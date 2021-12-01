УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16724 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 492 36
Apple (56) ВР (11730) голосування (452) Зеленський (17420) перепис населення (104) ІТ-індустрія (189) Дія (450)

Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року здійснить електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року здійснить електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування, - Зеленський

Україна запускає роботу "Дія Сіty".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.

За словами президента "Дія Сіty" дозволить створити в Україні найпотужніший ІТ-хаб у центральній та східній Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінцифри про онлайн-голосування на виборах: Технічно ми готові

"Українці, за підтримки всього світу, матимуть можливість швидко реалізовувати наймасштабніші інноваційні та бізнес ідеї, і ефективно їх впроваджувати. За 5 років "Дія Сіty" дозволить збільшити об’єм ринку ІТ вдвічі і становитиме близько 12 мільярдів доларів", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що влада планує провести електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні до функцій "Дії" додається можливість змінити реєстрацію онлайн, - Зеленський

"Пишаємося тим, що Україна стане другою країною в світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple, вже в лютому 2023 року", - додав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Готовишься на второй срок? Напрасно. Готовься к первому.
показати весь коментар
01.12.2021 11:12
+13
Все до того і йдеться, обирати Голобородька на другий термін президента вже у смартфоні, через додаток Дія.
показати весь коментар
01.12.2021 11:15
+8
Вова ты вряд ли доживешь до конца каденции.
показати весь коментар
01.12.2021 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Готовишься на второй срок? Напрасно. Готовься к первому.
показати весь коментар
01.12.2021 11:12 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 11:16 Відповісти
Блестяще)
показати весь коментар
01.12.2021 12:00 Відповісти
Все до того і йдеться, обирати Голобородька на другий термін президента вже у смартфоні, через додаток Дія.
показати весь коментар
01.12.2021 11:15 Відповісти
Чмирь зелений берега остаточно попутав
показати весь коментар
01.12.2021 11:17 Відповісти
Вова ты вряд ли доживешь до конца каденции.
показати весь коментар
01.12.2021 11:17 Відповісти
Для тайного голосования пройдите двойную верификацию...
показати весь коментар
01.12.2021 11:19 Відповісти
От цікаво,скільки "тисяч" тепер "дадуть" українцям за "участь" в цьому шоу?)
показати весь коментар
01.12.2021 11:22 Відповісти
А ще у нас кажуть:"Дурень - думкою багатіє"
показати весь коментар
01.12.2021 11:24 Відповісти
Не тот кто голосует, а тот кто подсчитывает! Выйдет и скажет что ОНО опять **********!
показати весь коментар
01.12.2021 11:27 Відповісти
ага .
Кремль його спонукає до цього, щоправда у підсумкових результатах може раптом з'явитись Мураєв або Якубович, але Клоун так далеко не прораховує. Думає, що його залишуть із вдячності за проведений саботаж
показати весь коментар
01.12.2021 12:14 Відповісти
Очень не хочется Нового Майдана.....Но видать просто Никуда не деться.....Ну не хочет ОНО сказать - Я устал /, я ухожу! И просто так ОНИ власть не передадут! Уже это понятно!
показати весь коментар
01.12.2021 11:29 Відповісти
Мелкий, мелочный, злобный, туповатый, с огромными комплексами неполноценности... Никого не напоминает? Это не те люди, которые уходят с трона сами. Собственно, это было очевидным ещё до выборов, но мудрий нарід решил иначе.
показати весь коментар
01.12.2021 13:11 Відповісти
Зеля, к 23му году некого пересчитывать будет с такими темпами экономики..
показати весь коментар
01.12.2021 11:35 Відповісти
Эппл ещё не знает в какое говно влезло. Но скоро узнает
показати весь коментар
01.12.2021 11:36 Відповісти
"Мєня тєрзают смутниє сомнєнія", що голова "Епл" про це в курсі взагалі.
показати весь коментар
01.12.2021 13:31 Відповісти
