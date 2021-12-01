Визнання Білоруссю окупованого Криму російським буде точкою неповернення у відносинах з Україною, - Кулеба

Потенційне визнання Білоруссю окупованого півострова Крим російським буде точкою неповернення у відносинах України та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Потенційне визнання окупованого Криму Білоруссю російським буде точкою неповернення у наших двосторонніх відносинах, і ми діятимемо у відповідний спосіб, тому що для нас Крим - це не поле для компромісів", - сказав міністр.

Міністр також зазначив, що, на жаль, Україна вже вважає Білорусь потенційним джерелом загрози.

"Ми вже розподілили серйозні ресурси на наш північний кордон із Білоруссю. По суті, у нас тепер є північний фланг для оборони нашої країни", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Крим де-факто та де-юре став російським після референдуму.

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