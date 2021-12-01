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Новини Політика УкраїниФоторепортаж
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ВР (11730) Зеленський (17420) охорона (283) Нацполіція (13920) Національна гвардія (1229)

Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 1 грудня, на пленарному засіданні Верховної Ради парламентарі заслухають щорічне звернення Президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Після цього парламентарії висловлять свої оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під Верховною Радою посилена охорона громадського порядку. Біля будівлі парламенту та в прилеглих кварталах перебувають численні наряди правоохоронців в повній амуніції.

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Крім того, на площі Конституції під ВР змонтована сцена для проведення протестної акції.

Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії 01
Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії 02
Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії 03
Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії 04
Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії 05
Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії 06
Сьогодні Рада заслухає послання Зеленського. Парламент під посиленою охороною поліції та Нацгвардії 07

Також сьогодні Рада планє розглянути три проєкти постанов про присудження премій Верховної Ради, зокрема, педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти (№6339), молодим ученим за 2020 рік (№6346) та найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254).

Окрім цього, у першому читанні нардепи мають намір розглянути законопроєкти №4487 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб", №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей", №6302 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву".

Водночас у другому читанні планується розгляд проєктів законів №5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" та №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті".

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Президент також оголосив, що "переворот" нібито заплановано на 1-2 грудня. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує підготовку державного перевороту.
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Топ коментарі
+26
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01.12.2021 08:33
+25
Особенно народа боятся Слуги народа.
С утра, по своей многолетней привычки, гулял от Шелковичной до Андреевского и обратно. Ментов и тихарей просто пруд пруди. Угрюмые такие. И в приятную свежесть воздуха, первого декабрьского дня, явственно вплетается незабываемый и бодрящий аромат горелых автопокрышек. С 1 декабря тебя, Украина.
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01.12.2021 08:53
+22
У Зеленского активизировалась хроническая болезнь "Мания преследования". Медицина бессильна.
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01.12.2021 08:38
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два з половиною роки - "коту під хвіст"..
чмо болотне за цей період ЇЇ руїни нічого для України та українців не зробило... одна ідіотська мета - зреалізувати дитячі комплекси щодо Пороха.., накрасти побільше "єврейського золота" та втікти в "Оман"..
наголосували, жлоби-експериментатори..(((
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01.12.2021 09:15 Відповісти
Нагнали вертухаев. Вава боиццо?
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01.12.2021 09:16 Відповісти
сциться. но єто другоє
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01.12.2021 09:21 Відповісти
Два киевлянина - окровавленные отец и сын - стали одним из символов восставшего Майдана.Доктор технических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники Николай Кузнецов и его 27-летний сын Игорь, кандидат технических наук, 18 февраля были жестоко избиты на улице Институтской. Полкан рулит..
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01.12.2021 09:32 Відповісти
Интересно, как сложилась их судьба после Майдана? Вроде же науку у нас подняли огого с тех времен. И финансирование и куча площадок, где можно практическое применение проверить. Наукоградов полно.
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01.12.2021 10:00 Відповісти
И правильно баицца - нацгвардии от гранаты РГ гибнет больше, чем от протитанковой мины - доказано икспертами МВС после 31 августа 2015 года. Блин, по силе так 1-е место в перерачсете на 1 грамм взрывчатого вещества...
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01.12.2021 09:36 Відповісти
воно ще, падло, послати нас хоче?
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01.12.2021 09:20 Відповісти
Це ж як тебе повинен любити народ, щоб стільки поліції нагнати для охорони, напевно наш Вавка боїться щоб народ на задушив його в ніжних обіймах
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01.12.2021 09:20 Відповісти
Виток времени....
Трактора не хватает с порохом у руля..
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01.12.2021 09:22 Відповісти
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01.12.2021 09:33 Відповісти
Сегодня будут бабочку переворачивать .Запасается покорили,надеюсь,что будет весело.
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01.12.2021 09:33 Відповісти
да кому он нужен, сносить его.
сейчас и демократических методов в Украине достаточно чтобы снести надоевшего презика.
Выборов вполне достаточно.
Это он обделалася когда увидел вчерашние рейтинги СН.
А митинг будет конечно.
Просто чтобы сказать ему пару ласковых.
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01.12.2021 09:38 Відповісти
Цей типок вкрав у нас погані дороги, та повинен відповісти за це. Я вчора заснув за кермом, неможливо їздити!
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01.12.2021 09:35 Відповісти
Ну чё, боится народа народный президент, нелох кароч

Вова вали давай по собственному желанию с должности
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01.12.2021 09:35 Відповісти
нелох с мусорами, народ сосёт зе!леденец
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01.12.2021 09:43 Відповісти
Так де путч? На котру годину намічений?
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01.12.2021 09:43 Відповісти
зеля мусорами обложився ..в акурат лінію хведорича веде
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01.12.2021 09:48 Відповісти
Це вони всі разом зібралися, щоб святкувати день ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТу?
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01.12.2021 09:51 Відповісти
Всю ночь снился цирк с клоунами-кто из них лучше. Пять раз просыпалась, но как только закрывала глаза, клоунада продолжалась и все громче и громче. Нехорошее предчувствие, боюсь, что зеленое чмо что-то выкрутит
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01.12.2021 09:52 Відповісти
Невже презик нас ще й з путчем надурив ?
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01.12.2021 09:55 Відповісти
Ссытся зе и его команда воров? Ничего,скоро оне еще и сраться начнут
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01.12.2021 10:04 Відповісти
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