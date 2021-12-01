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Наступного року ми повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Донбасі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наступного року президент обіцяє забезпечити квартирами всіх ветеранів війни на Сході України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Пишаюся тим, що ми з наступного року вперше з початку війни на Сході повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Сході України. Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий самий процес для всіх військовослужбовців", - зазначив президент.
Топ коментарі
+11 Колыван Спикер
показати весь коментар01.12.2021 10:25
+11 Alexey Chernyavsky
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+10 Рома Маестро
показати весь коментар01.12.2021 10:52
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Джерело: https://censor.net/ua/n3302660
Він вже пишається навіть тим, що ще не зроблено, черговою своєю обіцянкою-побрехенькою.
(и тихонькобздя продолжить продавать лес кругляк, посаженный 20-30 лет назад)))
- В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский
Не обеспечим ветеранов жильем, а просто закроем очередь . И попробуйте потом меня (зеленского ) обвинить во лжи
В начале 1986 года президент СССР Михаил Горбачев пообещал, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме. Тогда же была принята Государственная программа СССР "Жилье-2000".
А Гончарук обещал рост ВВП, сколько там, 45%?
А почему гордиться надо тем, что будет?
Это о достижениях за 2,5 года? Запомнилось из этого селевого потока: построили 200 школ, построим еще 300, построили 150 детских садов, построим еще 300. Мама дорогая, скоро вся молодежь вместе с детьми сбежит из Украины, а он все садики будет строить. И где же они, построенные 200 и 150 школ и садиков, это когда же они успели оформить землеотвод, провести тендеры, оформить проектную документацию, заложить деньги в годовой бюджет, построить, принять?
"Тревожный чемодан" и НЗ пересмотрите/проверьте...
Всё очень просто.
Берём 1000000000 деревьев....