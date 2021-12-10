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Провідні історики звернулися з листом до влади через фальсифікації досліджень Голодомору: Ставить під загрозу визнання геноцидом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Провідні історики звернулися з листом до влади через фальсифікації досліджень Голодомору: Ставить під загрозу визнання геноцидом

Історики, журналісти та громадські активісти звернулися з відкритим листом до влади з заявою про неприпустимість фальсифікацій при дослідженні Голодомору 1932-33 років та масових штучних голодів 1921-22 і 1946-47 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відкритого листа адресовано Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову, Міністру культури та інформаційної політики України Олександру Ткаченку, Міністру освіти та науки України Сергію Шкарлету, Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, Президенту Світового конгресу українців Павлу Ґроду.

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Зазначається, що до написання листа спонукала необхідність врегулювати декілька критичних проблем, пов’язаних із діяльністю Національного музею Голодомору-геноциду:

"7 вересня 2021 року на організованому Музеєм Міжнародному форумі "Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо" було презентовано висновок комплексної судової статистично-криміналістичної експертизи (далі – Експертиза), у якій, зокрема, йдеться про 10,5 млн жертв Голодомору в 1932–33 роках.

Основним повідомленням форуму була теза про те, що "комуністичний тоталітарний режим знищив 10 млн 500 тис. українців", оприлюднена у книжці "Геноцид українців 1932–1933 за матеріалами досудових розслідувань / Упоряд: О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк. – Київ: Видавництво Марка Мельника, 2021. – 520 с.". Матеріали, викладені у експертизі, підібрані тенденційно, окремі – відверто фальсифіковані, а методика визначення втрат викладена описово та не пройшла жодної наукової апробації".

Однак більшість досліджень вказують на значно нижчу цифру:

"За результатами наукових досліджень, здійснених фахівцями різних країн, діапазон оцінок втрат української людності внаслідок Голодомору лежить в межах від 2,6 млн до 5,0 млн. За оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України – 3,9 млн. Результати досліджень демографів оприлюднені в провідних українських та авторитетних закордонних виданнях (і визнані міжнародною спільнотою).

Авторитетні історики та демографи вказали на цілу низку фальсифікацій і методологічних помилок Експертизи та піддали жорсткій критиці її результати. Вони не заперечують можливості зміни усталеної та юридично закріпленої цифри втрат, проте вважають, що це буде можливо лише у разі появи нових науково перевірених аргументів".

Український інститут національної пам’яті відреагував на появу книги та звернувся з листом до Національної академії наук України з проханням дати наукову оцінку методології та результатам Експертизи.

Інститут історії України дав чітку відповідь, що наявна джерельна база й дослідження не дають підстав для висновків, наведених в цій Експертизі".

Своєю чергою, УІНП як профільна інституція, що займається відновленням та збереженням національної пам’яті українського народу, застеріг від використання висновків Експертизи в офіційній комунікації та законодавчій практиці до остаточної верифікації її результатів. Таким чином УІНП та провідний профільний науково-дослідний інститут України дали свою оцінку Експертизі, виданій під егідою Музею. А також застерегли від використання висновків Експертизи у законодавчій практиці.

Тим часом керівництво Музею вже активно пропагує ці дані в Україні та світі як науково доведені.

25 листопада у Києві відбувся публічний прем'єрний показ документального фільму "10.5". Покази стрічки заплановані у посольствах і консульствах України за кордоном.

9 листопада згадані дані презентував у Постійному представництві України при ООН в Нью-Йорку Володимир Сергійчук, професор КНУ ім.Шевченка та голова Міжнародної асоціації дослідників Голодомору-геноциду.

Підписанти вважають, що кампанія з розповсюдження недоведеної і завищеної цифри людських втрат через Голодомор націлена "на дискредитацію українських та закордонних науковців, які у своїх оцінках втрат від голоду в 1932–1933 роках дотримуються науково вивірених цифр".

Окрім того, колишні працівники почали оприлюднювати інформацію про несприятливу атмосферу та авторитаризм в Музеї, про що свідчить, зокрема, значна плинність кадрів. У відповіді на депутатський запит генеральна директорка Музею Олеся Стасюк підтвердила, що за період 2015–2021 роки з Музею звільнилось 86 осіб.

Наразі Микола Герасименко розгортає кампанію дискредитації та фактичного шельмування науковців, які опонують даним про 10,5 мільйонів жертв Голодомору.

"Викладене вище свідчить про тривожні ознаки нестабільності, неефективного та непрофесійного керівництва важливою інституцією, яка має займатись популяризацією фахових досліджень Голодомору – геноциду Українського народу та штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 рр. і тримати високий рівень підтримки та актуальності проблеми в українському суспільстві та за кордоном, - заявляють підписанти.

Керівництво Музею блокує доброчесну академічну дискусію, натомість займається агресивним просуванням наративів, які є деструктивними й шкідливими для України.

