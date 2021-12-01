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ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1228) Лукашев Олександр (4)

Лукашенко дійсно розглядав можливість видачі "вагнерівців", але не було жодного документа для їх екстрадиції та арешту, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Лукашенко дійсно розглядав можливість видачі

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розглядав можливість видачі Україні "вагнерівців".

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Вже після того, як ці люди були затримані на території Білорусі, дійсно була розмова президента з Лукашенком. Я пам'ятаю, що розмову просили перенести, тому що в цей момент у Лукашенка брав інтерв'ю пан Гордон. І навіть президент розповідав, що Лукашенко тоді передавав йому привіт від Гордона. Пан Гордон зараз займає іншу позицію, але на той момент він записував інтерв'ю з Лукашенком. І я знаю, що Лукашенко дійсно розглядав можливість видачі нам привезених туди з Росії людей, чого, на жаль, не сталося", - заявив він.

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"І, наскільки мені відомо, після розмови президента Зеленського з президентом Лукашенком відповідні органи почали готувати документи. Планувалося, що генпрокурор полетить туди з цими документами. І тут виявилося, що жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, а відповідно і для їх арешту в Україні, взагалі не існує. Навіть якщо припустити, що операція планувалася в такому шаленому вигляді, як каже пан Бурба - на підставі чого вони планували заарештувати найманців? Чому не були готові документи? У подібних ситуаціях необхідно дотримуватися процедур – зрештою, міжнародному співтовариству якось треба пояснити, на якій підставі проведений арешт", - додав він.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

19 листопада в ефірі шоу Шустера колишній голова ГУР МО Василь Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський.

Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Також зазначимо, що Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера, хоча були запрошені на ефір.
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Топ коментарі
+24
Цей пінопласт казав, що спецоперація з Вагнерівцями - це суцільна фантазія від початку до кінця. Люди, не вірте цюму .............. і його партнеру теж.
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01.12.2021 12:04
+19
Давай дЕрьмак жги дальше, чтоб наверняка, на пожизненный.
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01.12.2021 12:05
+17
Операції не було, це художня видумка. Забув, придурок?!
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01.12.2021 12:09
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Цей пінопласт казав, що спецоперація з Вагнерівцями - це суцільна фантазія від початку до кінця. Люди, не вірте цюму .............. і його партнеру теж.
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01.12.2021 12:04 Відповісти
Давай дЕрьмак жги дальше, чтоб наверняка, на пожизненный.
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01.12.2021 12:05 Відповісти
С Ермаком сидел и рассматривал!!!ВО ПИ З Дун! Как и его подшефный)))
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01.12.2021 12:06 Відповісти
А хто попередив Луку хто вони такі?
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01.12.2021 12:06 Відповісти
Порох, Бурба або Бутусов.
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01.12.2021 12:09 Відповісти
Нові серії серіалу "Зрив операції якої не було"
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01.12.2021 12:07 Відповісти
Операції не було, це художня видумка. Забув, придурок?!
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01.12.2021 12:09 Відповісти
Сказала людина яка по словам нашого чесного президенка до операції з вагнерівцями не мала ніякого відношення.
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01.12.2021 12:11 Відповісти
Клоун тупо переводить стрілки.
Чому не готові документи на екстрадицію? - тому що орків планували арештувати в Україні.
А якщо ви, за новою версією брехні, хотіли екстрадиції, то мали б і підготувати документи. А цього не було зроблено - що свідчить ця нова "версія" чергова брехня
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01.12.2021 12:12 Відповісти
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01.12.2021 12:20 Відповісти
Після цього дерьмак немає і ніколи не буде довіри до вас не тільки громадян, а і реальних спецслужбовців. Наступні вибори виграє той кандидат в президенти, який дасть гарантію посадки цього шобла і доведе Україні і світу їх злочини. Скільки вони вкрали, і скільки понадкушували.
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01.12.2021 12:20 Відповісти
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01.12.2021 12:21 Відповісти
а яким чином завхоз офісу президента дізнався про такі речі?
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01.12.2021 12:21 Відповісти
самый главный вопрос - ХТО ТАКОЕ ДЕРЬМАК ?????
схераси оно имеет доступ к совершенно секретной операции?
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01.12.2021 12:22 Відповісти
хоспади, где же взять лохов, которые в это поверят. хотя я ж совсем забыл про 73%
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01.12.2021 12:22 Відповісти
Дерьмак тянет уже на пожизненное!
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01.12.2021 12:25 Відповісти
вистачить і шибениці
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01.12.2021 12:45 Відповісти
Щось аналогічне було зі збитим боїнгом МН-17. Все що завгодно говорили тільки не правду. Ось так і зараз. Н
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01.12.2021 12:26 Відповісти
Смешные.. Если бы Лкушеноко "выдал" ( или даже реально бы об этом подумал) Украине вагнеровцев он бы уже не был "исполняющим обязанности временного президента Минской губернии", да и вряд ли был бы даже жив. Там бы Раша уже посадила на это место другого своего человека, а Лука с Колей погибли бы в результате, ну возможно, падения вертолета...
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01.12.2021 12:33 Відповісти
Опять врет в лицо, я специально нашел новость, 12 августа 2020 года Офис генпрокурора направлял документы в Беларусь.

