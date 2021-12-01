Прямі перемовини з РФ для припинення війни - це сценарій Кремля, "зрада" та абсолютна капітуляція, - нардепка "ЄС" Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутатська фракція "Європейська солідарність" не підтримує позицію президента України Володимира Зеленського про те, що зупинити війну на Донбасі не вдасться без прямих переговорів із Росією, вважаючи такі заяви сценарієм Кремля та абсолютною капітуляцією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко заявила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.
"Це ключова репліка цього "послання", яка означає, що нам готують капітуляцію. Прямі переговори - це сценарій Кремля, це "зрада", це абсолютна капітуляція. Наша фракція зовсім не підтримує можливості будь-яких прямих переговорів із Росією", - сказала Ірина Геращенко.
При цьому вона наголосила, що "жодного разу за ці два роки, як і в цій промові (у щорічному посланні президента до парламенту та українського народу. - Ред.), не прозвучало, хто ж окупував Крим і Донбас".
"Наші міжнародні партнери закликають нас насправді посилити та активувати "нормандський формат", де за столом переговорів сидітимуть троє проти одного, і це, зокрема, будуть ті, хто на сьогодні є адвокатами України і разом напрацьовують антипутинську позицію, щоб тиснути на Путіна з вимогою деескалації, деокупації України", - додала парламентарка.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у середу, звертаючись зі щорічним посланням до парламенту та українського народу про внутрішнє та зовнішнє становище країни, заявив, що війну на Донбасі неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією.
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Про гроші за розведення взагалі зі стелі. Вже як класичне "не читал, но осуждаю": не знаю, але підозрюю найгірше.
называй вещи своими именами
А так, якщо Зе побіжить підписувати акт капітуляції (як ото Лука) - то ***** аж залюбки буде "на переговори".
Ну, хіба що, бо 73/43%зебіл...
На офіційному сайті ОБСЄ розміщено їх фотокопію. Дуже раджу почитати☝
Переговоры с московской ОПГ только в присуствии третьих независимых свидетелей!!!
1) Власне, пряма зустріч з Путіним. Йти на неї із зірваними оборонними закупівлями для Збройних Сил, послабленою розвідкою і катастрофою в енергетиці, все одно що зайти в гості до крокодилів в обідню перерву. Якщо нема чого аргументованого поставити на стіл, значить йти з капітуляцією. Сценарій пастки, в яку Україну веде її президент.
Volodymyr Ariev