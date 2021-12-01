УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16724 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
10 686 99
ВР (11730) Зеленський (17420) кредит (587)

Ми запускаємо програму "Українська мрія": кожен громадянин зможе отримати кредит під 5%, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Ми запускаємо програму

Президент України Володимир Зеленський анонсує програму видачі споживчих кредитів усім чесним платникам податків-фізособам під 5%.

"Незабаром ми запускаємо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні", - заявив глава держави у щорічному посланні про внутрішнє та зовнішнє становище України, виступаючи з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Президент додав, що кредити буде видано для купівлі нерухомості, електромобілів та здобуття освіти чи зміни професії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, - Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
показати весь коментар
01.12.2021 11:21
+37
показати весь коментар
01.12.2021 11:24
+25
показати весь коментар
01.12.2021 11:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.12.2021 11:21 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 11:21 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 11:21 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 11:22 Відповісти
Зеленые крысы еще и мечтатели. Как романтично.
показати весь коментар
01.12.2021 11:23 Відповісти
Под 5% на какой срок и с каким откатом??? В Стране нет "длинных" денег, а оно чешит. На 24 месяца это заведомо попадалово. Давайте на 10-15 лет и тогда будет счастье.
показати весь коментар
01.12.2021 11:23 Відповісти
явная пурга. таких денег под такие проценты да в национальной валюте... курам на смех.
показати весь коментар
01.12.2021 11:24 Відповісти
що кредити буде видано для купівлі нерухомості, електромобілів та здобуття освіти чи зміни професії. Джерело: https://censor.net/ua/n3302688

По первым двум это вероятнее всего полность залоговые с жестким графиком и авансом под 30-40% лет на 5 (в случае недвижки и то хз кто на такое пойдет что бы выдать ,в наше неспокойное время), остальное - на пару лет и суммы будут смешные.
показати весь коментар
01.12.2021 11:31 Відповісти
Судя по тому что Юля выдавала тысячу налом, а Зеленский виртуально, то и кредит тоже будет такой же.
показати весь коментар
01.12.2021 11:52 Відповісти
Вероятнее всего так и будет, деньги будут целевые, и в нале они не будут, как пример с субсидией.
показати весь коментар
01.12.2021 12:08 Відповісти
субсидию как раз налом и собирались давать, вспоминаем про монетизацию субсидий
показати весь коментар
01.12.2021 13:06 Відповісти
"...чи зміни професії" а это вообще откровенная лапша! Если человеку нужны деньги на смену профессии (переквалификацию) - это означает, что у него проблемы с работой и нет финансовых накоплений. Ну вот захочет бывший продавец на рынке, стать программистом (денег они дофига получают, проблем с карантином 0 - сиди себе на жопе дома в тепле...бабло греби) и вот смысл давать на это деньги? и под какое обеспечение? Типа реально станет крутым программером и вернет деньги?! Да хрена лысого!
показати весь коментар
01.12.2021 11:53 Відповісти
Там просто заломят условия.... залог, срок... обязательный стаж работы в "95 квартале"...
показати весь коментар
01.12.2021 11:48 Відповісти
Такой лжи и цинизма в этом послании мы даже не ожидали!
показати весь коментар
01.12.2021 11:24 Відповісти
Это супер идея, взять кредит за свои же деньги (деньги налогоплательщиков) ,
а 5% пойдут Ермакам на юристов)
показати весь коментар
01.12.2021 11:24 Відповісти
мечтать не вредно...)
показати весь коментар
01.12.2021 11:24 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 11:24 Відповісти
как живой
показати весь коментар
01.12.2021 11:25 Відповісти
)) шоб в театр сходить, тоже будут кредит давать, книжку там купить, на концерт, комуналку шоб оплатить, тоже (по примеру параши) пенсионерам кредит давать будут, тощо.
показати весь коментар
01.12.2021 11:25 Відповісти
И тут Остапа понесло...
показати весь коментар
01.12.2021 11:25 Відповісти
Остапа вже давно "заносить", аж на "прискорення" напрошується.
показати весь коментар
01.12.2021 11:52 Відповісти
Что бы вам ишо наобещать! Я сегодня что то распистелся!
показати весь коментар
01.12.2021 11:25 Відповісти
Влада завершила першу фазу вали все на попередників.

