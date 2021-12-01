Лавров про заяву Лукашенка щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі: Це дуже серйозне застереження Заходу

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи заяву Олександра Лукашенка про можливість розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі, заявив, що її варто сприймати як застереження Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Я б цю заяву сприймав як дуже серйозне застереження, яке продиктоване насамперед тією безрозсудною політикою, яку проводить Захід", - сказав Лавров, виступаючи в Раді Федерації.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь запропонує розмістити РФ ядерну зброю на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі.

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