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Новини Політика України
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опитування (1403) КМІС (267)

За останній місяць частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку зросла з 61,7% до 65,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За останній місяць частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку зросла з 61,7% до 65,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

65,9% громадян України вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку, 18,6% - говорять про правильний напрямок справ.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"За останній місяць з 61,7% до 65,9% зросла частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Водночас, з 22,7% до 18,6% знизилася частка тих, хто говорить про правильний напрямок справ", - йдеться в дослідженні.

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За останній місяць частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку зросла з 61,7% до 65,9%, - опитування КМІС 01

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
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Топ коментарі
+9
Когда в первые дни зеленой власти один придурок выехал в кабмине на самокате, а второй залез с ногами на стол, я понял - стране торба.
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01.12.2021 09:22
+6
Если бы еще Слуги Уроды знали куда они движутся! Только зашквары и обогащение....
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01.12.2021 09:21
+5
18.6% упоротых двигаются в правильном направлении: мусора, судейско-прокурорская мафия, 1.2млн чиновников
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01.12.2021 09:25
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Если бы еще Слуги Уроды знали куда они движутся! Только зашквары и обогащение....
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01.12.2021 09:21 Відповісти
Когда в первые дни зеленой власти один придурок выехал в кабмине на самокате, а второй залез с ногами на стол, я понял - стране торба.
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01.12.2021 09:22 Відповісти
Надо спасать страну и граждан Украины! Скорейшие перевыборы, пока что в Раду!
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01.12.2021 09:23 Відповісти
Желудок 70% граждан начал подозревать что где-то его нае.... Но, вещество, которое находится в черепной коробке продолжает давать сигналы что их обворовал барыга и все их беды только от него...
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01.12.2021 09:24 Відповісти
18.6% упоротых двигаются в правильном направлении: мусора, судейско-прокурорская мафия, 1.2млн чиновников
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01.12.2021 09:25 Відповісти
10-15% это те которые Всегда за Власть, любую.
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01.12.2021 09:27 Відповісти
шо там с переворотом как продвигаются дела
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01.12.2021 09:26 Відповісти
Ще трошки і буде 73%...
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01.12.2021 09:27 Відповісти
Та дайте Володі ще пару років, що ви всі на нього так накинулися? Що не бачите, що в його колесі лісапеда, на якому він бідолага їздить, постійно тирчить чиясь нога - то Порошенко, то Бурби, а недавно вже і Ахметов всунув. То ви ж маєте зрозуміти, він не винен за ті офшори, які йому підкинув Беня, чи палаци, які йому підкинув Порошенко, а квартиру в Ялті йому підкинув сам ху@ло. Єрмака і Татарова йому підкинув янукович, а так Володя класний пацан, який ніколи нічого не крав, у всякому разі він так гундосить.
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01.12.2021 09:33 Відповісти
-5 процентов.Почаще выступай перед наридом,быстрее поймут что они таки лохи.
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01.12.2021 10:27 Відповісти
Вот и выяснился % тех, кто так или иначе присосался к кормушке, ибо только они могут быть довольны положением дел в стране. 18,6% - это довольно много, здесь работы непочатый край, вешать не перевешать.
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01.12.2021 13:12 Відповісти
я знаю куда в правильном.
это дайте предыдущнику снова 5, а лучше 10 лет и он и тут швейцарию построит и москву возьмёт.
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01.12.2021 22:44 Відповісти
 
 