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Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 56 населених пунктів у 5 областях України, - ДСНС

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Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 56 населених пунктів у 5 областях України, - ДСНС

Через сильний вітер і мокрий сніг знеструмлено 56 населених пунктів у 5 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"Станом на 7 год. 1 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 56 населених пунктів у 5 областях (Івано-Франківська – 37, Чернігівська – 8, Чернівецька – 6, Закарпатська – 3 та Донецька – 2)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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