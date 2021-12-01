УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16021 відвідувач онлайн
Новини Політика України
3 267 7
Слуга народу (2544) Шурма Ростислав (65) Соха Роман (6)

Нардеп Соха про вихід із фракції "Слуга народу": "Червона лінія" - призначення Шурми куратором економічного блоку ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Соха про вихід із фракції

Позафракційний народний депутат Роман Соха розкрив подробиці виходу із фракції "Слуга народу". Це переважно пов'язано з призначенням Ростислава Шурми заступником голови ОП.

Про це Соха сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, призначення заступником глави Офісу президента Ростислава Шурми стало "останньою краплею".

"Причина, озвучена на самому засіданні, яка стала останньою краплею – це призначення пана Шурми третьою людиною в державі. Я вважаю, що президент – це перший, голова Офісу президента – другий, заступник голови Офісу президента Шурма – третій. Я знаю, що це за людина, я пройшов усі передвиборчі кампанії у місті Запоріжжі - і президентські, і паралментські. У парламентській кампанії, де я брав участь, я відчув усі "принади" роботи пана Шурми проти нас. Ми вранці вставали, все місто було заклеєне зеленими бігбордами з нашими двійниками... Коли поліція приїжджала, здирала ці бігборди, ми спостерігали там обличчя того ж Шурми під "нашими" зображеннями... Я так розумію, що ця людина була з неєвропейською орієнтацією, не проєвропейська. У нас війна, а цю людину призначають куратором економічного блоку", - сказав він.

Як наголосив Соха, для нього це "червоні лінії", з якими він не міг змиритися.

Читайте також: Із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще близько 10 нардепів, - Соха

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т.е. ермак с зеленским тебя не напрягали. Тебя напряг шурма, которого привели к власти ермак и зеленский.
показати весь коментар
01.12.2021 09:30 Відповісти
ЗЕбил с упорством осла возвращает рыгов во власть Главой Запорожской областной администрации Зеля назначил рыговского вора и афериста из ОПЗЖ, Буряка
показати весь коментар
01.12.2021 09:33 Відповісти
Шурму призначили потому что у него фамилия похожа на Шаурму которую любит зеля ?

показати весь коментар
01.12.2021 09:36 Відповісти
Ахметовська шістка побігла до ноги хозяїна, до його фаворита Розумкова.
показати весь коментар
01.12.2021 09:39 Відповісти
Новий начальник контррозвідки СБУ Поклад депутанам Разумкова подобається?

"За президентства Віктора Януковича Поклад працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного.

Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала - депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна.
Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом - «Опозиційного блоку»."
показати весь коментар
01.12.2021 09:43 Відповісти
Офигенный профессионал...явно креатура врага Украины Демченко.
показати весь коментар
01.12.2021 09:52 Відповісти
 
 