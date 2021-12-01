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Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто лише вдає це. Але ніхто крім нашої армії нас не захистить, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто лише вдає це. Але ніхто крім нашої армії нас не захистить, - Зеленський

Без української армії Україна не зможе зупинити війну на Донбасі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні говорити правду, давайте чесно - 8 років триває війна на Донбасі....Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто робить вигляд, що підтримує Україну і нашу незалежність. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. І всі нас підтримують, але ніхто крім нашої армії нас не захистить. Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше за 30 років ми розпочали системну боротьбу з олігархами, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
ты же ублюдок вместе с Ермаком и предал Армию!
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01.12.2021 11:05
+11
а хто винуватий у війні? Знов забувся?
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01.12.2021 11:04
+10
Следующим президентом станет тот, кто отправит этому поцу повестку №5, да так, чтобы поц не смог от нее отказаться
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01.12.2021 11:06
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а хто винуватий у війні? Знов забувся?
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01.12.2021 11:04 Відповісти
Вже всі знають - Юрій Бутусов.
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01.12.2021 11:17 Відповісти
ты же ублюдок вместе с Ермаком и предал Армию!
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01.12.2021 11:05 Відповісти
Следующим президентом станет тот, кто отправит этому поцу повестку №5, да так, чтобы поц не смог от нее отказаться
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01.12.2021 11:06 Відповісти
Повісток не буде - в кращому випадку слідчий буде ходить до нього у СІЗО .... В гіршому - родичі будуть ходить на могилку.... Беня свідків не залишає!
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01.12.2021 11:14 Відповісти
Тоже недурно. А может даже так будет лучше.
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01.12.2021 11:15 Відповісти
Як варіант може "випадково" померти від передоза. Виглядало б це доволі правдоподібно
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01.12.2021 11:27 Відповісти
Це - найбільш реальний варіант! Саме тому "ботоферми" що протистоять "порохоботам" не заперечують і не протистоять ствердженням того що він - наркоман! Коли прийде час "Ч" - сипонуть : влаштують "золотий приход" і напишуть : "В складний період депресії не розрахував з "антидепресивними препаратами" (як написали стосовно того ж Майкла Джексона!)
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01.12.2021 11:47 Відповісти
Ну и кто за него голосовал ? Ой как же я все это помню здесь на цензоре и как меня банили ? И про дохтора смерть и соевых, поджоги дома Гонтаревой ну и самое главное : Ми зробили це разом !!! (73)
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01.12.2021 11:36 Відповісти
Це точно знаю я, сім ї загиблих військовослужбовців і всі українці, і ніхто з нас немає сумніву.
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01.12.2021 11:06 Відповісти
Слова, вроде, правильные, но нахрена меркельше орден давал?
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01.12.2021 11:07 Відповісти
По пиз дит и в отпуск!!
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01.12.2021 11:10 Відповісти
Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто лише вдає це. Але ніхто крім нашої армії нас не захистить, - Зеленський
Саме тому ЗЕ-шобло нашу армію і знищує!!!
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01.12.2021 11:10 Відповісти
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01.12.2021 11:10 Відповісти
поздно, зеля, поздно. тебя услышали ранее
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01.12.2021 11:11 Відповісти
Его защитит армия. Это какая? ПаРашиская? Кремлёвская нечисть под предводительством кровавого кремлёвского карлика?
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01.12.2021 11:13 Відповісти
Так і не зрозумів, якого милого він приперся у раду. Давно на сцені не вимахувався???
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01.12.2021 11:13 Відповісти
У свій час (кажуть) йому Гройсман сказав: "І куди ти поперся? Смішив-би людей на сцені і мав гроші .... А зараз - "у жопу" потрапив!"
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01.12.2021 11:17 Відповісти
Гройсман сам ,гнидой оказался ,что ему плохого сделал Порошенко ? Нашёл с кем связаться с сГордоном и его компашкой хамелеонов 🐲🤬
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01.12.2021 11:33 Відповісти
Почали валитись рейтинги: цей похід - реанімаційний захід. Бубочка прийшов донести до народу якусь діч або іншими сорва посланіє народу - ідіть у сраку!(С)
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01.12.2021 11:20 Відповісти
сказал пересидент - 4-ды уклонист
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01.12.2021 11:19 Відповісти
Армія його захистить...

Його навіть 100%-свої поліція, прокуратура та інші захищати не будуть.
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01.12.2021 11:28 Відповісти
Зеленский, выбивай реальные и сильные санкции из Запада! Ничего не происходит, кроме озабоченности и говорильни. Пакет санкций от Запада должен быть готов уже до НГ!
Уйло уже простчитал потери своих орков и ему на них плевать. Только санкции могут его остановить без крови. Напомни про атомные станции в зоне войны. Они понимают, что может произойти все, что угодно, если они и дальше будут пассивно помогать строить СП2 и поставлять турбины с насосами в Крым?!
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01.12.2021 11:29 Відповісти
Ха-ха-ха😹 зеленский назначил на работу агентов Кремля ,чтобы этого не допустить ! Где ваша логика ? Неужели портнов,Татаров,демченко,шуляк д'ерьмак и все остальные кадры бандюковича будут противодействовать *****
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01.12.2021 11:40 Відповісти
Кто из этих людей отвечает за внешнюю политику и работает МИДе? Где ваша логика?
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01.12.2021 11:52 Відповісти
Глаза откройте - Д'ЕРЬМАК , НА ВСЕХ ПЕРЕГОВОХ подменяет Кулебу ,оставляя право ,только озвучивать их хитросплетенные подляны ! Пленки Деркача против Байдена , провал голосования ПДЧ зеУБЛЮДКАМИ , ………
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01.12.2021 12:19 Відповісти
Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну", - зазначив Зеленський.
Про військо воно згадало... а що ти зробив для того війська? Військову розвідку знищив? З обустроєнних вигідних позицій наших воїнів відвів та віддав позиції ворогу? Держиш зрадників з собою поряд та на керівних посадах? А яке військо твоє, здається що твоє то не наше... ху-ла військо окупанта мабуть своїм вважаешь? Ти зрадник погань!!!!!!
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01.12.2021 11:31 Відповісти
Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Швеция, Эстония. А другие только делают вид
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01.12.2021 12:03 Відповісти
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01.12.2021 12:06 Відповісти
Брешит 🤡🐲👿,как дышит
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01.12.2021 12:20 Відповісти
Ух ты, как ты запел о нашей Армии......видимо именно потому ты несколько раз уклонялся от мобилизации???
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01.12.2021 13:34 Відповісти
 
 