За добу в Києві від COVID-19 померло 29 осіб, виявили 1592 нові випадки. Серед захворілих понад 100 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1592 захворілих на коронавірус (загалом 300 411), померли 29 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 891 жінка віком від 18 до 98 років, 590 чоловіків віком від 18 до 97 років, 53 дівчинки від 23 днів до 17 років і 58 хлопчиків від 17 днів до 17 років

Зафіксовано 29 летальних випадків від вірусу (загалом 7557): 14 жінок від 61 до 98 років, 15 чоловіків від 49 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 84 хворих на коронавірус та 240 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

1669 мешканців столиці подолали коронавірус (загалом 256 775).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (225), Дніпровському (212) та в Оболонському (204).