Все це та описані фальсифікації є неприйнятними для керівника національного музею і містять ознаки порушення істотних умов контракту, укладеного між Міністерством культури та інформаційної політики України та Олесею Стасюк як генеральним директором Музею.

Наукова спільнота і громадськість занепокоєні ситуацією, адже описані вище маніпуляції Музею генерують вкрай серйозні ризики для української держав.

Збільшення кількості жертв Голодомору без достатніх ґрунтовних і фактологічних досліджень завдає непоправної шкоди відновленню та збереженню національної пам’яті українського народу. Такий крок виставляє найбільшу трагедію українського народу як предмет маніпуляцій, де кількість жертв визначається не об’єктивними дослідженнями, а фальсифікаціями.

Науковці підкреслюють, що в такий спосіб для країни-агресора відкривається широкий простір для інформаційно-психологічних операцій, дискредитації теми Голодомору в українському та світовому інформаційних просторах, деконструкції адвокатованої Музеєм кількості жертв. У підсумку міжнародне визнання Голодомору злочином геноциду Українського народу ставиться під загрозу.

Підписанти просять зупинити розповсюдження видань Музею, які мають ознаки фальсифікацій документів щодо Голодомору. Про це свідчать не лише критичні наукові публікації, а й оприлюднена видавцем Марком Мельником інформація щодо процесу підробки цих видань.

Також вони вважають за необхідне ініціювати перевірки діяльності Музею Північним офісом Держаудитслужби та Державною службою України з питань праці.

"Також сподіваємось на проведення незалежного розслідування, яке пояснить роль та діяльність Миколи Герасименка у фактичному керівництві Музеєм та організації видання "Геноцид українців 1932–1933 за матеріалами досудових розслідувань / Упоряд: О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк. – Київ: Видавництво Марка Мельника, 2021. – 520 с.", яке містить ознаки фальсифікації", - сказно в листі.

На даний час листа підписали майже 70 науковців, громадських діячів і журналістів. Зокрема свій підпис поставили професор Українського Католицького Університету Ярослав Грицак, професор історії та славістики в Університеті Вікторії (Канада) Сергій Єкельчик, один з чільних дослідників Голодомору Станіслав Кульчицький, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору Людмила Гриневич.

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Нагадаємо, раніше ряд науковців заявили про фальсифікацію у виданні, здійсненому під егідою Музею Голодомору. Вони вказують на цілу низку явних фальсифікацій даних і вважають, що трикратне завищення реальної кількості померлих через Голодомор підважує доказовість самого факту геноциду. Факти фальсифікацій підтвердив видавець книги та колишні співробітники Музею.
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Топ коментарі
+11
Ні, ідеться про те, щоб не напускати химер і продовжувати переконувати світову спільноту адекватними аргументами і фактами. Як відомо, силу мають факти, ан е химери.
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01.12.2021 12:22
+11
Схоже, що якраз внуки НКВС наполягають на цифрі 10,5
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01.12.2021 12:22
+10
Тому що вона науково доведена, найточніший підрахунок втрат робили демографи.
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01.12.2021 12:21
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Внукові НКВСника лист написали? Ну удачі...
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01.12.2021 12:06 Відповісти
Схоже, що якраз внуки НКВС наполягають на цифрі 10,5
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01.12.2021 12:22 Відповісти
цікаво, може взагалі не було жертв, до цього йдеться? ще й як агресивно заявляють...
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01.12.2021 12:07 Відповісти
Ні, ідеться про те, щоб не напускати химер і продовжувати переконувати світову спільноту адекватними аргументами і фактами. Як відомо, силу мають факти, ан е химери.
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01.12.2021 12:22 Відповісти
«Дослідження Голодомору - це не змагання, хто нарахує більше втрат, - йдеться в статті демографів у емігрантській газеті «Свобода» (у діаспорі теж розкол через цю дискусію). - Тож для визнання Голодомору геноцидом на світовому рівні неважливо, втрати є чотири, сім чи 12 мільйонів».https://texty.org.ua/articles/104928/desjat-milioniv-pjatsot-tyshch-i-krapka-************-navjazujut-superechlyvi-dani-pro-105-miljoniv-zhertv-holodomoru/?src=main&fbclid=IwAR04mB24FS-h6cwJltaTgu2WFETSHoOQ34l_uEwjnOBQzIczUcyNcmcZ_MU
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01.12.2021 14:41 Відповісти
Хто автори листа, хто це такі - "провідні історики"?
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01.12.2021 12:10 Відповісти
А вчений Ківа підписав цей лист? Поставили такі вчені, як Ківа і Судоплатов?
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01.12.2021 12:14 Відповісти
ідіть випийте боярки та закусіть ягєлєм, галімоти хvйові. Обидва
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01.12.2021 12:30 Відповісти
Список науковців та громадських діячів, які підтримали відкритий лист:

Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України

Лариса Якубова, докторка історичних наук, член-кореспондент НАН України, Інститут історії України НАН України

Людмила Гриневич, докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine)

