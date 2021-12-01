УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16021 відвідувач онлайн
Новини Політика України
4 110 59
вибори (6158) Зеленський (17420) опитування (1403) КМІС (267)

58,2% українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

58,2% українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

58,2% громадян України не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий президентський термін, 34,3% - підтримують.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість респондентів (58,2%) не підтримують, щоб В. Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують – 34,3%", - йдеться у дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За останній місяць частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку зросла з 61,7% до 65,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

58,2% українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС 01

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Он еще не посоветовался с женой, она поддержит.
показати весь коментар
01.12.2021 09:31
+8
ЗЛН - ЕРМК ПНХ!
показати весь коментар
01.12.2021 09:32
+8
рад бы, но уверен, что так и будет. Сложно будет пояснить нариду, что разумков и зеленский - близнецы от коломойского.
показати весь коментар
01.12.2021 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он еще не посоветовался с женой, она поддержит.
показати весь коментар
01.12.2021 09:31 Відповісти
Роман Донік@donikroman

23 мин



Мене вже пару днів напружує те, що за поведінковою моделлю, Банкова повина щось таке утнути, щоб інформаційно затьмарити все навкруги.
При чому це не прийняття закону. Щось для своїх виборців.
Але тиша. Або затишшя. І це може бути що завгодно, що за їх логіки поверне їм "довіру"
показати весь коментар
01.12.2021 09:35 Відповісти
Може якийсь томас-тур 2.0.??
показати весь коментар
01.12.2021 09:43 Відповісти
С первой ледьей, типа?
показати весь коментар
01.12.2021 09:52 Відповісти
ЗЛН - ЕРМК ПНХ!
показати весь коментар
01.12.2021 09:32 Відповісти
проголосуют за Разумкова)
показати весь коментар
01.12.2021 09:32 Відповісти
фик вам
показати весь коментар
01.12.2021 09:33 Відповісти
рад бы, но уверен, что так и будет. Сложно будет пояснить нариду, что разумков и зеленский - близнецы от коломойского.
показати весь коментар
01.12.2021 09:35 Відповісти
Кто эти остальные 42%?
показати весь коментар
01.12.2021 09:33 Відповісти
все эти "опросы" высосаны из пальца
показати весь коментар
01.12.2021 09:33 Відповісти
бениного?
показати весь коментар
01.12.2021 09:35 Відповісти
По ходу у Верховній Раді проводили опитування.
показати весь коментар
01.12.2021 09:34 Відповісти
интересно до 73% неподдерживающих дотянет к началу президентской компании...
показати весь коментар
01.12.2021 09:34 Відповісти
т.е. 32% олигофренов ЗА Сруля
показати весь коментар
01.12.2021 09:35 Відповісти
Не факт...есть большой процент тех, кому вообще "*****".... Реальная поддержка это процентов 8%...(это слуги, прислуга и их родственники)
показати весь коментар
01.12.2021 09:59 Відповісти
Відтепер перше грудня - "День Державного перевороту"?
показати весь коментар
01.12.2021 09:35 Відповісти
1 апреля перенести на 1 декабря
показати весь коментар
01.12.2021 09:42 Відповісти
Бажано до "опитувань" вказувати замовників, хто оплачує банкет.
показати весь коментар
01.12.2021 09:37 Відповісти
свинопас дуня, коломойша зі вкрадених за допомогою клоуна грошей все оплачує. ти теж там отримуєш, забула?
показати весь коментар
01.12.2021 09:56 Відповісти
Судячи п коментарях на цензорі і інших сайтах зеленського підтримують 3,4% а не 34%. Брехня соціологів мене просто вбиває.
показати весь коментар
01.12.2021 09:38 Відповісти
На цьму сайті "безкоштовно", у будь якому вигляді, можно тільки гадити на чинну владу, за усе інше отримуєш бан на три дні.
показати весь коментар
01.12.2021 09:49 Відповісти
свинопас, не ний. гадиш тут ти с бригадою сєрлеща. але ви тупі і палитесь блискавично
показати весь коментар
01.12.2021 09:52 Відповісти
Кацапом засмерділо
показати весь коментар
01.12.2021 09:56 Відповісти
то ти не підмилося, тупе зелене опудало)
показати весь коментар
01.12.2021 09:57 Відповісти
люська, перелогінся
показати весь коментар
01.12.2021 09:53 Відповісти
бедненькие . обижают вас
показати весь коментар
01.12.2021 09:54 Відповісти
О, дві шавки на зарплаті накинулися.
показати весь коментар
01.12.2021 09:55 Відповісти
дуняша, не ний. лизнула бубі та до тєлека. зараз найвеличнійший буде зеньками розширеними блимати
показати весь коментар
01.12.2021 09:57 Відповісти
ага . нам за каждого сбитого зебила выдают по батончику
показати весь коментар
01.12.2021 10:08 Відповісти
Для тебя гораздо более опасна собственная глупость.)
Рассматривать коллективный поток сознания в порохоботском заповеднике, как мерило социально-политических настроений в обществе- явный признак небольшого ума.
показати весь коментар
01.12.2021 09:50 Відповісти
дуня, в опешечке бубе спокойно, все хвалят. можно даже пригреть российскую агентуру, увольнять результативньіх разведчиков, врать украинцам, заглядьівать в глаза хйлу, назначать в оп рьігов и мусоров януковича. а тут тебя мордой в правду. сочувствую
показати весь коментар
01.12.2021 09:54 Відповісти
На цензорі сидять в основному адекватні люди. Так є певна кількість фанатів бариги від яких аргументи відскакують як горох від стінки, але їх тут не більше 20%, а от зебілів немає взагалі, хоча може їх і в природі не лишилось зважаючи на бездарність зеленського.
показати весь коментар
01.12.2021 10:03 Відповісти
если считать не в процентах, а в промилле, то всё стаёт на свои места )
показати весь коментар
01.12.2021 10:16 Відповісти
Как это не поддерживают? Клован же сказал, что он Президент Украины.
показати весь коментар
01.12.2021 09:45 Відповісти
ага. 47 раз.
показати весь коментар
01.12.2021 09:48 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 09:47 Відповісти
Та не выдумывай! Кроме Цензор-форума и некоторых профильных пабликов в Фейсбук, вас хрен где увидишь. Порохобот обыкновенный в природе как был редким животным, так им и остаётся.)))
показати весь коментар
01.12.2021 09:59 Відповісти
дуня, не фантазируй. твой клоун пошел на дно и его не спсет ни одна профурсетка вроде тебя с серлещом.
смотри, как обоссалась буба
показати весь коментар
01.12.2021 10:08 Відповісти
хватить уже клоунади в Україні.
показати весь коментар
01.12.2021 09:48 Відповісти
вистачить, Михайло, вистачить
показати весь коментар
01.12.2021 09:50 Відповісти
интересно . я если ввести в перечень вопросов такие :
хотите ли вы что бы Зеленский пошел на ху...
показати весь коментар
01.12.2021 09:51 Відповісти
По хорошей украинской традиции второй срок должен быть, но в другом месте.
показати весь коментар
01.12.2021 09:52 Відповісти
Ростов нерезиновый.
показати весь коментар
01.12.2021 09:56 Відповісти
По какой традиции? Кто побывал в другом месте? Петро и тот отделался лёгким испугом.
показати весь коментар
01.12.2021 10:02 Відповісти
дуня, разведчиков кто уволил и кто сейчас обоссался?
кто служит коломойскому и за кого топит канал олигарха 1+1
кто рьігов нанимает в ОП? кто неединождьі пойман на лжи? кто 47 раз президент?
показати весь коментар
01.12.2021 10:06 Відповісти
закон 5600 скоро убедит баранов которые все еще поддерживают Зе-чма, что они таки бараны
- когда окажутся на улице без работы, или в окопах без боеприпасов и вооружения под командованием агентов ФСБ с офиса Чма..
показати весь коментар
01.12.2021 09:58 Відповісти
Цікаво би дізнатися про вік і майнові статки тих 34,3%.
показати весь коментар
01.12.2021 10:00 Відповісти
Та голодранцы там все! Элита полностью за Петра.
Надо бы ещё тем 34% черепа померить!
показати весь коментар
01.12.2021 10:08 Відповісти
хватит мямлить, дуняша. скулишь про петра, будто о нем тут, кроме тебя с клоуном, кто-то вспоминал)

