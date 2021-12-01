Арахамія оцінив на п'ятірку виступ Зеленського в Раді: Самому дивно, скільки всього зроблено

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінює на п'ятірку за 5-бальною шкалою виступ президента Володимира Зеленського зі щорічним посланням до ВР.

Про це Арахамія заявив в коментарі журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, навіть самому було дивно, скільки всього зроблено. Скільки ми зробили як команда, бо коли відбуваються щоденні чвари, хто кому що сказав, хто що відповів, забуваєш про головне - яким чином змінюється країна і поступово розбудовується", - зауважив нардеп.

Арахамія розказав, що документ, на базі якого була побудована промова президента, складається із 200 сторінок. Тому він попросив копію для себе, щоб потім через пресу доносити важливу інформацію.

"Наприклад, про безпеку і оборону було сказано дуже мало, тому що сам виступ не передбачав, але я як член комітету знаю, що зроблено дуже багато у питанні обороноздатності нашої держави", - наголосив голова фракції "Слуга народу".

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