Геннадій Боряк, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут історії України НАН України

Сергій Єкельчик, професор історії та славістики, Університет Вікторії

Іван Патриляк, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Володимир Мільчев, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Запорізького національного університету

Олександр Гладун, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи

Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор Українського Католицького Університету

Левчук Наталія, докторка економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Віктор Брехуненко, доктор історичних наук, професор,Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Оксана Кісь, докторка історичних наук, завідувачка відділу соціальної антропології, Інститут народознавства НАН України

Сергій Леп'явко, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

Ольга Рябченко, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

Геннадій Єфіменко, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України

Оксана Довгополова, докторка філософських наук, професорка кафедри філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кураторка платформи культури пам'яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво

Кирило Галушко, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України, координатор громадського просвітницького проекту «LIKBEZ. Історичний фронт»

Віталій Ляска, кандидат історичних наук, керівник проекту «Локальна історія»

Олександр Терещенко, заступник Міністра у справах ветеранів України (2019-2021), Народний Герой України, кавалер ордену "За мужність" III ст.

Яна Примаченко, кандидатка історичних наук, Інститут історії України НАН України

Оксана Юркова, кандидатка історичних наук, Інститут історії України НАН України

Валентина Гребеньова, кандидатка історичних наук, доцентка, заступниця декана з наукової роботи історичного факультету ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

Леся Онишко, кандидатка історичних наук, співкоординаторка проєкту Holodomor Research and Education Centre

Іван Гоменюк, дослідник історії, редактор історичної фейсбук-сторінки "Пустощі східноєвропейської Кліо"

Ірина Батирєва, кандидатка історичних наук, дослідниця тематики Голодомору

Руслан Забілий, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного музею жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького"

Світлана Старовойт, кандидатка історичних наук, Архів національної пам'яті

Наталя Кузовова, кандидатка історичних наук, завідувачка кафедри історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету

Володимир Бірчак, історик, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, заступник директора Архіву СБУ (2014-2016)

Мар'ян Мудрий, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка

Едуард Андрющенко, кандидат історичних наук, журналіст, засновник просвітницького телеграм-каналу KGB Files

Тетяна Швидченко, кандидатка історичних наук, засновниця освітньої організації "Експертний корпус"

Тетяна Євсєєва, кандидатка історичних наук, Інститут історії України НАН України

Сергій Громенко, кандидат історичних наук, оглядач проєкту «Крим.Реалії» на Радіо Свобода

Олена Аркуша, кандидатка історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

Павло Шевчук, кандидат економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Олексій Лук'янець, кандидат історичних наук, член робочої групи Національної комісії з реабілітації

Іван Стичинський, кандидат історичних наук, Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Аліна Карбан, кандидатка філологічних наук, дослідниця тематики Голодомору

Вікторія Антоненко, кандидатка історичних наук

Лілія Іваницька, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії мистецтв історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка

Роман Кулик, ветеран, громадський діяч, публіцист

Наталка Жмуд, кандидатка історичних наук, етнологиня, доцентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Максим Майоров, історик, учасник громадського просвітницького проекту «LIKBEZ. Історичний фронт»

Юрій Юзич, історик, голова Крайової пластової ради "Пласту - НСОУ"

Марина Мірзаєва, історикиня, голова ГО "Валькірія", експертка УКФ

Аля Шандра, головна редакторка Euromaidan Press

Вікторія Губська, голова Міжнародної благодійної організації «Фундація «Відкрита Україна»

Марко Мельник, видавець, ветеран, громадський діяч

Юрій Білоконь, голова правління громадської організації "Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій", ветеран 30 омбр

Остап Українець, письменник, співзасновник науково-популярного каналу на YouTube «Твоя підпільна гуманітарка»

Олена Герасим'юк, ветеранка, письменниця, громадська діячка, авторка проєкту та книги "Розстрільний календар"

Володимир Кузьменко, кандидат історичних наук

Дмитро Лукін, історик, Наукова бібліотека ім. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Едуард Крутько, етнолог, засновник музею "Етнографічна Збірка Древо"