за криворожскую гнусавую монику отвечай.
показати весь коментар
01.12.2021 10:10 Відповісти
___А почему по -другому голосовать ?! только за Артиста больших и малых сцен.
закрепим вопреки,панове, первый высер. Сейчас сюжет будет масштабным....
показати весь коментар
01.12.2021 10:17 Відповісти
Звездун бабочка.как стелит в Раде по бумажке.
показати весь коментар
01.12.2021 10:31 Відповісти
Слушаю в Раде... Оказывается до бубочки Украины не было... Всё заделал он. Тошнит от звездеша. А слушаю и так похоже на речи путинхуйла. Сплошные достижения.
показати весь коментар
01.12.2021 10:34 Відповісти
давно не писав коментів,бо гидко тут писати,але сьогодні скажу: ваші кміс брехуни,ще раз дурням,які не розуміють,нічого в вас не вийде,людину будуть судити по ділах,а вам до Зеленського як до неба рачки!!!
показати весь коментар
01.12.2021 10:51 Відповісти
"будуть судити по ділах" - а на делал бубочка уже.... сумарно сроков на пять строго режима пожизненных ...
показати весь коментар
01.12.2021 11:04 Відповісти
"Діла" бувають тільки у жінок, а "найвеличнішому" до них, як до неба рачки.
показати весь коментар
01.12.2021 12:26 Відповісти
ЭТА ЦИФРА ЗАНИЖЕНА !!!! ВСЕ 93% !!!!
показати весь коментар
01.12.2021 10:55 Відповісти
Почитал комментарии на цензоре бутусика и лишний раз убедился - авторы опусов на этом ресурсе не совсем психически здоровы.
показати весь коментар
01.12.2021 11:01 Відповісти
И это правильно, ведь психически больной человек, себя считает здоровым, а всех окружающих нет. ))
показати весь коментар
01.12.2021 13:07 Відповісти
Нормальные, адекватные украинцы и на первый срок не поддерживали этого зезасмоктыша. Разве что на отсидку. ))))
показати весь коментар
01.12.2021 13:04 Відповісти
 
 