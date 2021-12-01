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Плануємо звільнити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Крячка, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Плануємо звільнити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Крячка, - Арахамія

Найближчим часом монобільшість планує змінити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Михайла Крячка.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує Цензор.НЕТ.

Він зізнався, що взагалі не вважає головою цього комітету Михайла Крячка.

Плануємо звільнити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Крячка, - Арахамія 01

"Тому що вони нічого не роблять як комітет. Ніяких ініціатив! Ви подивіться на Михайла Федорова, який фактично робить прориви у світі. І подивіться на комітет, який очолює пан Крячко", - зауважив нардеп.

Арахамія розказав, що є достатньо кандидатів на керівника цього комітету, однак не озвучив прізвища.

"До речі, в самому комітеті дуже багато колишніх айтійшників, які хочуть розвиватися", - наголосив голова фракції "Слуга народу".

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Автор: Ірина Дашківська
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Мені цікаво. Після 4000 долларів зарплати, цікавих рішень про зниження комуналки вдвічі, кортежів і дач нах, всеосяжного перемир'я, вагнергейту, Єрмака , Колі Котлєти, Трухіна і інших зашкварів його близького оточення. Невже в країні ще є наївні які вірять Зеленському?
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01.12.2021 12:23 Відповісти
У капуцина прорыв в голове?
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01.12.2021 12:24 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·



Зеленский заявил, что внесёт в Раду законопроект о разрешении двойного гражданства.

То есть - по сути будут легализированы двойные гражданства наших олигархов, депутатов и прочих власть имущих. Не удивлюсь, если и самого Зеленского.
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01.12.2021 12:33 Відповісти
Оказывается , что в раше тоже есть Министерство Цифры. Вот в Словакии и Австрии - нет
вопрос - кто у кого дерёт идею : Украина у раши или наоборот
А может это , не дай Бог, совместный проект? Тогда надо смотреть как связано Министерство раши с россиянами .
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01.12.2021 12:37 Відповісти
Сорри -как связано министерство цифры Украины с россиянами ?
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01.12.2021 12:38 Відповісти
Портал госуслуги, электронные выборы. Тупо копируют идеи)
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01.12.2021 13:48 Відповісти
Чехарда с заменами/увольнениями проста и понятна...
Прибарахлился, внукам хватит, дай следующему.
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01.12.2021 13:20 Відповісти
 
 