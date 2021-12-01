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перемовини (2483) Росія (47179) Донбас (21733) Арахамія (1000) Слуга народу (2544)

Арахамія про прямі перемовини з РФ для припинення війни: Вийде, не вийде - це дуже складний процес, але Росії треба ставити запитання в лоб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Арахамія про прямі перемовини з РФ для припинення війни: Вийде, не вийде - це дуже складний процес, але Росії треба ставити запитання в лоб

У парламентській фракції "Слуга народу" підтримують наміри президента України Володимира Зеленського вести прямі переговори з РФ для закінчення війни на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Вийде, не вийде - це дуже складний процес... Можна ж імітувати процес, а можна займатися процесом - Зеленський про це сьогодні заявив: якщо ми хочемо не імітувати, а займатися процесом, треба в лоб ставити запитання Росії, сідати за стіл переговорів. Якщо ж вони не сідають, а вдають - знову йтиме війна. Тому, мені здається, це абсолютно правильна риторика", - сказав 

Він наголосив, що висновку про необхідність проведення прямих переговорів між Україною та Росією дійшли "всі члени переговорної групи в "нормандському форматі".

"Всі розуміють, що Росія - учасник процесу з боку так званих терористичних організацій, вона їх координує, дає завдання, фінансує. Тому мені здається, це правильний крок", - зазначив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямі перемовини з РФ для припинення війни - це сценарій Кремля, "зрада" та абсолютна капітуляція, - нардепка "ЄС" Геращенко

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у середу, звертаючись зі щорічним посланням до парламенту та українського народу про внутрішнє та зовнішнє становище країни, заявив, що війну на Донбасі неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією.
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Топ коментарі
+21
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.
- Аль Капоне
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01.12.2021 12:50
+14
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01.12.2021 12:48
+8
Я даже боюсь представить о чем эти коксо-айкосовые смогут договориться.... Лучше бы не вышло...
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01.12.2021 12:49
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- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар - это бальное платье? Почему?!

- Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами.

- Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте!
- Мне нужны деньги.(С)
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01.12.2021 13:07 Відповісти
В лоб, так в лоб. Думаете, от это капуцины умнеют? Впрочем, не исключено.
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01.12.2021 12:48 Відповісти
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01.12.2021 12:48 Відповісти
Я даже боюсь представить о чем эти коксо-айкосовые смогут договориться.... Лучше бы не вышло...
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01.12.2021 12:49 Відповісти
Мавпа, стоячи навколішках, питання зможеш задати тільки в... Моніка підкаже. Воно фахівець.
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01.12.2021 12:50 Відповісти
висновку про необхідність проведення прямих переговорів між Україною та Росією дійшли "всі члени переговорної групи в "нормандському форматі".

