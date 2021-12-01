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Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у 2022 році. UNA обов'язково приземлиться в ЄС, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Український авіаперевізник Ukrainian National Airlines має здійснити свій перший рейс уже в наступному році.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Перший рейс національного авіаперевізника України відбудеться в 2022 році. До 2025 року буде повністю сформовано його флот", - стверджує Зеленьский.
Президент зазначив, що це будуть сучасні повітряні судна.
"Українського перевізника мають бачити не лише в Україні, а й в усьому світі. Ukrainian National Airlines обов'язково приземлиться в ЄС", - додав президент.
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