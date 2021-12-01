Програму доплат до пенсій буде розширено на 70-річних українців у 2022 році, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення програми доплат до пенсій на українців, які досягли 70-річного віку.

Про це президент заявив під час щорічного звернення до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із моїх ключових пріоритетів - це турбота про людей поважного віку. Зокрема, ми вже втілили програму доплат до пенсій для людей, які досягли 80 та 75 років. Наступного року ми розширимо цю програму на людей, які досягли 70 років", - зазначив глава держави.

Президент додав, що з березня 2021 року було проіндексовано пенсії 7,9 мільйона пенсіонерів, а також уперше за багато років значно збільшено пенсії для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Також Зеленський зазначив, що невдовзі Верховна Рада розгляне законопроєкт про обов'язкову накопичувальну пенсійну систему.

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