Олег Слабоспицький, член
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01.12.2021 12:30 Відповісти
А хто точно підрахував загиблих від голодомору українців? Чому ми маємо вірити цифрі 2,5- 5 млн, а не 10,5 чи 15 млн. українців? Що у них є всі призвіща і їх неправильно підрахували? А знають ці діячі, що фактьично комуністи і рашисти данні про голодомори знищили і рахували тільки померлих по тих данних, які відшукали?
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01.12.2021 12:12 Відповісти
Тому що вона науково доведена, найточніший підрахунок втрат робили демографи.
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01.12.2021 12:21 Відповісти
та це ж ботня, нащо ви реагуєте на них?
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01.12.2021 12:32 Відповісти
Мокші науково довели, що вони слов"яни, але насправді не так, але вони також використовували методологію,вигідну для них, обходячи "краї" і моменти, які їм були не вигідні. Як можна було проводити до точності демографічні процеси з населенням в цілому (народжуваність, смертність), без міграційного руху населення? Якщо вимирали цілі села, цілі райони, а в школу йшли діти? Ті діти просто були завезені з росії ще в теплі будинки селян, яких знищили голодоморами. А вони потрапили до статистики мешканців тих виморених районів.
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01.12.2021 13:05 Відповісти
А ви вевнені що радянська влада була зацікавлена в реальних даних щодо вбитих нею ж українців??? А наші та закордонні наукивці чомусь впевнені в правдивості радянських статистичних даних.Багато документів було знищено,або писали іншу причину смерті.Звідки впевненість що жертв від 2 до 5 мільйонів?Це неможливо точно визначити.А за одну ніч вчені в Нюрнберзі визначили що євреїв вбили не 1,5 мільйона а 6 мільйонів,і ніхто це не оскаржує.
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01.12.2021 13:44 Відповісти
Еретики
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01.12.2021 12:21 Відповісти
Люде, спокійно. У книжці дійсно є прямі фальсифікації. Все це виглядає, як феесбешна провокація для створення чергового фейку про Україну.
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01.12.2021 12:23 Відповісти
А хто пане довів, що в книзі є фальсифікації? Чому одна правда для одних правда, а для інших брехня? Правильно буде писати, що є научно доведений факт знищення 5 мільйонів українців Голодомором 1932-1933 роках, а є думки і роботи інших авторів, які доводять цифру 10,5 мільйонів, а є ще такі, які доводять і 15 мільйонів. І чому думка тих, що довели цифру 5 мільйонів є вірною, а думка інших хибною? Я дам свою відповіть так, що ті вчені, які дослідили певну кількість архівних документів вийшли на цю цифру, але останніми роками архіви відкрили для більшого числа матеріалів по цій темі, а ткож проведена колосальна робота з очевидцями і людьми, які на своїй шкурі взнали за голодомор. То чому маємо прислухатися до тих, що вивчили половину матеріалу?
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01.12.2021 14:52 Відповісти
Доведено. В книжці прямо фальшуються джерела - варто лише підняти їх і перевірити. Обґрунтована цифра на сьогодні - 4,5 млн разом з ненародженими. І ніхто її вже не змінить, нових наукових даних вже не буде для цього. А те, що пишуть різні бовдури - була ж навіть "наукова думка", що в УРСР перед Голодомором проживало 100 млн. Так що, пане, дослухайтеся до розуму, не розводьте ідійотизми.
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01.12.2021 16:06 Відповісти
Як і ким обгрунтована? Дослідили всі матеріали і свідчення, чи вибірково те, що потрапило в руки? Основна маса свідчень і документів знаходиться в московських архівах, а те що досліджували совдеповські вчені по совдеповським методологіям не на користь українців і точного числа загиблих і не народжених. І інші вчені, історики, аматори мають свою думку і вона ними доводиться, а те, що там хтось один помилився і вказав не ту літературу, то це вже заключення експертизи? Крім цього історика і юриста є ще інші дослідники і вони доводять іншу цифру і вона ще вища, до 15 мільйонів загиблих і закатованих голодом українців. Доведіть зворотнє!
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01.12.2021 16:51 Відповісти
Йолопе, особисто тобі, твоїм внукам, правнукам бажаю здохнути від голоду страшною смертю. Так, як ти тут мільйонами кидаєшся.
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01.12.2021 17:07 Відповісти
Андрєй Потапов ти обикновенне чмо. Те що ти побажало - повернеться до твоєї родини. Що в твоїй дурній голові? Моя мама пройшла голодомор, від голоду померло її 6 сестер і я особисто з нею розмовляв і з її слів від голоду померло набагато більше, ніж наукового доведено. Що тобі дурню не зрозуміло? Довели 3,5 мільйона а ми вимагаємо шукати інші джерела і довести, що загинуло набагато більше, бо це правда. Тобі дурню зрозуміло???
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02.12.2021 12:25 Відповісти
Як вас вже викручувати стало. Це прокляття мільйонів, тільки початок. Вам і вашим ******* кінець!
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02.12.2021 20:25 Відповісти
Це ти про себе чмо? Хай тебе викручує? Це ти мабуть потомок тих, хто допомагав Сраліну знищувати українців? Ці прокляття мільйонів повернуться до Вас особисто, бо Ваші діти і внуки не винні, що таке падло своїм брудним ротом і мізками, счучанням пальцями по клавишам - когось проклинає.
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03.12.2021 08:53 Відповісти
Для йолупа і чмо, яке маскується під українця пишу ще раз. Я ніколи не заперечую і не заперечував голодомор. Навпаки у мене є роботи на цю тему. Я заперечую судження, що цифра, яку довели колись 2,5-5 млн. є точною і незмінною. Ален Безансон, французський історик, професор доводив, що цифра голодомору в Україні 1932-1933 років має бути 7 мільйонів. Інші доводять ще більшу цифру і доводять, що точну, доведену научно цифру 3,5 -5 мільйонів виводили в основному із "чорних книг" сільрад і спогадів людей, які це пережили. То в мене просте питання - а всіх опитали? А вчені і історики доводять, що не у всіх селах збереглися такі книги, вони були навмисно знищені тією владою. Голови сільрад записували своїх мешканців сіл, яких поховали, а тих, які прийшли з інших сіл вони їх ідентифікували і записали померлими? Звичайно ні. А ті, що пішли в міста просити хліба і там померли, їх записав голова сільради? Ні, вони записавали тільки тих, яких вони в селі похоронили. Немаловажно те, що коли виводили цю науково-обосновану цифру, то не всі архіви ще були відкриті і демографи з істориками про ті факти не знали. І потрібно сьогодні обєднатися цим історикам і вченим і працювати далі в цьому напрямку.
А якщо ми говоримо про геноцид-то це не тільки знищенні голодоморами, це переселені селяни в Сибір, в тюрми(де загинули), які не потрапили в "чорні книги", це селяни, які шукали кращої долі в інших місцях, бо їх змусили покидати свої села, хоч і вижили, бо в них забрали все під час так званної колективізації. На Далекому Сході є цілі "Клини" українців, вони є на Кавказі, в Казахстані - а на їх місце переселили росіян. А цвіт нації - інтелігенцію, письменників, поетів, вчених, вчителів, інженерів,- - вивезли і розстріляли, в таких катівнях, як Сандормох. Така собі картинка злочинів більшовиків-росін.
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03.12.2021 09:12 Відповісти
Ні, про тебе, чмо. У твоїх ********* діточок вздуються животики від голоду. Для тебе вони стануть навіть дуже апетитними. Поласуєш?
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04.12.2021 20:38 Відповісти
Чи з'їш свою *****-мамку? Виїбеш її перед тим у сраку?
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04.12.2021 20:39 Відповісти
Хто тебе випустив із дурдому потомок москалів, які знищували українців? Що сцикотно почути правду скільки твої суки знищили українців? А крім того вони ще їх добряче пограбували, робили "шмони" і забирали від золотих і срібних прикрас до ложок і одежи. Почитай йолупе
https://censor.net/ua/news/3304522/muzeyi_golodomoru_oprylyudnyv_zvernennya_schodo_zvynuvachen_u_falsyfikatsiyah
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10.12.2021 15:56 Відповісти
Курча. То ви не тільки мамкограй, чи мамкотрах. Чи мамкойоб? Ще й дітей рідних пойобуєте зрідка? Чи й не зрідка? Ото хворе!
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10.12.2021 16:08 Відповісти
Так ці науковці хвилюются за долю Украіни,ви навіть не змогли дати відповідь про статтю путина про "адин народ",ця ідея випадково не від украінофоба толочка.
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01.12.2021 12:24 Відповісти
Ні, це ідея від кагебіста Герасименка.
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01.12.2021 12:32 Відповісти
Список науковців та громадських діячів, які підтримали відкритий лист:
Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України
