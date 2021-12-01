В ОП не знають звідки взялася інформація про воєнний стан, - Никифоров

У Офісі Президента не ведуться розмови про воєнний стан.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Це питайте, будь ласка, Олега Ляшка, звідки у нього така інформація про воєнний стан. Думаю, у нього більше інформації, аніж у мене і навіть президента", - зауважив він.

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