Арахамія про прямі перемовини з РФ для припинення війни: Вийде, не вийде - це дуже складний процес, але Росії треба ставити запитання в лоб
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У парламентській фракції "Слуга народу" підтримують наміри президента України Володимира Зеленського вести прямі переговори з РФ для закінчення війни на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.
"Вийде, не вийде - це дуже складний процес... Можна ж імітувати процес, а можна займатися процесом - Зеленський про це сьогодні заявив: якщо ми хочемо не імітувати, а займатися процесом, треба в лоб ставити запитання Росії, сідати за стіл переговорів. Якщо ж вони не сідають, а вдають - знову йтиме війна. Тому, мені здається, це абсолютно правильна риторика", - сказав
Він наголосив, що висновку про необхідність проведення прямих переговорів між Україною та Росією дійшли "всі члени переговорної групи в "нормандському форматі".
"Всі розуміють, що Росія - учасник процесу з боку так званих терористичних організацій, вона їх координує, дає завдання, фінансує. Тому мені здається, це правильний крок", - зазначив Арахамія.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у середу, звертаючись зі щорічним посланням до парламенту та українського народу про внутрішнє та зовнішнє становище країни, заявив, що війну на Донбасі неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією.
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- Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами.
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брехня. де пруфи?
- Аль Капоне
годину, чи скільки там, слухали одного тупня виявилось мало, пішли до іншого?
скажіть будь ласка, ви дійсно почули від зеленського щось розумне під час пресконференції?
але мені справді цікаво чи вони дійсно вважають зеленське розумною людиною й чи вони дійсно сприймають його маячню, як щось розумне.
У каждого свои критерии разумного, но утверждать, что за пять с половиной часов не прозвучало ничего разумного, мягко говоря не разумно.
Беда порохоботов в чрезмерном внимании к словам политиков. Хотя… это беда большинства обывателей.
А ведь, если отбросить весь информационный шум и непредвзято наблюдать за ходом реальных событий, то абсолютно очевидно, что дела при нынешнем гаранте идут, как минимум, ничуть не хуже, чем шли при предыдущем. Это просто факт. Всё остальное- рефлексия человеческой психики, вызванная информационными раздражителями. Протекающая в диапазоне от весьма позитивных, до крайне негативных эмоций.
щодо критеріїв розумових здібностей людини, то вони не є "в кожного свої" й цілком піддаються вимірюванню. але оскільки ви ухилилися ід відповіді на це питання, то, припускаю, внутрішньо ви доволі тверезо оцінюєте особистість зеленського.
щодо наведеного вами "факту", то це не є фактом, з огляду на це цікаво було б почути в яких галузях та сферах, на ваш погляд, "не стало гірше" й в чому ви це вбачаєте?
останні два речення в стилі арестовича, дозвольте я не коментуватиму.
Умственные способности не измеряются красноречием и талантом к дебатированию. Многие гениальные люди весьма некоммуникабельны, а иногда на грани аутизма.
Во всех сферах моей жизни и окружающем меня мире не появилось ни зрад, ни зубожіння.
В последних предложениях, которые не охота комментировать, в принципе вся суть предыдущего поста.
те, що чую я, не дає мені можливості сприймати його як розумну, компетентну людину.
ваше уточнення щодо відсутності зради (про зубожіння я мову не веду) в оточуючому вас світі й небажання оцінювати ситуацію в країні, саме по собі є доволі багатозначним та свідчить про те, що ви ухиляєтесь від того аби озвучити реальну оцінку правління зеленського.
а власне, що для вас "зрада", бо я уявлення не маю, що для вас Україна, якщо, наприклад, частина росії або відновлена урср, то тоді відсутність зради є цілком логічною.
То в чому проблема? В ТКГ язик до дупи прилип? В ПАРЄ, ОБРЄ та просто на площах ЄС мізків не вистачає питання ставити? Я вже не кажу про ООН... А ще є нормандський формат...
Так ви ж, курви, в цих організаціях за 2,5 роки аж нічого не зробили, окрім того, що розвалили все створене Порохом.
Невже сцикливому так пече підлизнути путлєру особисто?