Лариса Якубова, докторка історичних наук, член-кореспондент НАН України, Інститут історії України НАН України
Людмила Гриневич, докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine)
Геннадій Боряк, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут історії України НАН України
Сергій Єкельчик, професор історії та славістики, Університет Вікторії
Іван Патриляк, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
Володимир Мільчев, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Запорізького національного університету
Олександр Гладун, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор Українського Католицького Університету
Левчук Наталія, докторка економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
Віктор Брехуненко, доктор історичних наук, професор,Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
Оксана Кісь, докторка історичних наук, завідувачка відділу соціальної антропології, Інститут народознавства НАН України
Сергій Леп'явко, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
Ольга Рябченко, докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
Геннадій Єфіменко, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України
Оксана Довгополова, докторка філософських наук, професорка кафедри філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кураторка платформи культури пам'яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво
Кирило Галушко, кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України, координатор громадського просвітницького проекту «LIKBEZ. Історичний фронт»
Віталій Ляска, кандидат історичних наук, керівник проекту «Локальна історія»
Олександр Терещенко, заступник Міністра у справах ветеранів України (2019-2021), Народний Герой України, кавалер ордену "За мужність" III ст.
Яна Примаченко, кандидатка історичних наук, Інститут історії України НАН України
Оксана Юркова, кандидатка історичних наук, Інститут історії України НАН України
Валентина Гребеньова, кандидатка історичних наук, доцентка, заступниця декана з наукової роботи історичного факультету ВДПУ імені Михайла Коцюбинського
Леся Онишко, кандидатка історичних наук, співкоординаторка проєкту Holodomor Research and Education Centre
Іван Гоменюк, дослідник історії, редактор історичної фейсбук-сторінки "Пустощі східноєвропейської Кліо"
Ірина Батирєва, кандидатка історичних наук, дослідниця тематики Голодомору
Руслан Забілий, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного музею жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького"
Світлана Старовойт, кандидатка історичних наук, Архів національної пам'яті
Наталя Кузовова, кандидатка історичних наук, завідувачка кафедри історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету
Володимир Бірчак, історик, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, заступник директора Архіву СБУ (2014-2016)
Мар'ян Мудрий, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка
Едуард Андрющенко, кандидат історичних наук, журналіст, засновник просвітницького телеграм-каналу KGB Files
Тетяна Швидченко, кандидатка історичних наук, засновниця освітньої організації "Експертний корпус"
Тетяна Євсєєва, кандидатка історичних наук, Інститут історії України НАН України
Сергій Громенко, кандидат історичних наук, оглядач проєкту «Крим.Реалії» на Радіо Свобода
Олена Аркуша, кандидатка історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
Павло Шевчук, кандидат економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
Олексій Лук'янець, кандидат історичних наук, член робочої групи Національної комісії з реабілітації
Іван Стичинський, кандидат історичних наук, Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Аліна Карбан, кандидатка філологічних наук, дослідниця тематики Голодомору
Вікторія Антоненко, кандидатка історичних наук
Лілія Іваницька, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії мистецтв історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка
Роман Кулик, ветеран, громадський діяч, публіцист
Наталка Жмуд, кандидатка історичних наук, етнологиня, доцентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Максим Майоров, історик, учасник громадського просвітницького проекту «LIKBEZ. Історичний фронт»
Юрій Юзич, історик, голова Крайової пластової ради "Пласту - НСОУ"
Марина Мірзаєва, історикиня, голова ГО "Валькірія", експертка УКФ
Аля Шандра, головна редакторка Euromaidan Press
Вікторія Губська, голова Міжнародної благодійної організації «Фундація «Відкрита Україна»
Марко Мельник, видавець, ветеран, громадський діяч
Юрій Білоконь, голова правління громадської організації "Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій", ветеран 30 омбр
Остап Українець, письменник, співзасновник науково-популярного каналу на YouTube «Твоя підпільна гуманітарка»
Олена Герасим'юк, ветеранка, письменниця, громадська діячка, авторка проєкту та книги "Розстрільний календар"
Володимир Кузьменко, кандидат історичних наук
Дмитро Лукін, історик, Наукова бібліотека ім. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Едуард Крутько, етнолог, засновник музею "Етнографічна Збірка Древо"
Олег Слабоспицький, член правління Національного українського молодіжного об&r
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01.12.2021 12:34 Відповісти
оскільки я не експерт, щоб самостійно розібратись, хто тут ближче до правди, мені потрібна думка людини, якій я довіряю. Це Володимир В'ятрович, він солідарний з вищевказаним зверненням.
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01.12.2021 12:29 Відповісти
Його прізвища в зверненні нема.
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01.12.2021 12:31 Відповісти
Це не означає, що він не солідарний з ним.
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01.12.2021 12:33 Відповісти
Ну то звідки ви взяли що він солідарний? Посилання будь ласка. Чому ми повинні вірити вам.
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01.12.2021 12:36 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/29618413.html
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01.12.2021 12:40 Відповісти
Він не назвав число яке завищене. В тому справа, що колись звучало ще число 13 млн.
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01.12.2021 13:16 Відповісти
Вятрович обережно відноситься до теми Голодомору, але не обережно до теми Бандери й УПА, яка при необережному відношенні може розколювати українців.
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01.12.2021 13:25 Відповісти
Бандера не розколює українців, Бандера розколює одне місце малоросам. Йдіть, заглядайте в очі путєну, тільки обережно.
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01.12.2021 13:34 Відповісти
Він не раз говорив, що підтримує цифру 3,9 - як і всі адекватні науковці. Його прізвища нема, бо або не встиг підписати через перебування в Раді, або не хоче ставити свій підпис як політик.
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01.12.2021 12:50 Відповісти
комуністичний тоталітарний режим знищив 10 млн 500 тис. українців. - Это утверждение есть антисемитизм. Израиль не признАет Голодомор геноцидом.- посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман. А: Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. И: ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма. Директор Музея Голодомора Олеся Стасюк должна быть наказана (этапирована в мордовские лагеря) . Её разоблачители-в главе с Дробовичем- должны быть награждены.
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01.12.2021 12:32 Відповісти
Хочу открыть глаза сельским революционерам, что книга издана авторами так называемого украинского проекта мемориала Бабьего Яра.
Бо многие готовы рвать глотку за более поцреотичную кучу дерьма.
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01.12.2021 12:33 Відповісти
пруфи, Карл, пруфи
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01.12.2021 12:40 Відповісти
Чому ж "так называемого"? Цілком адекватного проєкту на відміну від того, що намагається зробити московська шайка Фрідмана_Фукса-Хржановського.
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01.12.2021 12:47 Відповісти
Он такой же адекватный, как и написанная ими книжка.
Уразумел или тебе это тяжело?
Борьба между жидами идет не на адекватность, а за то, кто будет распоряжаться баблом, выделенным под проект сионистами.
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01.12.2021 12:51 Відповісти
Підробка матеріалів про жертв Голодомору - злочин, аналогічний запереченню геноциду чи применшенню його значення. Це бомба, закладена під українські національні інтереси. Голодомор намагаються ліквідувати як явище в нашій національній свідомості та хочуть зробити все, щоб його не визнала світова спільнота, а наших дослідників вважали некомпетентними. Такими, які малюють цифри «зі стелі».
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01.12.2021 12:35 Відповісти
Те що доведено по іменам не має обмежувати оцінки.

