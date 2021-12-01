США вирішили бути активним учасником врегулювання конфлікту на Донбасі. Це дасть додатковий імпульс перемовинам, - ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що США ухвалили рішення бути активним учасником урегулювання конфлікту на Донбасі. Мова йде про всі рівні, починаючи від президентського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова ОП заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я можу точно сказати, що на сьогодні Америка для себе ухвалила рішення бути активним учасником мирного процесу, причому на всіх рівнях, починаючи з президентського. І вони глибоко в матеріалі, це буде відбуватися паралельно з існуючим нормандським форматом", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що США з великою повагою ставляться до того, що було зроблено і Меркель, і Макроном.

"Це дасть додатковий імпульс, тому я думаю, що найближчим часом ми будемо свідками активізації цього процесу", - додав Єрмак.

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