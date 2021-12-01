Україна вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, - Зеленський
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Україна за підсумками 2021 року вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Уперше, починаючи з того ж 2013 року, ми знизимо держборг до рівня нижче 50% ВВП", – сказав президент під час свого звернення з трибуни парламенту, передаєж Цензор.НЕТ
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у проєкті закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" у редакції до першого читання заклав зниження співвідношення державного боргу до ВВП до 57,6% порівняно з очікуваними 64,7% у Держбюджеті-2021.
Топ коментарі
+15 Ольга Мартынюк 8c212b17
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+9 Колыван Спикер
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+7 Oljik
показати весь коментар01.12.2021 10:48
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У меморандумі передбачено підвищення тарифів на рівень вище за собівартість,
запровадження високих штрафів за борги по комуналці.
Конкретніше:
- Тарифи на газ підвищать на рівень вищий за собівартість, але збережуть субсидії
- За борги по комуналці штрафуватимуть
- Не обмежуватимуть тарифи на газ та переглянуть тарифи на опалення.
По состоянию на октябрь 21 года совокупный госдолг составляет 92 миллиарда долларов.
За два с половиной года шут набрал 14 миллиардов долларов долгов.
Что касается ВВП, то с 3 квартала 2019 года, как раз с приходом квартального шапито он начал падение и полетел в трубу после 4-летнего роста.
Это все что нужно знать про состояние экономики страны, до которого довели квартальные торчки.
То, что Зебиун чешет с трибуны - заученный текст, написанный Лещенком под кокаиновым приходом.