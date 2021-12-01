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Новини Політика України
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ВР (11730) Зеленський (17420) оборона (1224) Арахамія (1000)

Арахамія оцінив на п'ятірку виступ Зеленського в Раді: Самому дивно, скільки всього зроблено

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія оцінив на п'ятірку виступ Зеленського в Раді: Самому дивно, скільки всього зроблено

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінює на п'ятірку за 5-бальною шкалою виступ президента Володимира Зеленського зі щорічним посланням до ВР.

Про це Арахамія заявив в коментарі журналістам, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, навіть самому було дивно, скільки всього зроблено. Скільки ми зробили як команда, бо коли відбуваються щоденні чвари, хто кому що сказав, хто що відповів, забуваєш про головне - яким чином змінюється країна і поступово розбудовується", - зауважив нардеп.

Арахамія розказав, що документ, на базі якого була побудована промова президента, складається із 200 сторінок. Тому він попросив копію для себе, щоб потім через пресу доносити важливу інформацію.

 "Наприклад, про безпеку і оборону було сказано дуже мало, тому що сам виступ не передбачав, але я як член комітету знаю, що зроблено дуже багато у питанні обороноздатності нашої держави", - наголосив голова фракції "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2022 році фінансування сектору оборони перевищить 320 млрд грн: запускаємо ракетну програму, відновлення флоту і створення кібервійськ, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
Дивно😅😅😅. Так нюхни кокса, столько скока оно , тебе и не такое причудится
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01.12.2021 11:53
+43
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01.12.2021 11:55
+24
Ця мавпа сама офігіла від того чосу!!!!Потік самолюбовання!!!Коротше,Слава КПСС.Хто з тих років ті памятають ті зїзди.Там теж все росло,збільшувалось,покращувалос.Чим закінчилось всі знають.
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01.12.2021 11:57
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Дивно😅😅😅. Так нюхни кокса, столько скока оно , тебе и не такое причудится
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01.12.2021 11:53 Відповісти
На какую 5у гривен?
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01.12.2021 11:54 Відповісти
За гривны они не в курсе...
Про доллары он.
Прайс корпоратива ... без скидок.
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01.12.2021 12:18 Відповісти
Хламиндия ты бы свой вонючий ротик промыл бы перекисью так знатно лизнул аж до толстой кишки достал у Вовы.. ну как оно вкус наслаждения от Воьвы.. столько всего сделано а запах то запах..
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01.12.2021 13:50 Відповісти
А что понимают капуцины в арифметике? Ничего. А может и того меньше.
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01.12.2021 11:55 Відповісти
Оно оценило на 5 по 12-ти бальной шкале принятой в Украине.
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01.12.2021 15:05 Відповісти
Тільки не зроблено, а пороблено
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01.12.2021 11:55 Відповісти
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01.12.2021 11:57 Відповісти
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01.12.2021 11:55 Відповісти
скажем точнее - вынюхал
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01.12.2021 13:05 Відповісти
Об зелену зебільну стіну...
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01.12.2021 14:37 Відповісти
Пусть узнает у Шкарлета, что такое "пятерка" при нынешней системе оценивания.
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01.12.2021 11:56 Відповісти
Я оцінюю на тверду трійку. По 12-бальній системі.
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01.12.2021 11:56 Відповісти
А "мінус" де?!
"-3"!
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01.12.2021 12:00 Відповісти
"минус пишем, три - в уме"
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01.12.2021 12:31 Відповісти
Хорошо лизнул.......
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01.12.2021 11:57 Відповісти






Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
6 мин



Послання прз в ВР Пізнiй брєжнєвізм із "аплодисментами Що переходять в овацію".Тьху ЗЕкомпартя.ЗЕгенсек. Кого ви,блть,понавибирали?
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01.12.2021 11:57 Відповісти
А треба у мордобій!
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01.12.2021 12:01 Відповісти
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01.12.2021 11:57 Відповісти
Политтехнологи нарисовали...Оно репетировало, выучило и с суфлером выдало...Бумага все стерпит. Но отвечать придётся!
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01.12.2021 11:57 Відповісти
800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Зеленский подписал закон о продаже земли. Зная, что Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Правящая Украиной еврейская мафия гражданина Израиля Коломойского получила заводы и землю Украины даже не за бусы. За кукареканье. В Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот, - Зеленский/ Проблемы должны обязательно решаться, - Зеленский/ Будем надеяться, - Зеленский / Зеленский : должны быть готовыми / Зеленский жалеет/ Должны появиться, - Зеленский/ Зеленский хочет/ будет на пользу, - Зеленский / Зеленский: Надеюсь/ Зеленский хочет посадить / Зеленский: Нужно продолжать / Зеленский: получат / Зеленский : Надо реализовать /Зеленский готовит / принять, - Зеленский/ будет получать, - Зеленский/ модернизирует, - Зеленский/ должна стать, - Зеленский/ Зеленский: увеличить площадь/ будет вынесен, - Зеленский/ не должна произойти, - Зеленский/ должны видеть, - Зеленский/ Зеленский планирует вывести /Зеленский хочет поговорить / Зеленский призвал / может быть вынесен, - Зеленский/ Зеленский : Желательно/ не решится, - Зеленский/ Зеленский: может привести / должны обеспечить, - Зеленский / Зеленский хочет увеличить/ Сделаем все, - Зеленский
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01.12.2021 11:57 Відповісти
Ця мавпа сама офігіла від того чосу!!!!Потік самолюбовання!!!Коротше,Слава КПСС.Хто з тих років ті памятають ті зїзди.Там теж все росло,збільшувалось,покращувалос.Чим закінчилось всі знають.
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01.12.2021 11:57 Відповісти
Хоч не казав,що реформи найкращі за 50 (п"ятдесят!!!!) РОКІВ!
Як на пресухе наркомана!
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01.12.2021 12:04 Відповісти
Интересно что там грузинчик носатый абрахамец вместе с вованом курит! Одно подхалимство подхалимство! А король то голый.
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01.12.2021 12:49 Відповісти
Нежданчік про грандіозні успіхи найвеличнішого спіткав навіть сочинську Арахамію.
Сталось диво! Сліпі прозріли, глухі почули.)
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01.12.2021 11:58 Відповісти
Я теж ***** як багато зроблено, скільки побудовано, на скільки стало краще та легче жити. А потім вийшов до АТБ, забрав платіжки ... Ні ,таки повний *******, ні *** не краще. Гірше вже нікуди.
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01.12.2021 11:58 Відповісти
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01.12.2021 11:58 Відповісти
Такая корова нужна самому!
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01.12.2021 11:58 Відповісти
Новый порошок подвезли. Говорил хорошо, только вот о какой стране?
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01.12.2021 11:59 Відповісти
См. ВНИМАТЕЛЬНО выход и до похода на трибуну!
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01.12.2021 12:07 Відповісти
Столько сделали, что пора отдохнуть годика два.
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01.12.2021 12:00 Відповісти
на Желтоводских рудниках ))))
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01.12.2021 12:42 Відповісти
Арахамія нагадує мені Чечетова з партії регіонів, той теж постійно хвалив януковоща, по причині і без, поки не вийшов у війно з 18 поверху.
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01.12.2021 12:01 Відповісти
Вспомнился анекдот в тему:
-Доктор, моему соседу 86 лет и он рассказывает как ежедневно удовлетворяет свою жену 2 раза до обеда и 2 раза после обеда...
Доктор отвечает:
-- И Вы рассказывайте....
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01.12.2021 12:01 Відповісти
Бібізяні дивно, скільки всього пороблено
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01.12.2021 12:01 Відповісти
Навіть Арахламідія відхватив у вуха божої роси від янєлоха.
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01.12.2021 12:03 Відповісти
Да мы сами если сказать правду в ШОКЕ. От того в какой" счастливой, богатой и успешной" стране мы живем последние 2,5 года. Судя по тенденции, через 2 -2,5 года нас ждет светлое будущее обещанное в свое время коммунистами, а может даже и служителями различных религиозных конфессий. ( ну скажем так).
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01.12.2021 12:05 Відповісти
Господи! Знову уху їв!
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01.12.2021 12:05 Відповісти
Ушлёпки зеленые...
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01.12.2021 12:05 Відповісти
В Украине 12 бальная система, в спорте 10 бальная, в фигурном катании 6 бальная.
По какой системе 5 баллов?
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01.12.2021 12:08 Відповісти
По Кельвину? Там отрицательных чисел нет.
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01.12.2021 12:10 Відповісти
А может он и прав!
Оказываеться "столько сделано", И ГДЕ ОНО,СДЕЛАННОЕ?!
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01.12.2021 12:09 Відповісти
Чесно кажучи, навіть самому було дивно, скільки всього зроблено. Скільки ми зробили як команда, бо коли відбуваються щоденні чвари, хто кому що сказав, хто що відповів, забуваєш про головне - яким чином змінюється країна і поступово розбудовується", - зауважив нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3302698
Як у кіно : " я брехав, мій батько брехав, дід брехав але ти нас всіх перебрехав" 😂😂😂
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01.12.2021 12:09 Відповісти
5 дорожек
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01.12.2021 12:12 Відповісти
Зеля-5 дорожек!!!
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01.12.2021 13:30 Відповісти
"Не вір, мій сину, цьому під..расу!"
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01.12.2021 12:13 Відповісти
Навіть Арахінєя арафігєл від доповіді ЗЄ
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01.12.2021 12:21 Відповісти
"Самому дивно, скільки всього зроблено" сказав мамамія, бо знає цього ніхто не робив, про що розмастив по вухах і по морді баранам 73% Зеля. Ну ще сьогодні побрехав, ну ще можливо через місяць ще назвиздить, а далі що? А далі "бери шинель - шуруй в квартал".
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01.12.2021 12:24 Відповісти
Оцінки він ставить. Добре моя оцінка 2 з велетенським мінусом
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01.12.2021 12:29 Відповісти
это он типо - "ничего ни про какие успехи не знаю и тут вдруг вот тє на!"
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01.12.2021 12:33 Відповісти
Борислав Береза

34 мин. ·



Три момента из выступления Зеленского, которые меня впечатлили:
1. В начале своего выступления он милостиво разрешил, стоящим в его присутствии, #слугам сесть. Только меня это задело? Было ощущение, что это барин холопам дал разрешение.

