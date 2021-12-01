Плануємо звільнити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Крячка, - Арахамія
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Найближчим часом монобільшість планує змінити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Михайла Крячка.
Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує Цензор.НЕТ.
Він зізнався, що взагалі не вважає головою цього комітету Михайла Крячка.
"Тому що вони нічого не роблять як комітет. Ніяких ініціатив! Ви подивіться на Михайла Федорова, який фактично робить прориви у світі. І подивіться на комітет, який очолює пан Крячко", - зауважив нардеп.
Арахамія розказав, що є достатньо кандидатів на керівника цього комітету, однак не озвучив прізвища.
"До речі, в самому комітеті дуже багато колишніх айтійшників, які хочуть розвиватися", - наголосив голова фракції "Слуга народу".
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1 ч ·
Зеленский заявил, что внесёт в Раду законопроект о разрешении двойного гражданства.
То есть - по сути будут легализированы двойные гражданства наших олигархов, депутатов и прочих власть имущих. Не удивлюсь, если и самого Зеленского.
вопрос - кто у кого дерёт идею : Украина у раши или наоборот
А может это , не дай Бог, совместный проект? Тогда надо смотреть как связано Министерство раши с россиянами .
Прибарахлился, внукам хватит, дай следующему.