Для мене Грицак, який серед підписантів цього листа, не авторитет. Те що він доктор історичних наук, це не значить, що він знає всі підрозділи історії. У нього свої вузькі теми дисертації.
Але є приклади, як він береться оцінювати ті підрозділи історії в яких в нього абсолютна некомпетенція. Притому на шкоду Україні.
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01.12.2021 12:41 Відповісти
Тут купа відомих істориків, автори книжки - ноунейми... Цього достатньо!
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01.12.2021 12:47 Відповісти
На екзаменах при вступі на історичний факультет не було і нема математики. Тому я впевнений, що ці купа істориків, про які ви кажете, не вміють рахувати. Математика має бути при вступі в кожен ВНЗ, на кожен факультет. Крім того, знання математики дає здатність логічного мислення.
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01.12.2021 12:59 Відповісти
Ну давайте порахуєм на основі даних перписів... До речі, за перепис 1937 року його організаторів розстріляли, бо він показав менше населення України порівняно з переписом 1926, тому там дані мабуть правдиві. Але різниця там далеко не 10 млн, а менше!

P.S. Я історик за фахом.
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01.12.2021 14:08 Відповісти
Перепис 1926 - населення УРСР складає 29 млн.
Перепис 1937 (за який розстріляли, тому правда) - населення УРСР 28 млн.
Враховуючи певне відновлення населення за рахунок приросту 1933 по 1937 і 1-2 млн. кацапських переселенців цифра у 4-5 млн. загиблих від голоду цілком реальна.

