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МЗС РФ (913) Росія (47179) Туреччина (2252) Ердоган (754) Захарова (319)

"Не може бути й мови": МЗС РФ про пропозицію Ердогана щодо посередництва стосовно Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Про жодну посередницьку роль Туреччини у врегулюванні ситуації на сході України не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила в середу на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи заяву президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про готовність Анкари стати посередником між РФ та Україною у врегулюванні ситуації на Донбасі.

"Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мови", - сказала вона.

При цьому дипломат знов заявила, що Росія начебто не є стороною цього конфлікту, наголошуючи, що "його учасниками є Київ та Донецьк та Луганськ".

"Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні і зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті розпочати виконувати мінські домовленості у прямому діалозі з представниками Донеччини та Луганськом", - резюмувала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган заявив про готовність Туреччини стати посередником між Україною та РФ
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Топ коментарі
+35
От же подлая насквозь лживая потвора! Конфликт типа внутри Украинский. Но в Донецке и Луганске какого то хрена флаги московские, танки московские, боеприпасы московские, форма военных московская. Паспорта раздают московские. Деньги московские. Пропаганда вся московская. Учебники в школах московские. Кокошники московские. Гсм для танков московские. Командиры высших и средних звеньев московские. Товары в магазинах московские. Но Россия - аааа нет, не сторона конфликта.
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01.12.2021 12:19
+19
Засцали, суки запоребриковые!!!
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01.12.2021 12:12
+18
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01.12.2021 12:15
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Та ти шо ))
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01.12.2021 12:08 Відповісти
Страшно, бояться, що Ердоган може "вдарити в спину", особливо після подій в Нагірному Карабаху.
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01.12.2021 12:10 Відповісти
Султан сцарю не товарищ! Босфорнаш, Дарданеллынаш, Константинопольнаш!
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01.12.2021 12:12 Відповісти
Засцали, суки запоребриковые!!!
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01.12.2021 12:12 Відповісти
По сути это должен был сказать Азербайджан ( Алиев) по поводу Карабаха. Но видимо ему " сделали предложение от которого он не смог отказаться" предварительно для этого Раша подставила под азербайджанский обстрел свой военный вертолет, вынудив Алиева согласиться на "миротворцев", ну а принесенным в сокральную жертву вертолетчикам Раша дала по звезде героя.
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01.12.2021 12:13 Відповісти
Похоже путя сделал стратегическую ошибку - НАТО - НАТОм, а Турцию недооценил.
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01.12.2021 12:15 Відповісти
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01.12.2021 12:15 Відповісти
На артиста Горбунова очень похожа….
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01.12.2021 12:34 Відповісти
Не, больше на Михаила Ефремова!
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01.12.2021 13:41 Відповісти
Обосрались кацапы.
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01.12.2021 12:16 Відповісти
От же подлая насквозь лживая потвора! Конфликт типа внутри Украинский. Но в Донецке и Луганске какого то хрена флаги московские, танки московские, боеприпасы московские, форма военных московская. Паспорта раздают московские. Деньги московские. Пропаганда вся московская. Учебники в школах московские. Кокошники московские. Гсм для танков московские. Командиры высших и средних звеньев московские. Товары в магазинах московские. Но Россия - аааа нет, не сторона конфликта.
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01.12.2021 12:19 Відповісти
++++++++++++++++!
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01.12.2021 12:22 Відповісти
"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи", - сказала она.

тогда какого *** рашка пнется урегулировать сама своими силами (и вооруженными в том числе) этот наш какбы внутриукраинский конфликт? и схераси решает кто может нам помогать кто нет урегулировать НАШ какбы внутриукраинский конфликт???
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01.12.2021 12:26 Відповісти
Сцикуны!
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01.12.2021 12:26 Відповісти
Велике прохання до тих хто пише такі статті - слово "дипломат" щодо цієї особини,будь ласка,пишіть в лапках. Який з неї в біса ДИПЛОМАТ,так представниця НАРКОМмата ОЗГ на росії.
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01.12.2021 12:29 Відповісти
Это конфликт не наш а украинский…. Но при этом почему то все получают рашистских паспорта и голосуют за правящую рашистскую партию. Ты машка лживая лицемерная **** думаю тебе твоё враньё после падения путлеровского режима очень сильно икнётся и отрыгнется…. Ты сама этого пока не понимаешь но ведь так будет!
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01.12.2021 12:40 Відповісти
Ну это уже откровенное хамство в стиле разборок 90 про то кто доит корову.
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01.12.2021 12:44 Відповісти
Всралися???
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01.12.2021 12:45 Відповісти
Принимаем на ВР закон о разрешении доступа иностранных войск на отдельные территории Украины и разрешаем Эрдогану ввести войска на территорию лугандона (конфликт то по словам Машки внутриукраинский), турки помогают нам навестит там порядок и установить украинскую власть. Смотрим что получается…. Если все нормально, на очереди Крым. Или строим стену и ров с крокодилами, но не мочим, зельц делай хоть что нибудь но не молчи
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01.12.2021 12:46 Відповісти
Ну да, Ердоган недовподоби і його байрактари теж. Ти дивись, шмальнули з байрактару, - "нє вааружаца і нє сапратівляца". Це все що їм хотілося б . Марно, тітонько, марно.
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01.12.2021 13:31 Відповісти
"між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мови " - классика.
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01.12.2021 13:33 Відповісти
и че это раха так не хочет решения и какой её интерес, она же не сторона конфликта? или....
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01.12.2021 13:34 Відповісти
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01.12.2021 14:24 Відповісти
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
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01.12.2021 14:30 Відповісти
Надо, Машка, надо.
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01.12.2021 14:34 Відповісти
Росіяни бояться турків. Ті неодноразово надирали їм зад і можуть снова повторіть )
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01.12.2021 15:45 Відповісти
 
 