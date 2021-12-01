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Лавров про заяву Лукашенка щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі: Це дуже серйозне застереження Заходу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров про заяву Лукашенка щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі: Це дуже серйозне застереження Заходу

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи заяву Олександра Лукашенка про можливість розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі, заявив, що її варто сприймати як застереження Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Я б цю заяву сприймав як дуже серйозне застереження, яке продиктоване насамперед тією безрозсудною політикою, яку проводить Захід", - сказав Лавров, виступаючи в Раді Федерації.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь запропонує розмістити РФ ядерну зброю на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО
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Топ коментарі
+8
Что-то подобное уже кудахталось в 80-х. НАТО...Запад...Закончилось очередями за "ножками Буша."
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01.12.2021 11:45
+6
Дояр навіть коня налякав.
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01.12.2021 11:30
+6
"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко.
Зеленський-запропонуй розмістити в Сумській,Херсонській,Донецькій областях ядерну зброю США!!!
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01.12.2021 12:01
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01.12.2021 11:26 Відповісти
западу пох - их ракеты за 2 минуты до кремля долетят)
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01.12.2021 11:26 Відповісти
А кремлевские назад не долетят
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01.12.2021 11:47 Відповісти
Чтобы долететь, нужно для начала вылететь.
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01.12.2021 12:33 Відповісти
Почему спасите. Или я не правду сказал
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01.12.2021 11:56 Відповісти
та никто вас там шизиков кокаиновых и слушать не будет
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01.12.2021 11:27 Відповісти
Да запад уже все понял когда недофюрер картофельный перехватил разговор про крепкого орешка
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01.12.2021 11:29 Відповісти
Ясно сказано если поставят ЯО в Польше
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01.12.2021 11:49 Відповісти
Дояр навіть коня налякав.
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01.12.2021 11:30 Відповісти
Если даже Коня торкнуло, то Вы представляете какие щас очереди за спичками и солью в Воронеже?
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01.12.2021 11:50 Відповісти
конь уполномочен заявить!
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01.12.2021 11:30 Відповісти
Нет никакой разницы, где оно расположено. Использование ЯО в современном мире - это конец. Лошадке, кстати, тоже.
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01.12.2021 11:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A9SmZFTgTJ8
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01.12.2021 11:32 Відповісти
Что-то подобное уже кудахталось в 80-х. НАТО...Запад...Закончилось очередями за "ножками Буша."
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01.12.2021 11:45 Відповісти
Писец. Ну разместят. И что дальше? Бульбофюрер рискнёт пальнуть им по Европе? Вперёд и с песней (только по Нидерландам не попадите).
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01.12.2021 11:49 Відповісти
Опять бряцанье ржавыми ложками. Ну какие ракеты, это на столько глобально что не делается вот так раз два и готово. И как только начнутся действия в этом направлении. Америка и европа , скорее Америка их так санкциями обложит что они просто станут придатком России на положении лугандонии. Сами жители завоют
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01.12.2021 11:55 Відповісти
А ответкой не подавитесь
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01.12.2021 11:56 Відповісти
"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко.
Зеленський-запропонуй розмістити в Сумській,Херсонській,Донецькій областях ядерну зброю США!!!
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01.12.2021 12:01 Відповісти
Кстати отличная идея. ***** сразу поспустится. Потошнит немножко конечно, но уже точно на Украину не нападёт.
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01.12.2021 12:04 Відповісти
Это просто.... ПУК..... с картофельной вонью. Причем ПУК ....ни о чем!!!
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01.12.2021 12:03 Відповісти
А чё, Луке дадут ядерный чемоданчик?
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01.12.2021 12:11 Відповісти
Скорее в рот дадут чем чемоданчик )))
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01.12.2021 12:56 Відповісти
Нам он и не нужен.
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01.12.2021 14:32 Відповісти
Це дуже серйозний прояв неадекватності психічного стану здоров*я.
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01.12.2021 12:18 Відповісти
бібізяна з гранатою.
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01.12.2021 12:51 Відповісти
Кацапские старцы-шизофреники все Запад пугают ядерным оружием...Посмешище! Накормите своих людей сперва. Конченый, совок в лице таких, виживших из ума долбо..бов как лавров, это коричневая зараза на теле планеты. Так было 50 лет назад и сейчас ничего не изменилось. Вдуматься только ... Вместо того, чтобы заботиться о своих гражданах, они всю свою никчемную жизнь блеют о "ядерном пепле". Херовы путинские олигофрены! Думаете Ваши дети и внуки, в бункерах переседят? Кацапские выродки!
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01.12.2021 13:52 Відповісти
В каких бункерах? ЛавроКонь свою единственную дочу заблаговременно "в плен" отправил - в США... Она уже и по-русски говорит только со словарем!
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01.12.2021 14:54 Відповісти
А може Україні це слід розцінити , як привід для своеї заяви .. "якщо так то і ми відтворимо свою Ядерну програму"
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01.12.2021 14:40 Відповісти
А я - "за"! Только одну маленькую бомбочку в бункер вконец одуревшего дояра да прямо под его сраку!
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01.12.2021 14:51 Відповісти
опасная заява.
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02.12.2021 01:09 Відповісти
 
 