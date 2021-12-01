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Новини Політика України
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В ОП не знають звідки взялася інформація про воєнний стан, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОП не знають звідки взялася інформація про воєнний стан, - Никифоров

У Офісі Президента не ведуться розмови про воєнний стан.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Це питайте, будь ласка, Олега Ляшка, звідки у нього така інформація про воєнний стан. Думаю, у нього більше інформації, аніж у мене і навіть президента", - зауважив він.

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Пацан сказал - пацан забыл!
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01.12.2021 09:46 Відповісти
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01.12.2021 09:48 Відповісти
А там вообще ничего не знают, что в стране происходит.
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01.12.2021 09:48 Відповісти
они помнять в какой стране и каком городе они Оппа находятся думаю все время считают в Капустном переулке..... где ранье здание ЦК ВЛКСМ было в 20 метрах от Красной площади и 100 метрах от ГУМА...города Москвы...
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01.12.2021 10:37 Відповісти
Мне одному кажется что этот Вася, сцу...о, красится?!
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01.12.2021 09:52 Відповісти
ага . гуталином
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01.12.2021 10:11 Відповісти
А как же госпереворот и вот это все?
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01.12.2021 09:54 Відповісти
Та то ж переворот в мізках чиєїсь відомої голови!
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01.12.2021 10:08 Відповісти
серый нужно делать бабки на хрен страна на хрен народ ! бабки
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01.12.2021 10:05 Відповісти
как откуда ? Зеля о том шо он президент сказал 47 раз а о том шо главнокомандующий 74 раза . сразу видно что он больше военный чем гражданский
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01.12.2021 10:10 Відповісти
Путем нехитрых вычислений выясняется,что на Янелох оманский на 63,5% говнокомандующий и на 36,5% **********.
И на 110% @банутый.
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01.12.2021 10:41 Відповісти
ну топой же прес секретарь! всєм ізвєстна что єйьо гад парашенка падбросіл
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01.12.2021 10:15 Відповісти
Байден звонит Голобородьке и каже : Зеля ,тебе Стингеров подкинуть штук 500?

Голобородька каже,не Джо Трампович Байден,мне Эрдоган Байрактаров подогнал 500 штук...
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01.12.2021 10:16 Відповісти
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01.12.2021 10:20 Відповісти
Я точно уверен, что не будет военного положения - кишка просто тонка...
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01.12.2021 10:45 Відповісти
 
 