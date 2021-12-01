"Це не мої повноваження": Єрмак запевняє, що жодних вказівок про перенесення спецоперації по "вагнерівцях" Бурбі не давав
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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відповів, чи давав команду перенести операцію по "вагнерівцях". Він заявив, що давати такі вказівки - це не його повноваження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Він відповів, чи передавав команду уже колишньому керівнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі перенести цю операцію, як той сам стверджує.
"Пан Бурба дійсно зайшов до мене, він намагався отримати від мене відповіді на якісь питання. На що, дуже добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі, це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. І, природно, я не отримував жодних команд і вказівок від президента", - заявив Єрмак.
За йог словами, президент особисто веде все, що пов'язано з розвідувальними органами.
"Так, іноді, якщо президент вважає за потрібне, він запрошує мене бути присутнім на якихось зустрічах, але жодних доручень від нього з цього приводу я не мав. Відповідно, я не міг давати жодних вказівок пану Бурбі", - зазначив голова ОП.
Нагадаємо, 30 листопада голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців".
Раніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Єрмак заявив, що "вагнерівська операція" - це детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця.
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19 вер. 2020 р. -
Єрмак про спецоперацію для затримання «вагнерівців»:
«Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця."
А то отямився, і
А ми тут ні прі чьом
Нє знаєм что по чьом
Кушаєм мацу играємся с мячом
Може він вахтеру-сторожу дав покази.)
Так хотів дати, що спати і їсти не міг, чекати, поки ті ДБРівці прийдуть на роботу.
Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
Знайшла у Володимира Саркісяна)))
Сцальвадор Зельєнде.
А твої повноваження проводити зустрічі з урядовцями інших країн за кордоном?
Чи може твої повноваження коментувати політичну, економічну та міжнародну ситуації?
А може до твоїх повноважень входить аналіз і висери стосовно військової агресії московитів?
Ти, курва, не прем'єр-міністр, тебе ніхто не обирав, ти навіть не держ.службовець! Ти просто найвеличніший верховний ЗАВХОЗ!
Сподіваюсь, що тобі все повернеться сторицею і агонія твоя буде довгою та болісною.
уверен - Дерьмак врёт.
Кладе і на народ України, і на громадян не чужого Зєлі Ізраїлю.
І нагадую, що адміни форуму ЦН неодноразово наголошували, що дописувачі форуму, незалежно від місця проживання, мають однакові права у висловленні своєї думки.
До того ж, саме сьогодні Зєля анонсував законопроект про подвійне громадянство, яке буде стосуватись багатьох з тих, хто живе не в Україні, але буде мати рівні права з тими, хто проживають тут.
Мені частіше соромно за пости на форумі саме від співвітчизників.