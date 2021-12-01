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Україна вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, - Зеленський

Україна за підсумками 2021 року вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уперше, починаючи з того ж 2013 року, ми знизимо держборг до рівня нижче 50% ВВП", – сказав президент під час свого звернення з трибуни парламенту, передаєж Цензор.НЕТ

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у проєкті закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" у редакції до першого читання заклав зниження співвідношення державного боргу до ВВП до 57,6% порівняно з очікуваними 64,7% у Держбюджеті-2021.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2022 році фінансування сектору оборони перевищить 320 млрд грн: запускаємо ракетну програму, відновлення флоту і створення кібервійськ, - Зеленський
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Топ коментарі
+15
Здається, що ми десь живем не там, де вони...
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01.12.2021 10:44
+9
Вы же набираете Новых долгов! А как на счет произвести реструктуризацию, ну чтоб часть списали, отсрочку лет на 15-20???
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01.12.2021 10:44
+7
Не вірте цьому чорту - він як завжди *******.
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01.12.2021 10:48
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а кривий?
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01.12.2021 10:44 Відповісти
Здається, що ми десь живем не там, де вони...
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01.12.2021 10:44 Відповісти
Вы же набираете Новых долгов! А как на счет произвести реструктуризацию, ну чтоб часть списали, отсрочку лет на 15-20???
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01.12.2021 10:44 Відповісти
Не вірте цьому чорту - він як завжди *******.
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01.12.2021 10:48 Відповісти
Фамилия ************?
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01.12.2021 10:53 Відповісти
Ти вже знижував тарифи, тріпло.
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01.12.2021 10:46 Відповісти
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01.12.2021 10:47 Відповісти
а разве год уже закончился? данных нет даже за 3-й квартал еще, а на днях еще дорогезных долгов набрали. снова треп
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01.12.2021 10:50 Відповісти
Цей спітч направлений на зелебобіків, які почали метатись між Голобородькою і Разумковим. Треба влити свіжих дріжжів в черепушки, наповнені лайном.
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01.12.2021 10:54 Відповісти
Україна заради кредиту МВФ погодилася обмежити зарплати та підвищити тарифи.

У меморандумі передбачено підвищення тарифів на рівень вище за собівартість,
запровадження високих штрафів за борги по комуналці.

Конкретніше:
- Тарифи на газ підвищать на рівень вищий за собівартість, але збережуть субсидії
- За борги по комуналці штрафуватимуть
- Не обмежуватимуть тарифи на газ та переглянуть тарифи на опалення.
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01.12.2021 10:55 Відповісти
Госдолг это понятие расплывчатое, к примеру средний госдолг по ЕС выше нашего, но это не говорит что ЕС хуже живут нас, как и США. Отток инвестиций снижает госдолг в любом случае.
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01.12.2021 10:59 Відповісти
Свидетели второго пришествия Петра пытаются найти в чем подвох.
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01.12.2021 11:01 Відповісти
Когда Порох передавал страну кварталу совокупный госдолг был 78 миллиардов долларов.
По состоянию на октябрь 21 года совокупный госдолг составляет 92 миллиарда долларов.
За два с половиной года шут набрал 14 миллиардов долларов долгов.
Что касается ВВП, то с 3 квартала 2019 года, как раз с приходом квартального шапито он начал падение и полетел в трубу после 4-летнего роста.
Это все что нужно знать про состояние экономики страны, до которого довели квартальные торчки.
То, что Зебиун чешет с трибуны - заученный текст, написанный Лещенком под кокаиновым приходом.
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01.12.2021 11:38 Відповісти
 
 