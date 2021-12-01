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Увесь виступ Зеленського в опозиції був лише один жест - це "фейспалм", - нардеп "Голосу" Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Увесь виступ Зеленського в опозиції був лише один жест - це

Голова партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді поділилася своїми враження про виступ президента Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Увесь виступ президента у опозиції був лише один жест - це "фейспалм", коли люди закривають обличчя рукою, бо не здатні витримати сорому, який відбувається. Опозиціонери просто дивились одне на одного і думали: "що він говорить? Який стосунок це має до реальності?". Ніякого. Президент або в занадто теплій ванній, або живе в якійсь іншій країні, в якій COVID-19 не проблема, в якій ми енергетично незалежні, в якій в нас достатньо грошей, щоб втілювати будь-які програми в життя", - зазначила Рудик.

"Ми разом з опозиційними депутатами фракції "Голос" і "Європейська Солідарність" слухали і думали: що він взагалі говорить, який це має стосунок до реальності? Відповідь: ніякого. Президент говорив про багато нових ініціатив та програм. Найяскравішою було використати гроші від ренти на руду, щоб зробити економічний паспорт для дітей та роздати їм ці гроші. Це не погана ідея, як і про тисячу гривень президента Зеленського. Але чи може вона бути реалізована? Абсолютно точно знову ж ні. Подивіться у 2022 році в бюджеті закладено приблизно 4,5 мільярди гривень доходів від ренти. У нас в Україні зараз 7,5 мільйонів дітей, тобто виходить менше, ніж по тисячі гривень на дитину. Що діти далі робитимуть з цими грошима? Яким чином ці гроші будуть далі примножуватись? Я впевнена, що зараз в авральному порядку, так само як після заяви про тисячу гривень, як і інших заяв президента, його команда почне думати, як це вирішити, звідки взяти гроші і що з цим далі робити. Це є абсолютно неприпустимим і викликає лише шок" , - зауважила нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До 10 грудня в парламент внесу законопроєкт про економічний паспорт українця, - Зеленський. ВIДЕО

Рудик нагадала, що сьогодні у своєму виступі президент нічого не сказав про державний переворот, про який говорив у п’ятницю, а отже репутаційна шкода, яку нанесли державі, залишається.

"Репутація країни – це не власність президента. І сьогодні він не зробив нічого, щоб її виправити", - додала голова партії "Голос".

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до задуму президента, "плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України".
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Топ коментарі
+22
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01.12.2021 11:51
+14
Мелкие пуки в оправдание себя великого накануне свержения....
Оно непричасно ни к единому положительному движению в стране ( не говоря о положительных результатах) Скорее наоборот...
"Собака блеет, караван идёт" но *****, тормозит караван... реально обидно за потерянное время(
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01.12.2021 11:53
+10
Как сказал гарант.. этих денег хватит на получение образования и покупку собственного ЖИТТЯ...( удачная оговорка по Фрейду, видимо хотел сказать житла... но вышло как вышло).
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01.12.2021 11:53
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01.12.2021 11:51 Відповісти
А кто сказал что они будут приумножаться???? В один прекрасный момент выяснится что их просто нет....
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01.12.2021 11:52 Відповісти
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ДО НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ НЕ РАНЕЕ 45 ЛЕТ ОБЯЗАН-- БЫТЬ СИРОТОЙГРАЖДАНИНОМ ТОЛЬКО!!!! Украины.... ПРОЙТИ ТОРТУРЫ ДЕТСКИХ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ БЫТЬ БИТЫМ С ДЕТСТВА ПОЗНАТЬ НИЩЕТУ ГОЛОД ХОЛОД С 13 ЛЕТ ПОЙТИ РАБОТАТЬ ВМЕСТО ДЕНЕГ ПОЛУЧАТЬ ПОДЗАТЫЛЬНИКИ ОТ УЧИТЕЛЕЙ УНИЖЕНИЯ И ОСОКОРБЛЕНИЯ.... НО ВЫУЧИТЬСЯ НА ОТЛИЧНО..СОХРАНИТЬ В СЕБЕ ЧЕСТЬ СОВЕСТЬ И МИРОЛЮБИЕ И САМОМУ!!! пройти путь от начальника ЖЭК до президента страны побывав на районных городских областных министерстких депутатских уровнях должностях поработать знать пару иностранных языков играть на музыкальном инструменте владеть пером и кистью быть крещенным женатым вступать в брак по любви и мальчиком или девочкой иметь детей и не одного пройти выучку и службу в армии Украины...образование и несколько высших приветствуюся даже ученные степени и звания открытия или изобретения...также литературное творчество также..понимать театр мировое кино быть начитанным не пить не курнить не употреблять наркотические средства не лофвить кайф не быть привлекаемым лицом не то что силдевшим по криминалу даже по ПДД не иметь квитанций о нарушениях...
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01.12.2021 13:36 Відповісти
Может Вам не стоит смотреть подобные выступления нашего так называемого президента, тем более со звуком и целиком?
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01.12.2021 14:05 Відповісти
Мелкие пуки в оправдание себя великого накануне свержения....
Оно непричасно ни к единому положительному движению в стране ( не говоря о положительных результатах) Скорее наоборот...
"Собака блеет, караван идёт" но *****, тормозит караван... реально обидно за потерянное время(
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01.12.2021 11:53 Відповісти
Как сказал гарант.. этих денег хватит на получение образования и покупку собственного ЖИТТЯ...( удачная оговорка по Фрейду, видимо хотел сказать житла... но вышло как вышло).
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01.12.2021 11:53 Відповісти
Какой "примножуватимуться". Эти деньги будут только "ділитися". Но между детьми лейтенанта бени.
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01.12.2021 11:54 Відповісти
Ну да. А вот если 4,5 млрд. разделить на 450 аболтусов - которые кормятся с принятия "правильных" законов - сумма станет намного приятнее. Кира Рудик знает, что говорит.
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01.12.2021 11:56 Відповісти
Вам бы только поумничать - "Что, да как примножится!"

