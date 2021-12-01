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Новини Політика України
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ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1228) Офіс Президента (1749) Бурба (82)

"Це не мої повноваження": Єрмак запевняє, що жодних вказівок про перенесення спецоперації по "вагнерівцях" Бурбі не давав

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відповів, чи давав команду перенести операцію по "вагнерівцях". Він заявив, що давати такі вказівки - це не його повноваження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він відповів, чи передавав команду уже колишньому керівнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі перенести цю операцію, як той сам стверджує.

"Пан Бурба дійсно зайшов до мене, він намагався отримати від мене відповіді на якісь питання. На що, дуже добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі, це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. І, природно, я не отримував жодних команд і вказівок від президента", - заявив Єрмак.

За йог словами, президент особисто веде все, що пов'язано з розвідувальними органами.

"Так, іноді, якщо президент вважає за потрібне, він запрошує мене бути присутнім на якихось зустрічах, але жодних доручень від нього з цього приводу я не мав. Відповідно, я не міг давати жодних вказівок пану Бурбі", - зазначив голова ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після Єрмака надати свідчення у справі "вагнерівців" мають решта учасників наради в ОП, - Бутусов

Нагадаємо, 30 листопада голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців".

Раніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Єрмак заявив, що "вагнерівська операція" - це детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця.
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Топ коментарі
+32
Цю комедію вже пора припинити, бо тільки брехня зі слів цих "небожителів" і ніякої правди ніхто не дізнається доки вони при владі. Після зміни влади треба поновити розслідування.
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01.12.2021 10:33
+31
Коли дЄрьмак брехав? Ніколи ж такого не було!

19 вер. 2020 р. -
Єрмак про спецоперацію для затримання «вагнерівців»:

«Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця."
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01.12.2021 10:37
+25
Довбаний цирк продовжується,кловани жгуть.
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01.12.2021 10:38
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Это оно так зеленского подставило?!
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01.12.2021 10:30 Відповісти
Не вірю жодному слову брехливої єрмаковської пики!!!
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01.12.2021 10:42 Відповісти
Цю комедію вже пора припинити, бо тільки брехня зі слів цих "небожителів" і ніякої правди ніхто не дізнається доки вони при владі. Після зміни влади треба поновити розслідування.
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01.12.2021 10:33 Відповісти
Коли дЄрьмак брехав? Ніколи ж такого не було!

19 вер. 2020 р. -
Єрмак про спецоперацію для затримання «вагнерівців»:

«Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця."
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01.12.2021 10:37 Відповісти
завжди.робота в нього така
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01.12.2021 10:39 Відповісти
ніколи не брехав, і от знов...
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01.12.2021 10:51 Відповісти
про убиенного на Димбассу брата также не брехав...
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01.12.2021 11:10 Відповісти
Можливо і можна було би прийняти на віру, як би раніше фігурант не брехав про те що не було ніякої операції, що то усе вигадки.
А то отямився, і
А ми тут ні прі чьом
Нє знаєм что по чьом
Кушаєм мацу играємся с мячом

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01.12.2021 10:38 Відповісти
Довбаний цирк продовжується,кловани жгуть.
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01.12.2021 10:38 Відповісти
Нє ну а шо?
Може він вахтеру-сторожу дав покази.)
Так хотів дати, що спати і їсти не міг, чекати, поки ті ДБРівці прийдуть на роботу.
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01.12.2021 10:43 Відповісти
это лехко понять. "всегда сверяет время по кремлядским, по самым правильным на всей земле часах". не на те часы глянул и сбойнул ))
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01.12.2021 11:19 Відповісти
Гопники і відморозки. Так вони кожного зроблять винним. Чи то Бурба приходить не в Офіс, а на свинарник? Чи то Єрмак не виходив до нього? Чи хтось не знає хто такий Єрмак і що він був на всіх нарадах і що якраз він все вирішує? Кого ви дурите, дядьку?
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01.12.2021 10:38 Відповісти
Так что ,получается Бурба сам отложил операцию? Спихивают с одного на другого , Зеленский же ясно сказал что сам дал указания! Кто же тогда их Бурбе передал? Заврались !
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01.12.2021 10:39 Відповісти
І такі при владі!.... Коли треба було приймати наважливе рішення, то Зе був ''дуже зайнятий''', а Єрмак письмово нікому нічого не наказував... Бурба крайній бо його начальники не здатні брати на себе відповідальність під час війни... А при нападі московії уявляєте, що нас чекає з такими кєровніками!...

Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
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01.12.2021 10:40 Відповісти
да наплевать уже кто давал. Ты, ермак, или твоя бубачка. Самый цимес в другом - вы завзято брехали полтора года!! "Детективная история, которой не существовало, не наша операция, российская провокация" и т.п. И только когда вас приперли к стенке независимым журналистским расследованием вы признали и теперь лепите жалкие отмазки в которые НЕ ВЕРИТ НИКТО!!! Идите нахер, ляди зеленые.
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01.12.2021 10:43 Відповісти
Ну, тоді у чому справа? Усі учасники розмови на поліграф. Там іще генерал СБУ Баранецький був. Bellingcat з поліграфічним дослідженням не в Україні, думаю, допоможе
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01.12.2021 10:44 Відповісти
свічка

Знайшла у Володимира Саркісяна)))
Сцальвадор Зельєнде.
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01.12.2021 10:44 Відповісти
"це не мої повноваження"

А твої повноваження проводити зустрічі з урядовцями інших країн за кордоном?
Чи може твої повноваження коментувати політичну, економічну та міжнародну ситуації?
А може до твоїх повноважень входить аналіз і висери стосовно військової агресії московитів?

Ти, курва, не прем'єр-міністр, тебе ніхто не обирав, ти навіть не держ.службовець! Ти просто найвеличніший верховний ЗАВХОЗ!

Сподіваюсь, що тобі все повернеться сторицею і агонія твоя буде довгою та болісною.
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01.12.2021 10:45 Відповісти
Якби можна було натиснути на Ваши слова "Мені подобається" декілька разів. А с Козаком він буде говорити про забезпечення туалетним папером під час перемовин? Бо багато треба буде, це ж не з чеченцями домовлятись.
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01.12.2021 12:00 Відповісти
если президент летит двумя вертолетами в Карпаты проверять, разложена ли бумага в туалетах перед встречей дипломатов, то тут уже ничему не удивляешься
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01.12.2021 12:28 Відповісти
полиграф на обоих!
уверен - Дерьмак врёт.
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01.12.2021 10:48 Відповісти
Так полиграф на обоих, или уже есть приговор "уверен - Дерьмак врёт"? Мне это мур..о тоже не нравится. Но ты уж определись - или "уверен", или "полиграф на обоих!". Разницу понимаешь?
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01.12.2021 10:59 Відповісти
Врет! Потому как изначально вообще отрицал операцию
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01.12.2021 10:49 Відповісти
тварь лживая
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01.12.2021 10:49 Відповісти
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01.12.2021 10:50 Відповісти
Тут, як то кажуть - слово проти слова. У кожного з двох - свої цілі. Ну то таке.
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01.12.2021 10:52 Відповісти
Как не выступление , или встречи на международном уровне везде Этот блок...ский Ермак , а как слив операции так это не его повноваження, однако он присутствовал на том заседании . Вопрос открытый, кто такой Ермак , и пусть Зеленский озвучит его функциональные обязанности, когда его на работу принимали . Что указано в отделе кадров
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01.12.2021 10:53 Відповісти
Кому отвечать - гражданину Израиля? Народу Украины - да. Но причем здесь Израиль?
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01.12.2021 10:55 Відповісти
Зєля на це питання не відповідає нікому.
Кладе і на народ України, і на громадян не чужого Зєлі Ізраїлю.
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01.12.2021 10:59 Відповісти
Зеля здесь живет и здесь отвечать если что будет. Я говорю о тех , кто разъехались по миру и рассказывают как нам жить. Пусть возвращаются - тогда и право голоса будет. Советчики, ***.
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01.12.2021 11:09 Відповісти
Зєля сам розклав яйця і в Ізраїлі, і в Італії, і в Грузії, і в Британії.

