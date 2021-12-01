58,2% українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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58,2% громадян України не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий президентський термін, 34,3% - підтримують.
Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Більшість респондентів (58,2%) не підтримують, щоб В. Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують – 34,3%", - йдеться у дослідженні.
Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
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Мене вже пару днів напружує те, що за поведінковою моделлю, Банкова повина щось таке утнути, щоб інформаційно затьмарити все навкруги.
При чому це не прийняття закону. Щось для своїх виборців.
Але тиша. Або затишшя. І це може бути що завгодно, що за їх логіки поверне їм "довіру"
Рассматривать коллективный поток сознания в порохоботском заповеднике, как мерило социально-политических настроений в обществе- явный признак небольшого ума.
смотри, как обоссалась буба
хотите ли вы что бы Зеленский пошел на ху...
кто служит коломойскому и за кого топит канал олигарха 1+1
кто рьігов нанимает в ОП? кто неединождьі пойман на лжи? кто 47 раз президент?
- когда окажутся на улице без работы, или в окопах без боеприпасов и вооружения под командованием агентов ФСБ с офиса Чма..
Надо бы ещё тем 34% черепа померить!
за криворожскую гнусавую монику отвечай.
закрепим вопреки,панове, первый высер. Сейчас сюжет будет масштабным....