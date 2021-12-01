У 2022 році фінансування сектору оборони перевищить 320 млрд грн: запускаємо ракетну програму, відновлення флоту і створення кібервійськ, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський пишається тим, що вперше за час Незалежності України у 2022 році фінансування сектору оборони і безпеки України перевищить 320 млрд грн.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у своєму щорічному зверненні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.
За словами президента, у 2018 році ця сума складала 191,7 млрд грн.
"В рамках цих коштів ми вперше запускаємо комплексну ракетну програму, програму відновлення українського флоту, створення кібервійськ в Україні. Вперше за період Незалежності держава будує літаки "Антонов" АН-178 для своєї армії. Вперше розпочинаємо будувати в Україні військовий завод з виготовлення сучасних дронів. Вперше за довгі роки РНБО стала займатися безпекою та обороною держави Україна", - наголосив він.
Ці слова президента монобільшість періодично переривала аплодисментами.
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У них тупо нет денег на все Зе-забаганки. А по сему есть выбор: урезать соцсферу и тогда холодильник моментально победит телевизор, либо урезать военных, которые бунт явно не поднимут.... а невыполнение списать на "бездарного міністра оборони" которого можно снять, демонстративно топая ножками и поставить такого же....
Україна дорого заплатить за морські ракети Brimstone Sea Spear за британським кредитом
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ukrajina_dorogo_zaplatit_za_morski_raketi_brimstone_sea_spear_za_britanskim_kreditom-5465.html
кибервойска, учитывая уровень крыс засевших в руководстве дилетантов
Це якийсь зЕздець.
https://petition.president.gov.ua/petition/5280
На 2021 год топливо для армии не закупали совсем! Это бл даже не смешно, это диверсия- тендеры на покупку разместили аж в августе а в ноябре 70% из них отменили. Топлива в армии максимум 30% от того что должно быть.
Ракетная программа с Нептунами провалена- попиарились на том что было профинансировано еще прошлой властью, и забыли.
Спасибо зебилам, не важно что вы голосовали "против пороха", важно что вы привели к власти диверсантов кремля и рыгионалов антимайдана