І нагадую, що адміни форуму ЦН неодноразово наголошували, що дописувачі форуму, незалежно від місця проживання, мають однакові права у висловленні своєї думки.
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01.12.2021 11:14 Відповісти
Мають, але не з точки зору етики.
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01.12.2021 11:21 Відповісти
До чого тут етика? Якщо люди, які бачать як працюють правильно налаштовані системи в інших країнах, висловлюють свою думку, дають поради.
До того ж, саме сьогодні Зєля анонсував законопроект про подвійне громадянство, яке буде стосуватись багатьох з тих, хто живе не в Україні, але буде мати рівні права з тими, хто проживають тут.
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01.12.2021 11:26 Відповісти
Серед тих, хто пише з закордону є справжні патріоти, котрі набагато більше зробили, ніж диванні місцеві формумчани. На початку війни в 2014 значну волонтерську допомогу добровольцам надавали і переправляли сами вони- коштами,ліками ,броніками, берцамитепловізорам (пізніше).
Мені частіше соромно за пости на форумі саме від співвітчизників.
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01.12.2021 16:40 Відповісти
Відсутність повноважень не перешкоджає зливу інформації ворожій країні.
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01.12.2021 12:02 Відповісти
Брехлива фсб-шна тварюка!!!
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01.12.2021 10:53 Відповісти
****.....кий
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01.12.2021 10:54 Відповісти
Мне так нравится - поразбежались из Украины кто-куда и из новых "родин" раздают советы. Живите здесь - тогда другое дело. Мне это напоминает, как русаки в Герамнии живут на пособие с налогов граждан Германии, а кричат, что путлер - самый лучший президент. Типаж шлюх.
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01.12.2021 11:06 Відповісти
Меня тут не стояло 😂🤣😂
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01.12.2021 10:55 Відповісти
А проводить совещания с послами и ездить на переговоры от имени Украины - это полномочия заведующего половыми тряпками и жидкостями для унитазов "Крот"?
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01.12.2021 10:55 Відповісти
Valery Protsenko, Ну ,как Вам сказать, потому что, я плачу налоги в Украине , наверное поэтому
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01.12.2021 11:01 Відповісти
Оплата налогов в Украине заслуживает уважения, это классно. Но советы все равно - из оторванной от Украины жизни.
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01.12.2021 11:13 Відповісти
во всей этой истории,виноват Бурба! именно он принял решение выполнить пожелание дЕрьмака. и сейчас уже не важно,было оно или нет. он должен был получить приказ,причём письменный,от главкома...пардон,от верховного гглавкома!
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01.12.2021 11:03 Відповісти
Оk, повіримо, що так і було. То цю фігню воно не могло з себе витиснути більше року?
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01.12.2021 11:04 Відповісти
Зі мною можно погодитись, або - ні. Але на мій погляд іде звичайна політична боротьба за місце під політичним сонцем. "Вагнергейт" - це просто типовий 100%-й приклад.
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01.12.2021 11:18 Відповісти
Вказівок не давав бо вже в штани наклав.
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01.12.2021 11:17 Відповісти
Ну теперь то однозначно кто то врёт.
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01.12.2021 12:02 Відповісти
Такого Ермака только бачок исправит. Заваренный
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01.12.2021 12:21 Відповісти
Теперь Ермака все смело могут посылать на...й так как его слово ничего не стоит и вообще -у него нет никаких полномочий.
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01.12.2021 12:22 Відповісти
И Бурба не мог об этом не знать.
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01.12.2021 12:56 Відповісти
А если яйца чуток зажать, что оно скажет?
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01.12.2021 13:19 Відповісти
хрень какая то, как это приказы на таком высоком уровне нигде не фиксируются? получается что бурба лох и поверил на слово ермаку? маловероятно, он же разведчик и не доверяет даже сам себе
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01.12.2021 15:53 Відповісти
Можно было б поверить, если б они изначально не говорили что это фантастическая история и вымысел.. а потом 150 раз меняли свои показания.. и только через 1,5 года они придумали после всех своих же заявления что виноват Бурба... прогнозированная мерзость от слуг народа
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01.12.2021 16:27 Відповісти
Немов би їздити не дипломатичні перемовини - то його повноваження як завідуючого скрепками та олівцями...
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02.12.2021 03:33 Відповісти
 
 