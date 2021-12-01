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США вирішили бути активним учасником врегулювання конфлікту на Донбасі. Це дасть додатковий імпульс перемовинам, - ОП

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США вирішили бути активним учасником врегулювання конфлікту на Донбасі. Це дасть додатковий імпульс перемовинам, - ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що США ухвалили рішення бути активним учасником урегулювання конфлікту на Донбасі. Мова йде про всі рівні, починаючи від президентського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова ОП заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я можу точно сказати, що на сьогодні Америка для себе ухвалила рішення бути активним учасником мирного процесу, причому на всіх рівнях, починаючи з президентського. І вони глибоко в матеріалі, це буде відбуватися паралельно з існуючим нормандським форматом", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що США з великою повагою ставляться до того, що було зроблено і Меркель, і Макроном.

"Це дасть додатковий імпульс, тому я думаю, що найближчим часом ми будемо свідками активізації цього процесу", - додав Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризики повномасштабної ескалації з боку Росії взимку високі, але сподіваюся, що цього не станеться, - Єрмак

Автор: Ірина Дашківська
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А США об этом знает? Пистуны от офиса карликового гуносого мерзкого лжеца Зе.
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01.12.2021 11:43 Відповісти
Это просто дымовая завеса на действия украинского народа 1 декабря,
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01.12.2021 12:09 Відповісти
Тому що вони бачать як ви наврегулюете.
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01.12.2021 11:44 Відповісти
тут варианта только два. или беня соглашается на требования рашковании или переговоров не будет.
требование рашковании - уничтожение суверенитета Украины.
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01.12.2021 11:47 Відповісти
США оказались более патриотами Украины, чем нынешняя "власть". Вот и весь секрет.
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01.12.2021 11:48 Відповісти
а дядя Джо про цей вступ в названі формати знає?
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01.12.2021 11:48 Відповісти
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01.12.2021 12:07 Відповісти
Ющенко может дать апельсину.
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01.12.2021 12:11 Відповісти
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01.12.2021 12:31 Відповісти
В США сейчас ночь, поэтому они только ближе к вечеру узнают (когда проснутся) о том, что решили быть активными участниками урегулирования конфликта и даже отправили авианосную группу в Чёрное море.
О чуваки удивятся
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01.12.2021 12:08 Відповісти
США - это реальные люди. Лучшие.
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01.12.2021 12:09 Відповісти
Андруша йди вже... у відставку. твій провал не "рассосьоться.".. кар'єра "потужного" аналітєга з міжнародних відносин тобі вже забезпечена. книжку напишеш... мемуар. радників (позаштатних) у тебе купа. Дімка он сів на поток лаве, вже свою партію мутить... а ти? завгосп...
Не доводь людей... ключі можеш залишити... Вові.
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01.12.2021 12:51 Відповісти
Проблема тільки в тому, що теперішня адміністрація трохи по іншому дивиться на проблему врегулювання конфліктів. Треба ще подивитися, що вони запропонують.
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01.12.2021 14:46 Відповісти
 
 