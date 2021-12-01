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Ми запускаємо програму "Українська мрія": кожен громадянин зможе отримати кредит під 5%, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський анонсує програму видачі споживчих кредитів усім чесним платникам податків-фізособам під 5%.
"Незабаром ми запускаємо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні", - заявив глава держави у щорічному посланні про внутрішнє та зовнішнє становище України, виступаючи з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Президент додав, що кредити буде видано для купівлі нерухомості, електромобілів та здобуття освіти чи зміни професії.
Топ коментарі
+46 Агамемнон
показати весь коментар01.12.2021 11:21
+37 GoodWin
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+25 Віталій Маркович
показати весь коментар01.12.2021 11:21
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Будь ласка, зачекайте...
По первым двум это вероятнее всего полность залоговые с жестким графиком и авансом под 30-40% лет на 5 (в случае недвижки и то хз кто на такое пойдет что бы выдать ,в наше неспокойное время), остальное - на пару лет и суммы будут смешные.
а 5% пойдут Ермакам на юристов)
Влада завершує до другу фазу з трьох конвертів - фаза пообіцяй фінішує.
Наступна фаза пиши три листа і подавай у відставку.
Кто мне кредит выдаст, если у меня официально нет работы?
Українська мрія - кредит?
Норм. Візьму кредит під 5% і покладу в Монобанк під 11% І можна жити. Чи купити облігації ОВДП
Але річ не тім. Не може бути ставка по депозиту бути нижчою ніж по кредиту
Если случится болезнь, мировой кризис, стихийное бедствие и тп - ты есть пожизненный должник. И дети твои будут должны. Проценты, пени, штрафы, исполнительные сборы поднимут долг до космоса. Оспорить долг в судах - это потеря времени и дегег.
Банкроство физлиц - это дорогая процедура с неизвестным результатом. По сути в стране дураков банкроство физ лиц это фикция для отмазки аморальности и алчности.
В стране дураков надо быть очень обеспеченым человеком, чтобы позволить себе банкротство.
Мужик под супермаркетом продает мороженное
- По чем мороженное?
- 10 грн.
- Отличная цена! А где ты берешь такое дешевое мороженное?
- В супермаркете.
- Не понял. Такое мороженное стоит там 15 грн. Ты же в пролете.
- "В пролете" - *****. Главное что я в бизнесе.
Это компенсация олигархам, у каждого из них по 100500 фопов открыто.
Вот они то и получат, причём без возврата, по причине смерти , а потом просто спишут, как безнадежную задолженность, миллиардов так за 500, за наш с Вами счёт, разумеется.
Схема отлажена...
с бедным населением и постоянной сменой правил ?
И нахуа кому-то кредит от балаболов ?
Инвест-нянями многие попользовались ?
у украинцев сегодня мрия.
говорят аналогично прилетело тем кто работал через гугл
it-шники как вам? смешно? налог 1% для it?
Всем платить!
@SantaNikol
·
42 мин
Гадали, це вже в минулому?
середній Бєня Коломойський із Дніпра кредит на покупку Ощадбанку в Ощадбанку )).
Які кредити під 5% коли річна інфляція 11%. Цей недоумок хоч щось чув про таке слово як "економіка"?
33 мин. ·
Зеленский заявил, что в 2022 году начнёт программу «Большая термомодернизация».
должно быть пропорциаонально числу украинцев в Украине.
А то во власти - чем выше - тем больше неукраинцев.
Вот и результат.