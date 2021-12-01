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Наступного року ми повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Донбасі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наступного року ми повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Донбасі, - Зеленський

Наступного року президент обіцяє забезпечити квартирами всіх ветеранів війни на Сході України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Пишаюся тим, що ми з наступного року вперше з початку війни на Сході повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Сході України. Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий самий процес для всіх військовослужбовців", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський виступає зі щорічним посланням до Верховної Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Писти...не писти...С тобой уже Всё и Всем ясно!
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01.12.2021 10:25
+11
Мели Емеля!
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01.12.2021 10:27
+10
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01.12.2021 10:52
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Писти...не писти...С тобой уже Всё и Всем ясно!
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01.12.2021 10:25 Відповісти
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01.12.2021 10:52 Відповісти
Мели Емеля!
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01.12.2021 10:27 Відповісти
может быть. часть пересадят, часть вышвырнут на улицу, чергу ликвидируют.
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01.12.2021 10:28 Відповісти
Вы почти угадали - закроют саму очередь (списки выбросят))) а не дадут жилье и закроют проблему
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01.12.2021 11:03 Відповісти
Вася, скоко раз повторять, шо я харашо отношусь к обращению на "ты" и оно стоит под знаком приоритета ))
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01.12.2021 11:12 Відповісти
ну ты так ты )))))) (проклятое моё воспитаниё))))))
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01.12.2021 11:34 Відповісти
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01.12.2021 10:28 Відповісти
Достал своим звездешом, сейчас в Раде звездит о победах, слушаю и меня тошнит..
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01.12.2021 10:28 Відповісти
Если вчера употребляли, не включайте ТВ. Стошнит так, как никогда в жизни.
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01.12.2021 10:29 Відповісти
Даже если и не употребляли
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01.12.2021 11:35 Відповісти
верно
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01.12.2021 11:36 Відповісти
бла...бла..бла
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01.12.2021 10:30 Відповісти
"Пишаюся тим, що ми з наступного року ... "

Джерело: https://censor.net/ua/n3302660

Він вже пишається навіть тим, що ще не зроблено, черговою своєю обіцянкою-побрехенькою.
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01.12.2021 10:32 Відповісти
О как штатная бототня возбудилась! Успокойтесь, вам это не светит.
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01.12.2021 10:34 Відповісти
Це мабуть Демченку ще одну хатинку дадуть.
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01.12.2021 10:38 Відповісти
и воскресшему брату ермака?
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01.12.2021 11:40 Відповісти
У него же наркотический делирий. Он бредит.
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01.12.2021 10:43 Відповісти
А дерева хто буде садити?
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01.12.2021 10:44 Відповісти
а все! главное было пообещать и ошеломить цифрой - мульярд...
(и тихонькобздя продолжить продавать лес кругляк, посаженный 20-30 лет назад)))
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01.12.2021 11:02 Відповісти
Где- то я это уже слышала. Лет, эдак, 30 назад. Квартирухи, видать, за свои деньги будет покупать.
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01.12.2021 10:49 Відповісти
Короче,кловану пи..еть-нам слушать.
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01.12.2021 10:52 Відповісти
кумедний переворот ниньки
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01.12.2021 10:54 Відповісти
та пагадите... это только показательное выступление артиста...разогрев так сказать))))
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01.12.2021 11:01 Відповісти
🐲🤡🤢🤬👹Его слушать -себя не уважать ! От одного гнусавого звиздежа 🤮🤮🤮🤮🤮
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01.12.2021 10:55 Відповісти
главное наобещать, а там все забудут, потому что потом будут новые обещания
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01.12.2021 10:56 Відповісти
В следующем году, но уже не вы ... далее по тексту...
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01.12.2021 10:56 Відповісти
Слушайте (читайте) ВНИМАТЕЛЬНО:
- В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский
Не обеспечим ветеранов жильем, а просто закроем очередь . И попробуйте потом меня (зеленского ) обвинить во лжи
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01.12.2021 10:59 Відповісти
кто постарше, помните - жилье к 2000 году?))))

