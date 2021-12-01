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Меркель і Макрон запевнили, що зроблять все, щоб закон про перехідний період не був ухвалений, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Росії Володимир Путін у телефонних розмовах з лідерами ФРН та Франції Ангелою Меркель та Емманюелем Макроном порушував питання про український закон про основи політики перехідного періоду, і ті запевнили його, що "зроблять усе, щоб цей закон не був ухвалений".

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням ТАСС.

"Наш президент, як я вже згадав, і з Меркель, і з Макроном кілька разів ставив це питання, вони запевнили, що вони зроблять все, щоб цей закон не був ухвалений", - сказав міністр.

Державна політика перехідного періоду - комплекс заходів із протидії збройній агресії РФ, відновлення територіальної цілісності та реінтеграції окупованих територій.

У січні 2021 року Мінреінтеграції опублікувало чернетку законопроєкту про перехідний період для Криму і Донбасу. У липні законопроєкт відправили на оцінку Венеціанської комісії, а в серпні зареєстрували в Раді під номером 5844. У жовтні ВК рекомендувала внести правки до законопроєкту.

Голова МЗС РФ Лавров раніше заявив, що прийняття Радою закону про перехідний період означатиме вихід України з мінських угод.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
А хто така "Меркель"?!
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01.12.2021 12:11
+19
Это лошадь о Чечне?
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01.12.2021 12:12
+16
А яким боком Макрон і Меркель до повноважень Верховної Ради України?
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01.12.2021 12:18
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А хто така "Меркель"?!
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01.12.2021 12:11 Відповісти
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01.12.2021 12:15 Відповісти
Это лошадь о Чечне?
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01.12.2021 12:12 Відповісти
То, что творили валенки в Чечне - это был государственный терроризм против маленького народа. Циничные ковровые бомбёжки мирного населения - это обычная традиция усмирения валенкообразными непокорных народов, так же как происходит сейчас в Сирии. Причём это уже было не первое проявление геноцида валенкообразных в том месте, достаточно вспомнить 50-летнюю Кавказскую войну в 19 веке, когда регулярная русская армия с трудом пыталась усмирить плохо вооружённые племена Северного Кавказа для того, чтобы заставить их платить дань московскому царю. В итоге целые этносы просто исчезли из-за геноцида со стороны русских. Например, черкесы. Тем, которые не были истреблены русскими, пришлось эвакуироваться и распылиться по разным странам для спасения, эмигрировать со своих родных селений на черноморском побережье, спасаясь от русских карателей. Только названия там так и остались черкесские. Или можно вспомнить насильственное выселение целых народов из своих домов по придуманному обвинению. После чего эти жилища, ещё не остывшие после прежних хозяев, занимали по-хамски и цинично русские. Валенки как народ вообще складывался на насилии, убийствах народов, оккупируемых территорий Евразии. Поэтому ксенофобское насилие - это национальная черта русских, можно сказать - их национальная скрепа. Именно поэтому там сейчас там популярна путинская ксенофобско-хамоватая пропаганда. А кроме того, очередные кремлёвские бандиты сейчас спонсируют всех ультраправых в Европе. Теперь им близки не леваки-экстремисты, а ультраправые замаскированные фашики, такие же как сам по сути своей ботоксный фюрер Путлер и его вертухаи. Именно на кремлёвские подачки поднимают сейчас головы там вся эта мерзость: ксенофобы, нацисты, расисты, шовинисты, юдофобы и т. д.
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01.12.2021 13:08 Відповісти
да плевать что вякнуло вот то хромое армяшка... а причем тут Макрон и бувшая уже мадам стукачка???? Вову Зеленского просто вынесут на помойку если он вопрос по ОРЛДО оставит в воздухе...
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01.12.2021 13:39 Відповісти
Меркель і Макрон запевнили, що зроблять все, щоб закон про перехідний період не був ухвалений!? Черговабрехня...
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01.12.2021 12:13 Відповісти
мене більше цікавить оцінка фракції Європейська Солідарність якості цього законопроекту. А те, що за нього крисчать ***** і касапи, та навіть Макро Мерке - нах.
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01.12.2021 12:13 Відповісти
"Кони ситие ,бьют копитами!" !!! З ранку кокаїно-вівсяної суміши наївся !!!)))
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01.12.2021 12:13 Відповісти
Этот дегенерат пускай ещё кокаина понюхает, тогда его бред будет более заковыристый
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01.12.2021 13:11 Відповісти
ну невже клепки в цього лаврова неи хватає ,ніхто і ніколи не дозволить що б амністувати бандитів і нікому не потрібна та лднр якщо там не будуть діяти украінські закони і конституція ,а те що по задумі рашистів легалізація терористів для розвалу Украіни, не пройде .
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01.12.2021 12:16 Відповісти
Яке мають відношення до України ці всі особи? Чи кляча є депутатом Ради? Саме обговорення нашого закону вже смердить недобрим. Приймайте свої закони у своїй раші-параші. Там пшієдно, що ви там наприймали і ніколи не лізли зі своїми порадами.
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01.12.2021 12:17 Відповісти
Меркель заслуженный пенсионер ФРГ.. Макрон в тревожном ожидании выборов . Но это не главное. Как может РФерия обязывать кого то что тор выполнять, если сама вообще никогда ничего не выполняет и не выполняла. Есть простое решение.. давайте вернемся к условиям Будапештского соглашения. и выполним условия этого соглашения.
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01.12.2021 12:18 Відповісти
А яким боком Макрон і Меркель до повноважень Верховної Ради України?
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01.12.2021 12:18 Відповісти
ну "внєшнєє управлєніє" жиж!
панімать нада!
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01.12.2021 13:07 Відповісти
А хто такі ті меркель,макрон і *****,і з якого біса вони мають вирішувати які закони повинна приймати верховеа рада?
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01.12.2021 12:33 Відповісти
Яке право ці покидьки взагалі можуть щось обговорювати про державний устрій України?
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01.12.2021 12:33 Відповісти
"В этой синагоге крестился Ясер Арафат."
"Конфликт внутри Украины" и россия не есть "стороною конфликта", но вмешивается по предварительному сговору с группой лиц...
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01.12.2021 12:57 Відповісти
от бл*дина старая... а раздавать пачками паспорта рахи на неподконтрольной Украине территории при "внутриукраинском" как бы конфликте - это ничего не нарушает ??? про это фрау и мсье ничего не говорили??? а выборы в рашедуму на этих же территориях - это шо? таки внутриукраинский конфликт...да? бредящий сивый мерин???
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01.12.2021 13:04 Відповісти
лаур-балаур
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01.12.2021 13:05 Відповісти
Меркель слилась,макрон-слюнтяй и геронтофил. Да и лошадь брешет, как собака.
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01.12.2021 13:14 Відповісти
 
 