Ну технически глава Эппл может быть и не в курсе всех препродажных активностей во всех банановых республиках мира. Это местное представительство старается урвать кусок и влезть в абсолютно не свойственный им сегмент. Но чуваки ещё наплачутся.
показати весь коментар
01.12.2021 13:49 Відповісти
Ну, Епл це- релігія для тих, хто вважає себе самодостатніми. На "небесах" всі і все прекрасно розуміють і за грубі гроші відпускають усі гріхи.
показати весь коментар
01.12.2021 13:49 Відповісти
Ну одно дело клепать ноуты и телефоны усталыми руками обездоленных китайских детей. А совсем другое - разворачивать масштабную инфраструктуру для (!) государственного заказчика, да ещё и для подсчёта голосов. Это немного разные бизнесы и компетенции. Я в похожем проекте когда-то участвовал. На бухих генералов и упоротых министров насмотрелся. И на одминов, которых спрашиваешь "для чего вы используете эту цыску?" а он тебе отвечает "у меня зарплата восемсот гривен, зачем вы меня вообще что-то спрашиваете? Я не знаю что это за коробочка". Ну его нафиг этот цирк.
показати весь коментар
01.12.2021 13:58 Відповісти
С 2023г. самая востребованная специальность - хакер!
показати весь коментар
01.12.2021 11:38 Відповісти
А для Зе-Ермака ....На Хер!
показати весь коментар
01.12.2021 11:41 Відповісти
Интернет лучше сделай по все стране, как Ленин электрификацию, а Сталин индустриализацию.
показати весь коментар
01.12.2021 11:40 Відповісти
Сталін індустріалізацію???
А я то думав, що то нам німецькі, англійські та американські інженери робили за кошти від відібраного в голодомор хліба в українців
показати весь коментар
01.12.2021 12:11 Відповісти
Да Сталин руками немецкими, английскими, американскими и украинскими руками т.к. росеяне рукожопы по жизни, а мог бы никого не приглашать и продолжать старую российскую традицию: ходить в лаптях и играть на балалайке.
показати весь коментар
01.12.2021 13:19 Відповісти
Да лучше бы эта вонючая кавказская обезьяна никого и не приглашала
показати весь коментар
01.12.2021 13:34 Відповісти
та як ходили в лаптях - так і продовжили ходити. Тільки замість ходити за плугом почали ходити на більшовицькі заводи
показати весь коментар
01.12.2021 14:34 Відповісти
И да невакцинированных переписывать не будут
показати весь коментар
01.12.2021 11:41 Відповісти
Пусть и не мечтает. Следующие выборы пройдут, как и раньше, с бюллетенями , на избирательных участках, в кабинках.... А это недоразумение будет голосовать дистанционно, в камере, под надзором тюремной охраны и сокамерников - бойфрендов...
показати весь коментар
01.12.2021 11:45 Відповісти
Ну тепер ясно як ця шобла планує залишитись при владі - завдяки електронному "голосуванню"
показати весь коментар
01.12.2021 12:08 Відповісти
С электронным голосованием Зеленский хочет увековечить себя на посту президента Украины, а нас, граждан Украины увековечить в нашем бедном положении.
показати весь коментар
01.12.2021 12:50 Відповісти
Цей ідіот вже забув як проводили електроний перепис у 19-му, на що було витрачено мільярд з бюджету?
показати весь коментар
01.12.2021 12:57 Відповісти
А "Епл" хоч в курсі, що йому доведеться разом з "МінЦирком" ботовода Фьодорова наступного року "рахувати слоників" ?
показати весь коментар
01.12.2021 13:29 Відповісти
Зеленым идиотам больше нечем гордиться, только будущей переписью(???? год) и прошлой победой(1945 год) и , как водится, ни к одному из указанных событий лично они никакого отношения не имеют, от слова совсем . Ну не дебилы ли?
показати весь коментар
01.12.2021 13:42 Відповісти
Вон оно что, Михалыч. К чему вся эта Дия была.
показати весь коментар
01.12.2021 13:58 Відповісти
Хремль и лично Хутин впечатлены цифровым концлагерем в Китае и хотят провести подобные шаги у себя, при помощи QR кодов, якобы прививочных. Деятельность Минцифры и Федорова идут в том же русле, Дия первый шаг, но будет продолжение. Эплу доверия нет, создатель Итернета сер Тим Бернерс Ли, считает что это одна из 4х глобальных компаний убивших свободу в Интернете.
Цифровой контроль выгоден власти, особенно в случае массовых протестов.
показати весь коментар
01.12.2021 14:08 Відповісти
А Ифони всем выдадут для переписи ?
показати весь коментар
01.12.2021 17:51 Відповісти
 
 