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У 2022 році Україна розпочне реконструкцію 48 обласних лікарень і 24 реабілітаційних центрів для ветеранів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2022 році Україна розпочне реконструкцію 48 обласних лікарень і 24 реабілітаційних центрів для ветеранів, - Зеленський

У 2022 році Україна розпочне реконструкцію 48 обласних багатопрофільних лікарень.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.

"Ми відремонтували 600 сільських амбулаторій та 200 приймальних відділень. А вже наступного року ми розпочинаємо реконструкцію 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень і для дорослих, і для дітей, а також 24 реабілітаційних центрів для ветеранів", - сказав він.

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Как же ОНО пытается ******* ветеранов и не только?!
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01.12.2021 11:31 Відповісти
ОБЕЩАТЬ --- НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТСЯ .
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01.12.2021 12:31 Відповісти
Патологическую ложь, которая в медицине именуется как "фантастическая псевдология" или синдром Мюнхгаузена, принято считать не отдельным психическим заболеванием, а комплексным расстройством, которое имеет сложную структуру. Патология может носить временный характер (от нескольких месяцев) или длится всю жизнь. Ученые доказали, что болезнь не является следствием эпилепсии, безумия или слабоумия человека. Патологическое вранье следует воспринимать как часть общего расстройства психики, а не как отдельное явление. На сегодняшний день лечением подобного отклонения занимаются только психологи.

Патологический врун старается выдать вымысел за действительность с целью выставить себя в лучшем свете перед окружающими. Со временем он сам начинает верить в свою ложь. Мир, в котором существуют лгуны, никак не стыкуется с реальностью.
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01.12.2021 11:37 Відповісти
До того як посадять мільярд дерев, чи після того? А як там вчительки по 4 штуки баксів?
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01.12.2021 11:37 Відповісти
Ученые доказали, что появление фантастической псевдологии имеет и анатомические причины. Проведенные исследования подтвердили, что количество серого вещества (нейронов) в мозге патологического вруна на 14% меньше, а содержание нервных волокон превышает средний объем на 22%, по сравнению с нормальным человеком. Такой избыток ослабляет моральное сдерживание и дает толчок к фантазерству.

Помимо этого, причины психического расстройства могут быть вызваны издержками воспитания в детстве.

Ребенок мог испытать:

оскорбления и унижения со стороны родителей или сверстников;
нехватку родительского внимания и любви;
чрезмерную похвалу, что привело к желанию постоянно быть в центре внимания;
неразделенную первую любовь;
невосприятие противоположным полом в подростковом возрасте.

Появление склонности к патологическому вранью уже у взрослого человека зачастую связано с полученными черепно-мозговыми травмами. Патологическая ложь свойственна людям с пониженной самооценкой, и поэтому с помощью вранья они хотят самоутвердиться в социуме и показать свою значимость окружающим. Вранье нередко становится характерной маской, за которой человек пытается скрыть ощущение своей никчемности и несостоятельности.

Не последнюю роль в развитии расстройства имеет и наследственная предрасположенность человека при наличии в семье родственника с подобным отклонением.

Некоторые ученные утверждают, что патологическая ложь является характерным поведением для алкоголиков и наркоманов, также к ней постоянно прибегают люди, страдающие социопатией, нарциссизмом и психопатизмом.
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01.12.2021 11:38 Відповісти
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01.12.2021 11:44 Відповісти
Що там із сцбчидіями? Га? Не чую. Що там із злетом цін на продукти харчування? Гааа? Що там із тарифами? Гааа? Що це за роздача нині у Зєлєнского? Справді вірить Гєтманцеву, що продавлений закон 5600 20 мільярдів у казну принесе?
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01.12.2021 11:58 Відповісти
Это что, все, что-ли областные больницы и реабилитационные центры реконструируют? Начнут в 2022 году все 48, может начать и закончить хотя бы несколько, а потом следующие? И никак не могу понять, почему ремонтируют только приемные отделения. Во всех больницах приемные отделения требуют ремонта, а остальные - нет? Что за пристальное внимание приемным отделениям, где записывают, взвешивают, измеряют давление и температуру и оформляют в отделение, где лечат?
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01.12.2021 12:55 Відповісти
Так низько і підло Україну не опускав ще жоден президент з оточенням...
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01.12.2021 13:45 Відповісти
 
 