58,2% українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

58,2% громадян України не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий президентський термін, 34,3% - підтримують.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість респондентів (58,2%) не підтримують, щоб В. Зеленський балотувався на другий термін. Підтримують – 34,3%", - йдеться у дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За останній місяць частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку зросла з 61,7% до 65,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.