Влада завершує до другу фазу з трьох конвертів - фаза пообіцяй фінішує.

Наступна фаза пиши три листа і подавай у відставку.
показати весь коментар
01.12.2021 11:25 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 11:26 Відповісти
К подсолнечному все привыкли, вы цены на сливочное видели ? 60грн 180-200гр пачка.
показати весь коментар
01.12.2021 11:33 Відповісти
Так Ляшко ж всіх корів вже розпродав! Це він "підриває" віру в президентські реформи!
показати весь коментар
01.12.2021 11:48 Відповісти
я знайшов цікаве рішення - перейшов на оливкову олію. 80гр. за литру.
показати весь коментар
01.12.2021 11:33 Відповісти
Это та, которая только по этикетке, оливковая? Ради интереса когда-то купил такую. Если оливковое масло там и присутствует, то в качестве отдушки. Противни протирать и то, стрёмно. Рапсовое бадяжат по подвалам.
показати весь коментар
01.12.2021 14:01 Відповісти
казламордый, тебе меньше стекломоя пить надо, чтобы смог рапс от олив отличить.
показати весь коментар
01.12.2021 16:09 Відповісти
Зачем тебе в дурку интернет провели, животина?
показати весь коментар
03.12.2021 00:27 Відповісти
И вам проведут в палату, если будете вовремя пить колёсики.
показати весь коментар
03.12.2021 10:31 Відповісти
Типичный зебил, поливаемый божьей росой шмарклечки.
показати весь коментар
03.12.2021 11:18 Відповісти
И росу вам тоже проведут.
показати весь коментар
03.12.2021 14:24 Відповісти
..... і як обкласти податками населення, за виключенням олігархів.
показати весь коментар
01.12.2021 11:40 Відповісти
Щось "найвеличнішого" дуже пучить сьогодні,ні)?
показати весь коментар
01.12.2021 11:26 Відповісти
Потом введут запрет на выезд из страны кто имеет непогашенный кредит))
показати весь коментар
01.12.2021 11:26 Відповісти
Отличная новость! Например в Израиле почти у всех машины, именно потому что там 5% кредита. Который позволяет очень многим купить машинку и не поддержанную, а новую, с салона.
показати весь коментар
01.12.2021 11:26 Відповісти
Все нові та нові податки там так само щедро насипають мілкому та середньому бізнесу, як Зєля з Гетманцевим українцям?
показати весь коментар
01.12.2021 11:30 Відповісти
Оля, остынь, не увлекайся, у нас не Израиль поки що.
показати весь коментар
01.12.2021 11:33 Відповісти
у нас столько граждан Израиля, что уже нет такой уверенности
показати весь коментар
01.12.2021 13:09 Відповісти
ключове тут "поки що".....мінори вже кругом розвісили,,,, звикайте хохли...
показати весь коментар
02.12.2021 09:40 Відповісти
у нас большая часть населения работает неофициально.
Кто мне кредит выдаст, если у меня официально нет работы?
показати весь коментар
01.12.2021 11:52 Відповісти
Нарід зможе взяти кредити, щоб заплатити нові податки від батька_націїї_не_"вальцмана"_зельцмана.
показати весь коментар
01.12.2021 11:28 Відповісти
у евро норм, взять под 4% у МВФ, и населению под 5 %
показати весь коментар
01.12.2021 11:28 Відповісти
Украинская мрия это чтоб таких как ты презиков больше не было
показати весь коментар
01.12.2021 11:30 Відповісти
Кредити і позички під буд-який процент - це далеко не моя мрія.
показати весь коментар
01.12.2021 11:34 Відповісти
Американская мечта - заработать миллион.

