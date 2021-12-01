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У 2022 році Україна розпочне реконструкцію 48 обласних лікарень і 24 реабілітаційних центрів для ветеранів, - Зеленський
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У 2022 році Україна розпочне реконструкцію 48 обласних багатопрофільних лікарень.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.
"Ми відремонтували 600 сільських амбулаторій та 200 приймальних відділень. А вже наступного року ми розпочинаємо реконструкцію 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень і для дорослих, і для дітей, а також 24 реабілітаційних центрів для ветеранів", - сказав він.
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Патологический врун старается выдать вымысел за действительность с целью выставить себя в лучшем свете перед окружающими. Со временем он сам начинает верить в свою ложь. Мир, в котором существуют лгуны, никак не стыкуется с реальностью.
Помимо этого, причины психического расстройства могут быть вызваны издержками воспитания в детстве.
Ребенок мог испытать:
оскорбления и унижения со стороны родителей или сверстников;
нехватку родительского внимания и любви;
чрезмерную похвалу, что привело к желанию постоянно быть в центре внимания;
неразделенную первую любовь;
невосприятие противоположным полом в подростковом возрасте.
Появление склонности к патологическому вранью уже у взрослого человека зачастую связано с полученными черепно-мозговыми травмами. Патологическая ложь свойственна людям с пониженной самооценкой, и поэтому с помощью вранья они хотят самоутвердиться в социуме и показать свою значимость окружающим. Вранье нередко становится характерной маской, за которой человек пытается скрыть ощущение своей никчемности и несостоятельности.
Не последнюю роль в развитии расстройства имеет и наследственная предрасположенность человека при наличии в семье родственника с подобным отклонением.
Некоторые ученные утверждают, что патологическая ложь является характерным поведением для алкоголиков и наркоманов, также к ней постоянно прибегают люди, страдающие социопатией, нарциссизмом и психопатизмом.