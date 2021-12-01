"ЄС повинен бути готовим до посилення санкцій у разі чергової агресії РФ", - Шмигаль
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Європейський Союз має бути готовим посилити санкційний тиск у разі чергової агресії з боку Російської Федерації.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Під час робочого візиту в Брюссель голова уряду обговорив безпекові питання з Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем.
За словами Шмигаля, ця зустріч є важливим сигналом підтримки Європейським Союзом України на тлі чергового загострення Росією безпекової ситуації, зокрема шляхом використання Білорусі для ескалації ситуації з мігрантами на кордоні з Польщею.
"ЄС повинен бути готовим до посилення санкцій, у разі чергової агресії РФ. Найбільш ефективним засобом є секторальні санкції. Сподіваємось на ухвалення Європейською Радою рішення про їх чергове продовження", - наголосив прем'єр.
Голова уряду зазначив, що Україна розглядає ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії РФ на послаблення Євросоюзу.
"Цінуємо готовність ЄС допомагати Україні. Координація наших дій є запорукою недопущення використання територій України в цілях дестабілізації ситуації в ЄС", - додав Шмигаль.
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А ви шо? Аж нічого! Навіть навпаки - відновлюєте енергозалежність України від московії...
То хто ж вам буде допомагати?
а Украина??? а ее верховныйглавнюк и его поводырь - главзавхоз??? а прочие, ответственные и безответственные за обороноспособность страны??? только ли ЕС должна готовиться??