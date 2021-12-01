Ми запускаємо програму "Українська мрія": кожен громадянин зможе отримати кредит під 5%, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсує програму видачі споживчих кредитів усім чесним платникам податків-фізособам під 5%.

"Незабаром ми запускаємо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні", - заявив глава держави у щорічному посланні про внутрішнє та зовнішнє становище України, виступаючи з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Президент додав, що кредити буде видано для купівлі нерухомості, електромобілів та здобуття освіти чи зміни професії.

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