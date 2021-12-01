Визнання Білоруссю окупованого Криму російським буде точкою неповернення у відносинах з Україною, - Кулеба
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Потенційне визнання Білоруссю окупованого півострова Крим російським буде точкою неповернення у відносинах України та Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Потенційне визнання окупованого Криму Білоруссю російським буде точкою неповернення у наших двосторонніх відносинах, і ми діятимемо у відповідний спосіб, тому що для нас Крим - це не поле для компромісів", - сказав міністр.
Міністр також зазначив, що, на жаль, Україна вже вважає Білорусь потенційним джерелом загрози.
"Ми вже розподілили серйозні ресурси на наш північний кордон із Білоруссю. По суті, у нас тепер є північний фланг для оборони нашої країни", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Крим де-факто та де-юре став російським після референдуму.
Будь ласка, зачекайте...
Чи будете як з ***********, коли навіть після агресії немає візового режиму..
тебе вже теж на кокс підсадили?
Яка точка неповернення, якщо ви імпортуєте електроенергію від Лукашенка,
не зважаючи на обурення суспільства?