaccinated-patients-show-mild-symptoms-omicron-infection-botswana-non-vaccinated-show-no-symptoms/
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01.12.2021 08:42 Відповісти
цілковито вірно..

дивуюсь,чому нагнітається паніка саме з Омікроном...
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01.12.2021 09:04 Відповісти
Так це ж добре, ні? Панікери панікують та шикуються в черги за бустерною дозою, а вірус тим часом стає менш небезпечним. Усі щасливі, одні через отримання бустерної дози до бустерної дози, інші через те, що і так все добре
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01.12.2021 09:26 Відповісти
У невакцинованих не тільки немає симптомів , але навіть температура тіла рівна навколишній температурі , а тиск - рівний атмосферному 😁
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01.12.2021 13:39 Відповісти
Теперь вы знаете, что если будет зомби-апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.
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01.12.2021 11:45 Відповісти
Зауважив цікаву річ : як тільки з'являється нове обмеження для не вакцинованих , одразу біля пунктів вакцинації утворюються черги з бажаючих вакцинуватися і кількість не вакцинованих - зменшується . Просто треба постійно досипати нові і нові обмеження , щоб життя антиваксерів , по мірі їх зменшення , перетворювалось на суцільну катастрофу у всіх сферах життєдіяльності . Так поступово ми цю пандемії здолаємо і все буде добре .
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01.12.2021 13:33 Відповісти
По отзывам вакцинированных знакомых, тех кто переболел коронавирусом с вакциной, легче перенесли течение болезни.
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01.12.2021 13:34 Відповісти
Ото добрє... Да грабавой даскі треба бути вірними переконанням. Ще одним дарвіністом менше.
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01.12.2021 22:40 Відповісти
 
 