Питання є?
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01.12.2021 14:37 Відповісти
На какой территории делали перепись !? Кубань входила ?
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01.12.2021 14:57 Відповісти
В 26 году ещё не было Западной Украины . Кстати , она спаслась потому , что не входила в состав совка
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01.12.2021 14:58 Відповісти
Само собою, що на Заході голоду не було - в мене бабця з Волині. Перепис в УРСР, тобто БЕЗ Кубані.
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01.12.2021 15:21 Відповісти
Питання є їі їх дуже багато. Після окупації України московитами після їхньої жовтневої революції, на всій території України наприкінці 1920-х років мешкало близько 38,6 млн осіб. То куди за 6 років поділося 9,6 мільйонів громадян?
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01.12.2021 15:01 Відповісти
Така сама маніпуляцію була і в інші роки, бо частину України записували до московщини і навпаки. А переписувачам ви точно повірили? А після того, що московити зробили з нами у Вас немає сумніву про підтасовку статистики? Чи є рукописи всією роботи по перепису населення? Ви думаєте вони не розуміли, що хтось буде вивчати архіви і навчиться відняти від 60 мільнів укранців (наприклад), а то і більше і те що залишилося? А скільки завезли з росії, а скільки завезли і не з росії, хтось вивчав? Звичайно ні. Всі стараються робити свої наукові висновки по тим рукописам, які нам залишили злочинці. А злочинці бажали, щоб ми знали правду? А московські архіви дивилися? Звичайно ні, бо вони закриті і те, що залишилося - переполовинили раніше ті ж самі злочинці. Логіка працює?
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01.12.2021 15:08 Відповісти
Звідкіля 38,6? Дані за переписом 1926 - 29 млн.
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01.12.2021 15:23 Відповісти
Справді, п.Грицак -- купа л**на. Підтверджую.
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01.12.2021 12:57 Відповісти
Що можна очікувати від авторів жарту "синьйор голодомор"?
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01.12.2021 12:41 Відповісти
На це і розраховано.
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01.12.2021 13:15 Відповісти
Те, що книжка санціонована "орлами" Баканова, говорить про все. Замовлення єрмака і його кураторів.
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01.12.2021 12:58 Відповісти
До вісімдесят п'ятій річниці Голодомору-геноциду 1932-33 років по усій Україні пройшли заходи по повазі жертв. У рамках всеукраїнських коммеморативных заходів в місті Сміла було проведено вечір пам'яті з театральними виступами, розмовами, хвилиною мовчання. Проте найбільший інтерес викликала презентація книги смилянця, колишнього заступника голови СБУ України Миколи Герасименко під назвою "Геноцид в Україні 32-33 років".