Да на 4-м сроке молодого и амбициозного зеленого президента гривна укрепится настолько, что за эти ваши 650 гривен сможете купить небольшой домик под Киевом!
Нужно только дать ему шанс!
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01.12.2021 11:56 Відповісти
🙄💪👎🤢
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01.12.2021 12:29 Відповісти

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01.12.2021 13:42 Відповісти
+ 6 дебилов в лайках.
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01.12.2021 13:43 Відповісти
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание экономического паспорта украинца. Ожидается, что к моменту достижения 18-летнего возраста дети смогут получить на спецсчета средства от рентных платежей в размере $10 000.Об этом рассказал журналистам глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в кулуарах парламента 1 декабря, передает APnews.

При этом, судя по словам политика, не все дети смогут получить указанную сумму, а только родившиеся, когда началась каденция Владимира Зеленского - в 2019 году. https://apnews.com.ua/ru/news/getmantcev-ob-ekonomicheskom-pasporte-ukraintca-deti-rozhdennye-v-2019-godu-smogut-poluchit-po-10000/
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01.12.2021 12:58 Відповісти
выступление зеленского :

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01.12.2021 13:26 Відповісти
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01.12.2021 13:27 Відповісти
Благодаря нашим 6-ти президентам ми стали единственной страной в Европе с черномазым менталитетом. Нам очень далеко до Молдавии, где уже сечас разрешено ношенеие огнестрела.
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01.12.2021 15:19 Відповісти
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01.12.2021 13:35 Відповісти
Отдай детям свою резиденцию для начала, сцыкло зеленое. А постоянная привычка зеледента оправдывать свои преступные действия детьми весьма напоминает политику бункерфюрера.
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01.12.2021 13:36 Відповісти
Он говорил. что он отдал сиротам...
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01.12.2021 15:20 Відповісти
Ключевое слово в этой фразе "говорил". Отдал?
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01.12.2021 15:23 Відповісти
фантазёр-незнайка в Раде
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01.12.2021 14:15 Відповісти
Его выступление даже наркотиками не объяснишь
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01.12.2021 14:37 Відповісти
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01.12.2021 14:58 Відповісти
Після виступу Зеленського, спадає на думку висловлювання поета Губермана «Якщо єврей дурний, то він дурний у всьому». Але стосовно Зеленського, образ був би не повним, без трьох важливих рис його натури: підловатість, боягузливість і продажність.
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01.12.2021 15:01 Відповісти
Фейлспам?
Хватит умничать, дегенераты! Дела делайте!
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01.12.2021 18:52 Відповісти
уси-пуси.
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02.12.2021 01:13 Відповісти
 
 