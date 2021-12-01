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Ще вчора ми не знали, як поділити першу партію вакцини. Зараз українцям доступні мільйони доз, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ще вчора ми не знали, як поділити першу партію вакцини. Зараз українцям доступні мільйони доз, - Зеленський

В Україні наразі доступні мільйони доз вакцин від COVID-19.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще вчора ми не знали, як поділити першу партію вакцини в 500 тисяч доз. Наразі доступні мільйони доз AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna. Ми починали з десяти тисяч щеплень на день, у листопаді зробили 6,5 млн", - сказав він.

Зеленський нагадав, що загалом в Україні зроблено 24 млн щеплень від COVID-19.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Ну, это заслуга глобалистов, они раздают(за бюджетное бабло конечно) точнее даже навязываю, даже если бы зеля не хотел, вакцины были бы всё равно навязаны в любом кол-ве.
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01.12.2021 11:31
+3
Если бы вы не принуждали ее колоть то хер бы кто шел прививаться и вакцины было бы еще больше
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01.12.2021 11:45
+2
А хто поверне життя тим, коли ви не знали як ділити вакцину, коли була можливість багатьом спасти життя? Коли ви тупо проспали момент замовлення вакцини, а ковідні кошти закатали в бітум.
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01.12.2021 11:33
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Вэлыке крадивныцьтво! А вакцины в 3=й 4-ой очереди получали......почти последними в мире.
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01.12.2021 11:30 Відповісти
Ну, это заслуга глобалистов, они раздают(за бюджетное бабло конечно) точнее даже навязываю, даже если бы зеля не хотел, вакцины были бы всё равно навязаны в любом кол-ве.
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01.12.2021 11:31 Відповісти
Ковид являение глобальное, соответственно вакцины тоже есть везде. Подавить эту заразу можно только сообща, однако значительная часть населения (и даже целые страны) оказались в шапочках из фольги, увы.
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01.12.2021 13:09 Відповісти
У Вас есть полное право так думать, так же как и у других есть полное право думать и действовать иначе!
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01.12.2021 13:23 Відповісти
Ковиду пофиг на права, поэтому нет, "думать" вы можете всё что угодно. После вакцинации.
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01.12.2021 13:29 Відповісти
Мне решать - вакцинироваться или нет.
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01.12.2021 14:12 Відповісти
очень даже знали. для того черный ход минздрава и придуман
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01.12.2021 11:32 Відповісти
А хто поверне життя тим, коли ви не знали як ділити вакцину, коли була можливість багатьом спасти життя? Коли ви тупо проспали момент замовлення вакцини, а ковідні кошти закатали в бітум.
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01.12.2021 11:33 Відповісти
А 500000 доз даже вылили в унитаз, пардон, утилизировали, на пробу, так сказать...
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01.12.2021 11:37 Відповісти
"Ще вчора ми не знали..." - знали!!!: собі файзер в нового року вкололи, а народ чекав до весни щоб хоть чимось провакцинуватися.
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01.12.2021 11:39 Відповісти
ЗЄ доказав Гордону, що він Великий артист
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01.12.2021 11:39 Відповісти
2-е место по смертности ! ты клоун о чём вообще?
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01.12.2021 11:44 Відповісти
Мелкие пуки в оправдание себя великого накануне свержения....
Оно непричасно ни к единому положительному движению в стране ( не говоря о положительных результатах) Скорее наоборот...
"Собака блеет, караван идёт" но *****, тормозит караван... реально обидно за потерянное время(
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01.12.2021 11:44 Відповісти
Если бы вы не принуждали ее колоть то хер бы кто шел прививаться и вакцины было бы еще больше
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01.12.2021 11:45 Відповісти
Сколько доз вакцины стоит куртка Степанова? И это только куртка.
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01.12.2021 11:50 Відповісти
вакцины доступны с весны.
ну, не желает народ вакцинироваться. вечное "авось пронесёт."
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02.12.2021 01:12 Відповісти
 
 