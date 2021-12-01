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Зеленський (17420) пенсіонери (476) пенсія (922)

Програму доплат до пенсій буде розширено на 70-річних українців у 2022 році, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Програму доплат до пенсій буде розширено на 70-річних українців у 2022 році, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення програми доплат до пенсій на українців, які досягли 70-річного віку.

Про це президент заявив під час щорічного звернення до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із моїх ключових пріоритетів - це турбота про людей поважного віку. Зокрема, ми вже втілили програму доплат до пенсій для людей, які досягли 80 та 75 років. Наступного року ми розширимо цю програму на людей, які досягли 70 років", - зазначив глава держави.

Президент додав, що з березня 2021 року було проіндексовано пенсії 7,9 мільйона пенсіонерів, а також уперше за багато років значно збільшено пенсії для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Також Зеленський зазначив, що невдовзі Верховна Рада розгляне законопроєкт про обов'язкову накопичувальну пенсійну систему.

Також читайте: Сьогодні до функцій "Дії" додається можливість змінити реєстрацію онлайн, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
А остальные пенсионеры - пока дохните......
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01.12.2021 12:18
+2
Про індексацію звиздьож.
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01.12.2021 12:02
+2
А Данишевской уже есть 70? Переживаю, как она проживет на свои 150000гр пенсии.
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01.12.2021 12:13
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Про індексацію звиздьож.
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01.12.2021 12:02 Відповісти
Я, конечно, понимаю, что одна из твоих задач - сокращение количества пенсионеров на порядок. А лучше на два. Но все же, может не надо?
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01.12.2021 12:03 Відповісти
брехло
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01.12.2021 12:09 Відповісти
А Данишевской уже есть 70? Переживаю, как она проживет на свои 150000гр пенсии.
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01.12.2021 12:13 Відповісти
С испугу после журналистов,и падения рейтинга, наобещал СТОЛЬКО, что не вывезти и за два срока , вова всерьез ринулся на второй срок. Ибо наобещал - военным,медикам,учителям,детям и пенсионерам..... оставив во внимании структуру МВД, им наверно в следующем ,перед самыми выборами наобещает, что б рьянее служили.
А вообще бедапечаль, выбрали очередного папиредника, а в перспективе выбирать вообще некого.Страна превращается в территорию
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01.12.2021 12:15 Відповісти
Мені одному здається, що дуже багато гарного Зеленського сьогодні.
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01.12.2021 12:17 Відповісти
А остальные пенсионеры - пока дохните......
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01.12.2021 12:18 Відповісти
Ось подивлюсь як доплачуватиме цей брехун.
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01.12.2021 12:25 Відповісти
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01.12.2021 13:58 Відповісти
 
 