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал 28 участников военных действий на Донбассе, которые в прошлом месяце были задержаны на территории Беларуси. Об этом говорится в запросах на выдачу, которые Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.

Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 членов российской частной военной компании "Вагнер". Об этом 12 августа сообщила пресс-служба офиса.

"Всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что вагнеровцы принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", отмечается в пресс-релизе.
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01.12.2021 12:42 Відповісти
"Если бы Лкушеноко "выдал" ( или даже реально бы об этом подумал)" - хотел и сделал ваще не одно и тоже!! А хотеть, думать, говорить, обещать и еще хер знает что совсем не то чтобы ОДИН РАЗ СДЕЛАТЬ!!! Лукавый из всего этого цирка только выиграл!!!
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01.12.2021 12:43 Відповісти
Так, так. А членограй, дійсно, найвеличніший політик *********...
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01.12.2021 12:44 Відповісти
А ще ця істота каже , що я "не в темі,це не мої повноваження...." Брехня,на брехні їде і брехнею поганяє. дЄрЬмака на нари!
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01.12.2021 12:46 Відповісти
А где же были документы, которые Марьянка требует передать в Интерпол?
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01.12.2021 12:48 Відповісти
Так он уже таки "в деле", а когда посылал Бурмака, то нет) что, в принципе не оправдывает Бурмака, что пошёл......)
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01.12.2021 12:48 Відповісти
Секретутка Зелика продолжает выеживаться. По сути - он же никто.
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01.12.2021 13:01 Відповісти
Ермак ты лицемер, основание для ареста вагнеровцев было одно - они убивали украинцев воюя за сепаров лугандона. Тебе с зельцем этого было недостаточно? Про какие такие документы ты говоришь если операция была сверхсекретной? И второе - гарантик говорил нам, что операция с вагнеровцами была совсем не в твоей компетенции т.е. ты не мог не вмешиваться, вносить изменения в её ход, давать указания и т.д., кроме того ты не должен был знать всех деталей и этапов. Откуда же ты все это знаешь и лепишь всякие горбатые отмазки? Мля, как надоели ваши маланские выкручивания и оправдания. Лохи пересичные всё проглотят, да ермак
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01.12.2021 13:02 Відповісти
Наконец-то теперь ясно почему тогда дело зависло.

Юридическую сторону никто не разрабатывал - вот и влипли.
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01.12.2021 13:04 Відповісти
Не было традиции и протеста Ер мак.
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01.12.2021 13:21 Відповісти
Чергова тупа брехня.
Венедиктова ваша розпиналася на всіх каналах, що все зробила, тільки от "зараз поїхати не може".
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01.12.2021 13:30 Відповісти
Лукашеску никогда бы не выдал Украине тех рашоублдюков даже если бы украинский прокурор передал на них 20 томов с подозрениями.Это шестерка,которая висит на крючке у пуйла уже лет 20 и делает все что выгодно рашке.
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01.12.2021 14:15 Відповісти
Это только предположение. Без документов мне даже кредит на сто рублей никто не даст.
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01.12.2021 14:28 Відповісти
А по каким документам Лукашеско передал гражданина Украины Гриба рашке?
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01.12.2021 17:03 Відповісти
Ни по каким.Операция ФСБ по похищению Гриба через нашу территорию прошла успешно, в отличие от вашей. Возможно у вас предатели в верхах?
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01.12.2021 17:09 Відповісти
Белорусское кгб это филиал фсб.Так что сказки про похищение другим рассказывай.
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02.12.2021 03:17 Відповісти
А підготовка цих документів у повноваженнях Бурби (очільника ГУР)?Чи може СБУ, ГПУ? Значить влітку 2020 року сцикун знову брехав, що надіслали документи...Чи може бреше Єрмак?
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01.12.2021 14:35 Відповісти
отговорки.
документы следовало подготовить заранее.
а если их не было - мгновенно после задержания.
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02.12.2021 01:44 Відповісти
 
 