Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 1 грудня у світі зареєстрували 587 982 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 883 оcоби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 263 091 472 випадки інфікування, з них 587 982 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 234 022 особи, з них 7 883 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 237,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 3-тю у світі та 2-гу в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Для порівнянн Руссія опустилася на 12 місце, всілякі Німеччини, ЮКей, Італії і Франції теліпаються в другому десятку
відлинюєте від роботи !!!
Якщо у вас корона то купіть нормальні маски коли необхідно йти до лікаря щоб ви не підхватили нового вірусу, стоячи в черзі, те саме не щастайте по пижиках і торгових центрах.... ваш організм може справитись з вірусом, але якщо буде коктель то це вже не реально для людей із слабким імунітетом...
Та і важкі види грипу нікуди не пропали типу свинячого і пташиного і ви швидше на нього захворієте тому що місяц після вакцинації ваш імунітет ослаблений...
Тому давайте вже вдівати маски, а то в пижику, коли їду попри них, реально бачу макс 3-4 людини в масках решта на бороді... ппц... людей нічого не вчить взагалі...
Досліджень багато на інших вакцинах у всіх один і той самий результат ослаблення імунітету 2-4 тижня
все даже хуже, чем вы думали
Вона вбудовується у вашу клітину і клітина починає синтезувати чужий білок для організму термін синтезу до місяця а часто і більше поки не пройде повний цикл... які інструкції... організм реагує на неї як на вторгнення тому відповідно часто висока температура сильний біль в руці і міокардит також від цього