За останній тиждень смертність серед заражених COVID-19 у всьому світі скоротилася на 10%, - ВООЗ

Смертність серед заражених коронавірусом COVID-19 у всьому світі скоротилася на 10% порівняно з попереднім тижнем, однак рівень нових випадків зараження у світі залишається незмінним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє ВООЗ у щотижневому епідеміологічному бюлетені.

За інформацією ВООЗ, за тиждень із 22 до 28 листопада кількість нових випадків зараження коронавірусом майже не змінилася. Водночас в Африці було зафіксовано сильне зростання захворюваності (на 93%). Також захворюваність продовжила зростати у Європі (на 7%) та у регіоні західної частини Тихого океану (на 24%). У Південно-Східній Азії та Америці захворюваність впала (на 11% та 24% відповідно).

Загалом у світі за тиждень було зафіксовано майже 3,8 млн нових випадків зараження.

Кількість смертей від захворювання зменшилася на 10% порівняно з показниками за минулий тиждень. У всіх регіонах, окрім Південно-Східної Азії та Африки, смертність упала або майже не змінилася. У цих двох регіонах вона продовжила зростати (на 26% та 7% відповідно). Найсильніше кількість смертей від наслідків захворювання зменшилася в Америці (на 36%).

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Загалом за тиждень було зафіксовано майже 47,5 тис. спричинених COVID-19 смертей у всьому світі.

За весь період пандемії у світі було виявлено понад 262,8 млн випадків зараження коронавірусом та понад 5,2 млн смертей від наслідків коронавірусу.