Українська мрія - кредит?
показати весь коментар
01.12.2021 11:36 Відповісти
Зелекономіка
Норм. Візьму кредит під 5% і покладу в Монобанк під 11% І можна жити. Чи купити облігації ОВДП
показати весь коментар
01.12.2021 11:36 Відповісти
Монобанк и растворится с твоими деньгами как беня с деньками привата
показати весь коментар
02.12.2021 09:26 Відповісти
Та уже у мене ва банки "розчинилися". Але для цього є Фонд гарантування вкладів
Але річ не тім. Не може бути ставка по депозиту бути нижчою ніж по кредиту
показати весь коментар
02.12.2021 10:53 Відповісти
Зеля занялся национальным бизнесом-деньги в рост ))
показати весь коментар
01.12.2021 11:37 Відповісти
на годовой абонемент концертов квартал 95
показати весь коментар
01.12.2021 11:38 Відповісти
Хто дав обкуреній і обнюханій дитині мікрофон?
показати весь коментар
01.12.2021 11:38 Відповісти
пейсаті вирішили роздати нові борги тоді коли старі ще не виплачені, щоб сума складного проценту була 2000%.Потім боржник вішається, а домівка й майно розпродається.
показати весь коментар
01.12.2021 11:39 Відповісти
Добро пожаловать в кредитное рабство! В стране дураков есть сроки давности по тяжким преступлениям ( 15 лет), но нет сроков давности по долгам.
Если случится болезнь, мировой кризис, стихийное бедствие и тп - ты есть пожизненный должник. И дети твои будут должны. Проценты, пени, штрафы, исполнительные сборы поднимут долг до космоса. Оспорить долг в судах - это потеря времени и дегег.
Банкроство физлиц - это дорогая процедура с неизвестным результатом. По сути в стране дураков банкроство физ лиц это фикция для отмазки аморальности и алчности.
В стране дураков надо быть очень обеспеченым человеком, чтобы позволить себе банкротство.
показати весь коментар
01.12.2021 11:39 Відповісти
Володя, не забудь про доступне авто, яке ти обіцяв ще на вчора.
показати весь коментар
01.12.2021 11:40 Відповісти
как ты, баран, будешь давать кредиты под 5% если сам вот только взял 12 ярдов под 12%????
показати весь коментар
01.12.2021 11:42 Відповісти
обкурився
показати весь коментар
01.12.2021 12:42 Відповісти
Гений, епть! Учетная ставка НБУ 8,5%, а кредиты будут выдавать под 5 %
Мужик под супермаркетом продает мороженное
- По чем мороженное?
- 10 грн.
- Отличная цена! А где ты берешь такое дешевое мороженное?
- В супермаркете.
- Не понял. Такое мороженное стоит там 15 грн. Ты же в пролете.
- "В пролете" - *****. Главное что я в бизнесе.
показати весь коментар
01.12.2021 11:44 Відповісти
Давайте лучше памятник шмаркле поставим. По пояс закопаем, на площадке для выгула. Или самого соплю воткнуть.
показати весь коментар
01.12.2021 14:06 Відповісти
Пусть єтот пионэр поучится у стран, где у министров есть совесть, а кредиты для предпринимателей - беспроцентные.
показати весь коментар
01.12.2021 11:47 Відповісти
ыкономист хренов
показати весь коментар
01.12.2021 11:50 Відповісти
кстати... озвучь то что мелким шрифтом будет написано в договоре...
показати весь коментар
01.12.2021 11:54 Відповісти
Напрасно иронизируете....
Это компенсация олигархам, у каждого из них по 100500 фопов открыто.
Вот они то и получат, причём без возврата, по причине смерти , а потом просто спишут, как безнадежную задолженность, миллиардов так за 500, за наш с Вами счёт, разумеется.
Схема отлажена...
показати весь коментар
01.12.2021 11:51 Відповісти
Ща он наобещает всем все и сразу. Разрешить марихуану, кокаин...
показати весь коментар
01.12.2021 11:56 Відповісти
Продавать ОВГЗ под 12% а раздавать кредиты под 5%!!Кто это написал)))
показати весь коментар
01.12.2021 12:00 Відповісти
Кредиты берутся, чтобы вложить и заработать, а как тут заработать
с бедным населением и постоянной сменой правил ?
И нахуа кому-то кредит от балаболов ?
Инвест-нянями многие попользовались ?
показати весь коментар
01.12.2021 12:01 Відповісти
Зеленский очень огорчился бы, если бы узнал, какая на самом деле
у украинцев сегодня мрия.
показати весь коментар
01.12.2021 12:04 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 13:07 Відповісти
после вчерашнего принятия "ресурсного" закона сегодня всем кто вел рекламу и бизнес через фейсбук прилетело сообщение про налог 20%
говорят аналогично прилетело тем кто работал через гугл
it-шники как вам? смешно? налог 1% для it?
показати весь коментар
01.12.2021 12:06 Відповісти
весь зал аплодировал стоя, аплодисменты перешли в овации.
Всем платить!
показати весь коментар
02.12.2021 10:16 Відповісти
экономист от Бога)) дурилка, обещать нужно было, что сделаешь так, что каждый украинец сможет вернуть банку это кредит
показати весь коментар
01.12.2021 12:10 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 12:12 Відповісти
Микола Бульба