У книзі на основі одного тому кримінальної справи освітлений механізм впровадження Голодомору-геноциду. Окрім аналізу, автор підійшов до розслідування і як історик, і як юрист. Праця була написана всього за 6 місяців за сприяння комісії у складі 150 фахівців, проте його публікація зайняла значно більше часу - адже автор поставив собі метою довести в судовому порядку справедливість застосування терміну геноцид у відношенні до Голодомору.
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01.12.2021 13:10 Відповісти
Я допускаю, що по якимось даним мають тверде підтвердження 3,9 млн. Але напевно нема даних, які доводять, що не було більше. Тому необхідна правильне формулювання, що 3,9 млн доведено, але може бути значно більше. І пояснити причину, чому може бути більше.
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01.12.2021 13:33 Відповісти
Крім того, термін "фальсифікація", в цьому відношенні, може бути придумана тільки українофобами. Якщо число неправильне, то треба назвати щось на кшалт "неправильна оцінка".
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01.12.2021 13:38 Відповісти
Я з Вами в цьому випадку погоджуюсь. Але чому тоді ці науковці і історики не доказують іншу точку зору по научній методології, а зразу все заперечують? А тому, що в нашій науці звикли прислухатися до чотки зору "свєтіл" науки, яких визнавали в союзі, а нові, які навіть більше прогресивні в цьому напраямку цими "свєтілами" заперечуються, бо тоді їх наука виходить нікчемна. А точної цифри немає і не буде і на місті ціх істориків потрібно використовувати і іншу методологію (сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення), яка дозволила б розширити це поле.
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01.12.2021 13:42 Відповісти
Історія сама по собі наука не точна. Оскільки має оперувати тільки доведеними і прийнятими в наукових колах фактами. Дуже часто її догми протирічять археології але історики не спішать швидко міняти свої догми. Для прикладу: всім відомо що, історичні документи на Московії фальсифікувалися з часів татарської навали, а сообливо масово при Катерині. Історикам всього світу відомо що, всі московські записи не історичні. Але, не маючи інших джерел ніхто, серед визнаних світил, особливо не ставить їх під сумнів. Тому, що не має історично значимих контраргументів. Дехто висловлює свою власну думку виключно як теорію, і не більше. І доки ця теорія не знайде історичного підтвердження вона залишається лише теорією.
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01.12.2021 15:40 Відповісти
Я знаю одне точно, що бабуся моєї дружини розповідала, що маленькою під час Голодомору жила з сім'єю десь в 100 км від Києва в селі. З 13 дітей в сім'ї вижили тільки семеро, а решта наймолодших дітей померло жахливою голодною смертю! Хтось повірить, що в Україні в 20-ст. в 100 км від Києва була така засуха, що половина дітей в сім'ї померли від Голоду???!!!
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01.12.2021 14:15 Відповісти
Тільки при зевладі ''иникають сумніви'', що Голодомор був геноцидом українського народу....
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01.12.2021 14:17 Відповісти
Прохання підтримати петицію про кримінальну відповідальність за невизнання Голодомору геноцидом українського народу!

www.petition.president.gov.ua/petition/128112
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01.12.2021 14:53 Відповісти
Не працює ссилка.
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01.12.2021 20:38 Відповісти
Треба ще розуміти процеси, які відбуваються в наукових колах і вплив історії на політику. Іноді варто занизити цифру аби оперувати в політичній площині виключно фактами, які можливо довести.
Зрозуміло що, реальна цифра може бути набагато більшою але тоді втрачається наукова база і розмова переходить в площину статистично-демографічних теорій, де вже грають роль як загиблі, так і ненароджені. Крім того, хтось заради виживання чи просування по ієрархічним щаблях вирішив змінити національність. Так було в 20-30 роках і з поляками чи євреями в СРСР. Як раз тоді і стався перехід від етноніму "великорос" до етноніму "русский", який став синонімом "советский" тож, багато бажаючих змінили запис в паспортах. Так зникли цілі угро-фінські народності, приростив собою чисельність "русских". Таким чином, вираховуючи загальносоюзний приріст населення в порівнянні з приростом росіян легко допустити помилки.
Нажаль на сьогодняшній день важко встановити реальні цифри. Статистичні звіти тих часів велися погано і багато цифр приховувалося, частина архівів знаходиться на території ерефії і можливо ніколи вже не стане доступною, а більшість свідків вже померли.
Тож, залишається вишукувати по крихтах свідоцтва, які в цілому вже не сильно вплинуть на існуючі цифри. Тому, для себе ми можемо говорити і про 10,5 мільйонів але в політичному аспекті не варто згадувати цифри, які не підтверджені доказами.
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01.12.2021 15:28 Відповісти
К чему эти кривляния?
Есть определение геноцида, проголосованное членами ООН, включая СССР. Естественно, там нет преследования по классовому признаку (крестьянство).
По СУЩЕСТВУЮЩЕМУ определению голодомор не может быть признан геноцидом.
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01.12.2021 16:59 Відповісти
 
 