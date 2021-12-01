Нардеп Соха про вихід із фракції "Слуга народу": "Червона лінія" - призначення Шурми куратором економічного блоку ОП

Позафракційний народний депутат Роман Соха розкрив подробиці виходу із фракції "Слуга народу". Це переважно пов'язано з призначенням Ростислава Шурми заступником голови ОП.

Про це Соха сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, призначення заступником глави Офісу президента Ростислава Шурми стало "останньою краплею".

"Причина, озвучена на самому засіданні, яка стала останньою краплею – це призначення пана Шурми третьою людиною в державі. Я вважаю, що президент – це перший, голова Офісу президента – другий, заступник голови Офісу президента Шурма – третій. Я знаю, що це за людина, я пройшов усі передвиборчі кампанії у місті Запоріжжі - і президентські, і паралментські. У парламентській кампанії, де я брав участь, я відчув усі "принади" роботи пана Шурми проти нас. Ми вранці вставали, все місто було заклеєне зеленими бігбордами з нашими двійниками... Коли поліція приїжджала, здирала ці бігборди, ми спостерігали там обличчя того ж Шурми під "нашими" зображеннями... Я так розумію, що ця людина була з неєвропейською орієнтацією, не проєвропейська. У нас війна, а цю людину призначають куратором економічного блоку", - сказав він.

Як наголосив Соха, для нього це "червоні лінії", з якими він не міг змиритися.

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