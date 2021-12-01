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Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у 2022 році. UNA обов'язково приземлиться в ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у 2022 році. UNA обов'язково приземлиться в ЄС, - Зеленський

Український авіаперевізник Ukrainian National Airlines має здійснити свій перший рейс уже в наступному році.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший рейс національного авіаперевізника України відбудеться в 2022 році. До 2025 року буде повністю сформовано його флот", - стверджує Зеленьский.

Президент зазначив, що це будуть сучасні повітряні судна.

"Українського перевізника мають бачити не лише в Україні, а й в усьому світі. Ukrainian National Airlines обов'язково приземлиться в ЄС", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував будівництво аеропортів на сході України та Закарпатті: Тривають перемовини про трансформацію "Борисполя" у східноєвропейський авіахаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Коломойше готовят! Это так Беня слил Аэросвит...там оставил долги в бюджет и не только. Вот теперь сливают МАУ...весь в долгах и проблема...Скоро увидим Беню собственником Новой Госкомпании.
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01.12.2021 10:46
+8
Через пару лет начнется визг, что государство не в состоянии качественно управлять и высосанную чиновниками гос.компанию отдадут беням или пиням... Миллион раз уже проходили!
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01.12.2021 10:47
+5
Только в Северной Корее есть государственная авиакомпания!
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01.12.2021 10:47
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ну что, смертнички, полетаем, т.е. полетаете
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01.12.2021 10:45 Відповісти
Коломойше готовят! Это так Беня слил Аэросвит...там оставил долги в бюджет и не только. Вот теперь сливают МАУ...весь в долгах и проблема...Скоро увидим Беню собственником Новой Госкомпании.
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01.12.2021 10:46 Відповісти
Так под МАУ и создают! Долги Бене простят а государство получит лизинговые самолеты и долги по зарплатам !
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01.12.2021 10:49 Відповісти
Через пару лет начнется визг, что государство не в состоянии качественно управлять и высосанную чиновниками гос.компанию отдадут беням или пиням... Миллион раз уже проходили!
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01.12.2021 10:47 Відповісти
А что там будет отдавать???
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01.12.2021 10:50 Відповісти
Госкомпанию, в которую сейчас буду вкладывать миллиарды гривен.
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01.12.2021 12:16 Відповісти
Миллиарды гривен будут вливаться в лизинг, в который потом так же нужно будет вливать, только уже из своего кармана.
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01.12.2021 12:23 Відповісти
Так будет что-то, что интересно будет тому, кто будет приватизировать?
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01.12.2021 12:32 Відповісти
Приватизировать лизинговые самолеты и арендованные офисы? Вы смеетесь?
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01.12.2021 12:33 Відповісти
Поживем - увидим.
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01.12.2021 12:36 Відповісти
Только в Северной Корее есть государственная авиакомпания!
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01.12.2021 10:47 Відповісти
Я так думаю, що тут усе розраховано на пару кроків вперед. Зараз Зеленський загатить кредити і створить компанію, потім через 2,5 роки прийде новий проект Бені - Разумков, який розкритикує попередника і передасть Бені за вигаданими боргами чи просто так от те UNA
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01.12.2021 10:54 Відповісти
А мы что, хуже?😎
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01.12.2021 12:17 Відповісти
Що, Беніні МАУ перейменують в UNA, де добавлять акціонера Зелю?
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01.12.2021 10:48 Відповісти
Речь Бендера в Васюках. Слово в слово.
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01.12.2021 10:50 Відповісти
Брежнев жив !
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01.12.2021 10:53 Відповісти
Брежнєв тут рядом не стояв.
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01.12.2021 10:55 Відповісти
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01.12.2021 10:58 Відповісти
Маєте рацію, пане Eutectic, ЗЄ переплюнув М. С. Хрущова(правда цей доповідав про семимильні кроки до комунізму min 2 год.)
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01.12.2021 11:47 Відповісти
я правильно понимаю ? МАУ уже надоели Коломойскому . наигрался . и он придумал гениальный шахер-махер куда сплавить надоевшие самолеты . заодно и Вовка попиарится . президентская программа " Велике самоліцтво "
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01.12.2021 11:06 Відповісти
 
 