2. Он аплодировал сам себе. Это нормально? Может тогда нормальным будет считать и то, что человек лайкает свои посты? Сам написал, сам лайкнул.

3. Часть слуг была в футболках с надписью "За Президента! Проти олігархів!". Но например Стефанчук и Корнеенко футболки не надели. Это потому что негоже боярам до уровня смердов опускаться? Или потому что они "За олігархів! І Проти президента!"?

А все остальное, как всегда. Можно мальчика вывезти из КВН, но КВН из мальчика вывести не удастся. Да и слова о том, что при нем все начало происходить, а до него никто ничего не делал и это лишь при его участии или после его решения что-то делается, уже не удивляют. Интересно лишь когда он уже скажет, что украинцы именно при нем начали носить вышиванки и солнце встаёт каждое утро при его поддержке, а заходит каждый вечер под его личным контролем. Ну, и если честно, не хватало слов о запуске президентского проекта "Большое госпереворотничество". Это был бы топчик. А так все по старому и с придурью.
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01.12.2021 12:35 Відповісти
Для Арахаміі і його інтелекту справді багато зроблено і фантастична промова ,що до тих " успіхів", краще пройтись містами і селами і запитати громадян невже справді так все чудово ні на жаль ,на скільки виросли ціни на основні продукти ?
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01.12.2021 12:35 Відповісти
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01.12.2021 12:45 Відповісти
Сами выступили и сами себя похвалили.
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01.12.2021 12:46 Відповісти
Это хорошо, но главное не сделано - 1 млрд деревьев Зеленский не посадил!! Ганьба!!
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01.12.2021 12:46 Відповісти
Толку, как их сажают, 90% не укрепляются, нужно ухаживать, посадить, списав бюджетные деньги просто.
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01.12.2021 12:54 Відповісти
Для ухода за саженцами есть Слуги народа!
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01.12.2021 12:58 Відповісти
та мы сами офу...ли сколько Вовка набрехал
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01.12.2021 12:52 Відповісти
ДБЛ. БЛД
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01.12.2021 13:02 Відповісти
Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа. (с)Фаина Раневская
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01.12.2021 13:09 Відповісти
Два мудаки-"ти мене шануєш,я тебе шаную, ми з тобою шановані люди"!
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01.12.2021 13:10 Відповісти
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01.12.2021 13:53 Відповісти
Борислав Береза

42 мин. ·



Друзья, а угадайте кому предводитель #моносброда жмет руку?

Даю одсказку: рукопожатие в ноябре стояло $9 млн или 23 млн белорусских рублей.

В ближайшие время запишу блог, как #моносброд Зеленского монетизировал слив "вагнеровцев", мощно отодвинул государственный Энергоатом и засунул свою арабскую прокладку в импорт электричества из Беларуси. Ну, и конечно же о том, как на этом погрел руки эксперт по коррупции в ДНК украинцев - Давид Арахамия. Будет с фактами и документами. Ау, НАБУ! ))
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01.12.2021 13:58 Відповісти
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01.12.2021 14:32 Відповісти
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01.12.2021 14:52 Відповісти
Е....ТЬ ,колотить неужто и павда мы все это сделали ?!!!!!!!
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01.12.2021 15:43 Відповісти
"Чесно кажучи, навіть самому було дивно, скільки всього зроблено."
Джерело: https://censor.net/ua/n3302698

Щирі слова від Арахамії. 2,5 роки зелена влада роздавала посади друзям і спонсорам, розбазарювали бюджет, брали кредити з усіх сторін, фальсифікували кримінальні справи на опозиціонерів і критиків ***********, не кажучи, що присвоювали всі здобутки попередників.
В результаті наваяли тексту-лапші "В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной
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01.12.2021 17:30 Відповісти
мартышка хвалит петуха, за... что? а, просто - за деньги.
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01.12.2021 22:30 Відповісти
Завоняло глубоким брежневским застоем...
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02.12.2021 01:33 Відповісти
зрада-зрада.
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02.12.2021 01:49 Відповісти
Арахамія - це що, головний український патріот? Тільки тому, що знає кілька українських слів?
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02.12.2021 03:28 Відповісти
 
 