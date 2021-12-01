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"ЄС повинен бути готовим до посилення санкцій у разі чергової агресії РФ", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Європейський Союз має бути готовим посилити санкційний тиск у разі чергової агресії з боку Російської Федерації.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Під час робочого візиту в Брюссель голова уряду обговорив безпекові питання з Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

За словами Шмигаля, ця зустріч є важливим сигналом підтримки Європейським Союзом України на тлі чергового загострення Росією безпекової ситуації, зокрема шляхом використання Білорусі для ескалації ситуації з мігрантами на кордоні з Польщею.

"ЄС повинен бути готовим до посилення санкцій, у разі чергової агресії РФ. Найбільш ефективним засобом є секторальні санкції. Сподіваємось на ухвалення Європейською Радою рішення про їх чергове продовження", - наголосив прем'єр.

Голова уряду зазначив, що Україна розглядає ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії РФ на послаблення Євросоюзу.

"Цінуємо готовність ЄС допомагати Україні. Координація наших дій є запорукою недопущення використання територій України в цілях дестабілізації ситуації в ЄС", - додав Шмигаль.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Я так понял, что все мировые лидеры, перед тем, как что-то сказать или сделать, должны посоветоваться со шмыгалём. А также установить себе "Дию"
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01.12.2021 11:48 Відповісти
ЛЯ! У вас усі повинні бути готові! І ЄС, і США, і марсіяни з рептилоїдами, але тільки не ви, бо найвеличніше аж окропом сцить - так хоче прямих перемовин з йюхлом.
А ви шо? Аж нічого! Навіть навпаки - відновлюєте енергозалежність України від московії...

То хто ж вам буде допомагати?
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01.12.2021 11:49 Відповісти
А самі ви готові?
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01.12.2021 11:52 Відповісти
ЄС повинен бути готовим до посилення /"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник .
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01.12.2021 11:54 Відповісти
ЄС нам нічого не повинен, як і підписанти Будапештського меморандуму. А вот ми винні ЄС по процентам за кредити.
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01.12.2021 11:57 Відповісти
Уже ввели сколько могли. Больше не введут. Надо строить патронный завод и точить снаряды. ЕС оккупировано леваками и эти леваки судя по всему позволяют Рашке делать за них черную работу по скатыванию мира в хаос, как они однажды позволили Рейху набрать силу и схлестнуться с СССР.
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01.12.2021 12:00 Відповісти
ЕС должен быть готов ?!
а Украина??? а ее верховныйглавнюк и его поводырь - главзавхоз??? а прочие, ответственные и безответственные за обороноспособность страны??? только ли ЕС должна готовиться??
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01.12.2021 12:08 Відповісти
 
 