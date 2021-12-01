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Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 грудня у світі зареєстрували 587 982 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 883 оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 263 091 472 випадки інфікування, з них 587 982 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 234 022 особи, з них 7 883 за минулу добу.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 237,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому, - Ляшко

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 3-тю у світі та 2-гу в Європі.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
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Топ коментарі
+6
А чому не перше! Намалюйте ще, лякать так лякать) а взагалі смерть від Ковіду це не найгірше, що може статися з вами сьогодні🥴
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01.12.2021 08:42
+1
А як щодо смертності на 1 мільйон населення?
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01.12.2021 08:57
+1
Щось блаЗЄнський ні пари в уст про "ми-чемпіони".
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01.12.2021 09:11
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А чому не перше! Намалюйте ще, лякать так лякать) а взагалі смерть від Ковіду це не найгірше, що може статися з вами сьогодні🥴
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01.12.2021 08:42 Відповісти
А як щодо смертності на 1 мільйон населення?
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01.12.2021 08:57 Відповісти
Згідно даних того ж ворлдометра ми на 6 місці в Європі після Угорщини, Болгарії, Хорватії, Словаччини і Польщі.
Для порівнянн Руссія опустилася на 12 місце, всілякі Німеччини, ЮКей, Італії і Франції теліпаються в другому десятку
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01.12.2021 09:31 Відповісти
У світі ми на 10 місці, пропустивши вперед ще Мартініку, Грузію, Гібралтар і Кайманові острови
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01.12.2021 09:40 Відповісти
Антиваксери !!

відлинюєте від роботи !!!
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01.12.2021 08:58 Відповісти
Что, вакцанутый провокатор, ты уже не выдерживаешь и просто визжишь. Где твой сподвижник -провокатор Валера Греф? Он точно также тут визжал.
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01.12.2021 09:18 Відповісти
Щось блаЗЄнський ні пари в уст про "ми-чемпіони".
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01.12.2021 09:11 Відповісти
Голоборотька казав мы чемпионы Мира в этом деле....а слова меж тем материальны...слово не воробей...
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01.12.2021 09:15 Відповісти
Це не означає що потрібно не йти в лікарню коли у вас затягнена пневмонія, просто коли бачите що вірус не зациклюйтесь на цьому, психосоматику ніхто не відміняв, пташиний і свинячий грип також нікуди не пропав, він здимів тільки з офіційної статистики...

Якщо у вас корона то купіть нормальні маски коли необхідно йти до лікаря щоб ви не підхватили нового вірусу, стоячи в черзі, те саме не щастайте по пижиках і торгових центрах.... ваш організм може справитись з вірусом, але якщо буде коктель то це вже не реально для людей із слабким імунітетом...
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01.12.2021 09:21 Відповісти
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01.12.2021 09:18 Відповісти
І добавлю вакцинованим, по вчорашній заяві модерни, вакцина не ефективна проти омікрону, тому маски для вас ніхто не відміняв, бо бачу що вже всі хто вакцинований маски на бороду, тому що вакцина переможе любий вірус...

Та і важкі види грипу нікуди не пропали типу свинячого і пташиного і ви швидше на нього захворієте тому що місяц після вакцинації ваш імунітет ослаблений...

Тому давайте вже вдівати маски, а то в пижику, коли їду попри них, реально бачу макс 3-4 людини в масках решта на бороді... ппц... людей нічого не вчить взагалі...
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01.12.2021 09:28 Відповісти
Ну и конечно у вас есть ссылка на исследования по поводу того что вакцинация "ослабляет' иммунитет на месяц?
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01.12.2021 10:15 Відповісти
Он прочитал что эффективно антитела "модерной" вырабатываются 2-4 недеди, и думает, что у него на это время вся иммунка простаивает.
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01.12.2021 10:33 Відповісти
Відкрию вам таємницю не простоює але зайнята на боротьбу з РНК вакциною, ресурс імунної системи обмежений якщо вас одночасно будуть атакувати декілька вірусів або бактеріальних інфекцій вона не справиться...

Досліджень багато на інших вакцинах у всіх один і той самий результат ослаблення імунітету 2-4 тижня
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01.12.2021 12:33 Відповісти
Ссылка на исследования будут или мне продолжать читать ваши фантазии? Может ещё немножко логику включите и объясните как несколько миллиграмм вакцины будут занимать вашу иммунную систему месяц?
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01.12.2021 15:15 Відповісти
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

все даже хуже, чем вы думали
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01.12.2021 15:50 Відповісти
С английским совсем плохо? Или ты кидаешь ссылки в надежде что их никто не откроет?
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05.12.2021 21:20 Відповісти
у меня все отлично. А у вас проблемы?? жаль....
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05.12.2021 21:58 Відповісти
Ви реально... люба вакцина поки йде відповідь імунної системи це пониження імунітету проти інших вірусів... імунна система середньостатистичної людини не резинова...
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01.12.2021 12:27 Відповісти
Хватит уже позориться и демонстрировать свою некомпетентность. Во первых не все вакцины РНК. Во вторых организм НЕ борется с рнк вакциной. Похоже что вы застряли в средневековье в познаниях. Вакцина РНК это набор инструкций для борьбы с коронавирусом. Этот набор инструкций организм принимает посредством инъекции вакцины. При этом иммунитет не ослабляется ни на секунду.
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01.12.2021 15:22 Відповісти
учетесь, юноша. А потом чушь пишите
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01.12.2021 15:51 Відповісти
Вакцина РНК это набор инструкций для борьбы с коронавирусом)))) Реально вам по телевізору це сказали чи як?????
Вона вбудовується у вашу клітину і клітина починає синтезувати чужий білок для організму термін синтезу до місяця а часто і більше поки не пройде повний цикл... які інструкції... організм реагує на неї як на вторгнення тому відповідно часто висока температура сильний біль в руці і міокардит також від цього
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02.12.2021 09:24 Відповісти
Какой месяц идиот? Вакцина разрушается за пару дней, думаешь ее от балды хранят при минус 40? Ты еще скажи что клетки твоей печени вместо того чтобы заниматься своей работой начинают штамповать чужой белок. И клетки мозга начинают. И ты мутируешь в громадного зелёного человека. Эти миллиграммы вакцины воздействуют лишь на локальную область возле укола, с там же успехом какой нибудь прыщ на заднице садит твой иммунитет насколько садит пару миллиграммы вакцины. И почитай значение слова инструкция. То что клетка в локальных области начинает вырабатывать что-то несоответствующее ее назначению как раз и является сменой инструкции.
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05.12.2021 21:19 Відповісти
На 8 -му в європі за к-тю нових заражень і на 2 -му по смертності чемпіони абсурда! А кількість тестів теж ідентична до кількості в європі?!
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01.12.2021 10:32 Відповісти
 
 