В начале 1986 года президент СССР Михаил Горбачев пообещал, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме. Тогда же была принята Государственная программа СССР "Жилье-2000".
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01.12.2021 11:00 Відповісти
Сам не застал. Но помню
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01.12.2021 11:03 Відповісти
А Брежнев обещал, что будем жить при коммунизме. потом даже анекдот появился "...в пути никто кормить не обещал".
А Гончарук обещал рост ВВП, сколько там, 45%?
А почему гордиться надо тем, что будет?
Это о достижениях за 2,5 года? Запомнилось из этого селевого потока: построили 200 школ, построим еще 300, построили 150 детских садов, построим еще 300. Мама дорогая, скоро вся молодежь вместе с детьми сбежит из Украины, а он все садики будет строить. И где же они, построенные 200 и 150 школ и садиков, это когда же они успели оформить землеотвод, провести тендеры, оформить проектную документацию, заложить деньги в годовой бюджет, построить, принять?
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01.12.2021 11:43 Відповісти
лишний раз подтверждается : свистеть (культурно говоря) - не мешки ворочать )))
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01.12.2021 11:50 Відповісти
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01.12.2021 11:00 Відповісти
«Мы им обещаем-обещаем, обещаем-обещаем, а им всё мало!» © Михаил Жванецкий
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01.12.2021 11:10 Відповісти
Остапа несло (с)
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01.12.2021 11:18 Відповісти
Майже 26 років календарних відслужив, з них 20 років перебував в черзі. Минулого року звільнився з повною вислугою, ветеран, УБД. Виперли з черги за те, що по закінченню контракту і пощастило: живий-здоровий. Все що потрібно знати про забезпечення житлом військовослужбовців і УБД. Вірте далі в дешевий популізм.
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01.12.2021 11:24 Відповісти
Пенсию тоже надо отсуживать. Если хочешь больше получать.
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01.12.2021 11:32 Відповісти
+
"Тревожный чемодан" и НЗ пересмотрите/проверьте...
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01.12.2021 12:12 Відповісти
Вполне реализуемая задача.
Всё очень просто.
Берём 1000000000 деревьев....
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01.12.2021 11:31 Відповісти
Браво!
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01.12.2021 11:55 Відповісти
Скільки можна брехати. Пора і зупинитись. Брехав в кварталі, а тепер і тут.
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01.12.2021 11:33 Відповісти
Когда руководство страны начнет отвечать за свои слова и действия?
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01.12.2021 11:50 Відповісти
когда у них начнут жёстко спрашивать... (держа шаблюку на головой сидящего брехуна в бочке с говном)
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01.12.2021 11:52 Відповісти
Каким образом? Программа строительства жилья для "сонэчок" была свёрнута моментально после выборов. Достроили только то, что ещё при Порохе было оплачено и почти готово. Из говна и палок налепят мазанок?
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01.12.2021 11:54 Відповісти
Это из оперы про 4000 баксов учителям, снижения тарифов вдвое,конца эпохи бедности...интересно сколько еще ЗЕлохов осталось?
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01.12.2021 12:06 Відповісти
...посадим триллион деревьев , сделаем учителей миллионерами и перенюхаем все дорожки !
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01.12.2021 12:12 Відповісти
"Закроем очередь" - двусмысленное выражение.
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01.12.2021 12:21 Відповісти
Это как вообще возможно? Как понять закрыть очередь? Жилье дать? Так столько нет. Компенсацию получить в зависимости от выслуги? Так там на хату не хватит. Я так понимаю, не хотят платить за наем, но если выплатить компенсацию, многие люди поуходят, это же очевидно. Выдать служебное жилье, как хотят страдатели за совком, просто невозможно: нет во всей стране такого количества коммунальных метров, не то что у МОУ. Как по мне, возможность получать за наем жилья, хотя выплата не покрывает плату за наем, - это лучшее, что придумано до сих пор, военный сам себе выберет жилье, и при очередном перемещении, что немаловажно, ему не придется мудохаться с горой документов, актов, рапортов для переезда с одного служебного жилья в другое. А если он имеет в виду тех ветеранов, которые уже не служат, то "наша пісня гарна, нова, починаймо її знову", когда тем, кто пришел по мобилизации 2 зарплаты платили, а кадровые хер смакували, потом поуходили
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01.12.2021 12:49 Відповісти
Ога, в эсэсэсэрэ уже обеспечили и полностью закрыли очередь ветеранов ледового побоища.
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01.12.2021 13:22 Відповісти
Чергова брехня.Не вірю.
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01.12.2021 14:35 Відповісти
 
 