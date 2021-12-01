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Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто лише вдає це. Але ніхто крім нашої армії нас не захистить, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Без української армії Україна не зможе зупинити війну на Донбасі.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повинні говорити правду, давайте чесно - 8 років триває війна на Донбасі....Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто робить вигляд, що підтримує Україну і нашу незалежність. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. І всі нас підтримують, але ніхто крім нашої армії нас не захистить. Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+16 Колыван Спикер
показати весь коментар01.12.2021 11:05
+11 Andriy Kalnyshevsky
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+10 jklpqrs
показати весь коментар01.12.2021 11:06
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Саме тому ЗЕ-шобло нашу армію і знищує!!!
Його навіть 100%-свої поліція, прокуратура та інші захищати не будуть.
Уйло уже простчитал потери своих орков и ему на них плевать. Только санкции могут его остановить без крови. Напомни про атомные станции в зоне войны. Они понимают, что может произойти все, что угодно, если они и дальше будут пассивно помогать строить СП2 и поставлять турбины с насосами в Крым?!
Про військо воно згадало... а що ти зробив для того війська? Військову розвідку знищив? З обустроєнних вигідних позицій наших воїнів відвів та віддав позиції ворогу? Держиш зрадників з собою поряд та на керівних посадах? А яке військо твоє, здається що твоє то не наше... ху-ла військо окупанта мабуть своїм вважаешь? Ти зрадник погань!!!!!!