УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15376 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
852 4
євроінтеграція (427) Молдова (1293) Євросоюз (7016) Денис Шмигаль (2697) Гарібашвілі Іраклій (36)

ЄС підтримує амбітні прагнення країн Асоційованого тріо щодо співпраці в рамках Східного партнерства, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

ЄС підтримує амбітні прагнення країн Асоційованого тріо щодо співпраці в рамках Східного партнерства, - Шмигаль

Європейський Союз підтримує прагнення країн Асоційованого тріо розвивати галузеву співпрацю в рамках Східного партнерства.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками спільного візиту до Брюсселя з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі та главою уряду Молдови Наталією Гавріліце, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора був важливий день для майбутньої ініціативи Асоційованого тріо. Ми представили наше бачення та обмінялися думками щодо подальшого розвитку ініціативи разом із керівництвом Європейського Союзу. Вдячний партнерам з ЄС за відверту та всебічну розмову з різних аспектів співробітництва в рамках Асоційованого тріо", – зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна, Молдова та Грузія, уклавши Угоди про асоціацію, взяли на себе амбітні зобов'язання у транспортній сфері.

"Ми, як країни Асоційованого тріо, повністю зацікавлені в реалізації пріоритетів Стратегії ЄС зі стійкої та розумної мобільності та сподіваємося на співпрацю з Європейським Союзом щодо реалізації подальшої нової стратегії сполучення – Global Gateway", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Розраховуємо, що саміт Східного партнерства дасть стратегічний імпульс для євроінтеграції України, Грузії та Молдови, - Шмигаль

Він зазначив, що Асоційоване тріо у співпраці з ЄС планує рухатися до зеленої трансформації транспорту шляхом переорієнтації на швидкісний залізничний транспорт, розвиток мультимодальних перевезень, перехід вантажних перевезень із автомобільних доріг на залізничний та водний рух.

Шмигаль наголосив: враховуючи високу важливість питань енергетичної безпеки, країни Асоційованого тріо готові до активної взаємодії з ЄС з усього спектру питань у цьому напряму.

"Усі країни Тріо є Договірними Сторонами Енергетичного Співтовариства. Ми могли б розглянути можливість запуску цільової платформи з енергетичної стійкості та сталості, щоб допомогти у вирішенні питань енергетичної безпеки та безпеки постачань на регіональному рівні", – наголосив глава уряду України.

За словами Шмигаля, така цільова платформа також сприятиме вирішенню спільних проблем у переході на зелену енергетику та проблем, пов'язаних із декарбонізацією.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вернись на швабру.
показати весь коментар
01.12.2021 09:26 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 09:31 Відповісти
Мавзолейные бараны отобрали Приднестровье у Молдовы,Крым и кусок Донбасса в Украине,Абхазию и Ю.Осетию у Грузии...

Крысы Мавзолейные вы когда нажретесь чужого добра? Жить негде,под Люксембург косите..стадо Шариковых вонючек блин...Вяликие бараны...
показати весь коментар
01.12.2021 09:23 Відповісти
 
 