@SantaNikol

·
42 мин



Гадали, це вже в минулому?
показати весь коментар
01.12.2021 12:12 Відповісти
середній Пєтя із Жмеринки отримає кредит на хліб під 5%... на день,

середній Бєня Коломойський із Дніпра кредит на покупку Ощадбанку в Ощадбанку )).
показати весь коментар
01.12.2021 12:13 Відповісти
Все сегодняшнее выступление можно назвать "Українська мрія" или точнее "Мрії Зеленського"
показати весь коментар
01.12.2021 12:30 Відповісти
це не мрії зеленьского це лапша українцям, які його вибрали
показати весь коментар
02.12.2021 09:43 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 12:40 Відповісти
ІДІОТ!!!!!
Які кредити під 5% коли річна інфляція 11%. Цей недоумок хоч щось чув про таке слово як "економіка"?
показати весь коментар
01.12.2021 12:50 Відповісти
коли студенти вивчали економіку, гундосик по кавеенах скакав
показати весь коментар
01.12.2021 13:32 Відповісти
Дай Бог!
показати весь коментар
01.12.2021 13:16 Відповісти
Самая большая "Українська мрія" - это Украина без президенства Зеленского.
показати весь коментар
01.12.2021 13:30 Відповісти
мне этого мало- только румынский вариант.
показати весь коментар
01.12.2021 13:45 Відповісти
Интересно, этот зегнида, перед таким заявлением, с личным психиатром консультировалась?
показати весь коментар
01.12.2021 13:44 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

33 мин. ·



Зеленский заявил, что в 2022 году начнёт программу «Большая термомодернизация».
показати весь коментар
01.12.2021 13:50 Відповісти
Крайние 3 месяца пытаюсь получить кредит. Меньше 40% нетути. Налоги плачу честно. 5-7-9 ограничены только для узких слоев. 5% будет из той-же оперы.
показати весь коментар
01.12.2021 13:55 Відповісти
Это надо возить в клетке и показывать его избирателям , уставшим от войны и закончивших эпоху б1дност1
показати весь коментар
01.12.2021 14:03 Відповісти
А за критерієм "чесності" ці кредити отримають: Коломойський, Боголюбов, Шефір, Мецгер та інша зелено-приватівська мафія. Ура!
показати весь коментар
01.12.2021 14:36 Відповісти
Депутатов-украинцев (по морде, а не по паспорту)
должно быть пропорциаонально числу украинцев в Украине.
А то во власти - чем выше - тем больше неукраинцев.
Вот и результат.
показати весь коментар
01.12.2021 14:47 Відповісти
кацап, в украинских паспортах нет графы "национальность".
показати весь коментар
02.12.2021 10:18 Відповісти
это из той же сказки про 5,7,9% )))оно то есть но получить его нереально
показати весь коментар
01.12.2021 15:47 Відповісти
дайте все шо вижу в кредит на 800 лет
показати весь коментар
01.12.2021 21:20 Відповісти
новый схематоз от ЗЕ-мафии: раздать деньги своим в кредит под 5%, а те будут давать в долг остальным уже под 25%, или уведут в офшоры, как это уже делал неоднократно Зеленский и его подельник Коломойский.
показати весь коментар
01.12.2021 22:24 Відповісти
Може в когось залишились, спитайте в батьків, свєцкіє облігації держзайму??? Їх у зарплату, замість грошей видавали, а ще лотерейні білети. Кажуть, що хтось навіть вигравав... Таке саме наїпалово - бо податки збільшуються зараз і ціни тому зростають зараз, а виграш (можливо) отримають твої діти але той, хто зараз тебе наїпав вже буде далеко...
показати весь коментар
02.12.2021 09:20 Відповісти
 
 