брехня. де пруфи?
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01.12.2021 12:50 Відповісти
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.
- Аль Капоне
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01.12.2021 12:50 Відповісти
Чётко
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01.12.2021 12:52 Відповісти
Три роки пройшло, де результат?
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01.12.2021 12:50 Відповісти
"сваты" на 1+1 каждый день . Мало ?
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01.12.2021 12:57 Відповісти
Іщо невистачає хвільму ..., ну того, ... ото де паруччік ржевскій і вілічайший лідьер напалеон, а замість перерви на рекламу - 95 квартал. От тоді буде повний комплект. Да, школах на екзаменах цитати віліккого лідьера саврімьеннасті і путьен сам прібігіт к нам на пірігавори.
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01.12.2021 13:26 Відповісти
Росії треба ставити запитання в лоб / Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Мы никогда не согласимся с противоположным - Путин / Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, - Песков / Монике дозволена только одна, общая, тема. Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Порошенко - враг номер один для Зеленского
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01.12.2021 12:51 Відповісти
Эта гнида делала сайты пару лет назад, а теперь великий стратег и политик. Гниды зелёные, чтоб вы сдохли в муках, ненавижу, сдохните сдохните!!!!!!!!!
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01.12.2021 12:52 Відповісти
Этот порохобот сломалсо. Несите следующего!
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01.12.2021 13:09 Відповісти
Ненависть до них то занадто. Презирство - так ! Гидливість, зелені і їх виборці це як блювотиння.
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01.12.2021 13:30 Відповісти
в смысле? прочитать шо у ***** кроме очка на лбу написано? так по умолчанию - "*****", крупной новорылицей )
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01.12.2021 12:52 Відповісти
не розумію цього журналістського мазохізму:
годину, чи скільки там, слухали одного тупня виявилось мало, пішли до іншого?
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01.12.2021 12:53 Відповісти
Петра слушал бы дни напролёт.❤️🍫❤️
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01.12.2021 13:12 Відповісти
я іронію оцінив.
скажіть будь ласка, ви дійсно почули від зеленського щось розумне під час пресконференції?
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01.12.2021 13:18 Відповісти
Він із 73%. З ним все зрозуміло.
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01.12.2021 13:32 Відповісти
та хто ж проти.
але мені справді цікаво чи вони дійсно вважають зеленське розумною людиною й чи вони дійсно сприймають його маячню, як щось розумне.
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01.12.2021 13:42 Відповісти
Стопудово. От як пояснити дальтонику що таке зелений колір. Ефект Даннінга-Крюгера.
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01.12.2021 13:52 Відповісти
Всю не смотрел. Длинно. Ключевые моменты видел. Вова выглядел человеком. Запинался, смущался, срывался… короче, естественно выглядел. Ставлю удовл.)
У каждого свои критерии разумного, но утверждать, что за пять с половиной часов не прозвучало ничего разумного, мягко говоря не разумно.
Беда порохоботов в чрезмерном внимании к словам политиков. Хотя… это беда большинства обывателей.
А ведь, если отбросить весь информационный шум и непредвзято наблюдать за ходом реальных событий, то абсолютно очевидно, что дела при нынешнем гаранте идут, как минимум, ничуть не хуже, чем шли при предыдущем. Это просто факт. Всё остальное- рефлексия человеческой психики, вызванная информационными раздражителями. Протекающая в диапазоне от весьма позитивных, до крайне негативных эмоций.
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01.12.2021 13:56 Відповісти
те, що зеленське є людиною це безперечний біологічний факт, але ставити це йому в заслугу... хіба що більше нема чого.
щодо критеріїв розумових здібностей людини, то вони не є "в кожного свої" й цілком піддаються вимірюванню. але оскільки ви ухилилися ід відповіді на це питання, то, припускаю, внутрішньо ви доволі тверезо оцінюєте особистість зеленського.
щодо наведеного вами "факту", то це не є фактом, з огляду на це цікаво було б почути в яких галузях та сферах, на ваш погляд, "не стало гірше" й в чому ви це вбачаєте?
останні два речення в стилі арестовича, дозвольте я не коментуватиму.
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01.12.2021 14:12 Відповісти
Говоря о «человеке», имелась в виду не биология, а психо-эмоциональная конструкция. Многие биологические «человеки» довольно успешно эту конструкцию прячут. Вова достаточно легко читается. И это действительно плюс.
Умственные способности не измеряются красноречием и талантом к дебатированию. Многие гениальные люди весьма некоммуникабельны, а иногда на грани аутизма.
Во всех сферах моей жизни и окружающем меня мире не появилось ни зрад, ни зубожіння.
В последних предложениях, которые не охота комментировать, в принципе вся суть предыдущего поста.
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01.12.2021 14:33 Відповісти
не знаю, що "зчитуєте" ви.
те, що чую я, не дає мені можливості сприймати його як розумну, компетентну людину.
ваше уточнення щодо відсутності зради (про зубожіння я мову не веду) в оточуючому вас світі й небажання оцінювати ситуацію в країні, саме по собі є доволі багатозначним та свідчить про те, що ви ухиляєтесь від того аби озвучити реальну оцінку правління зеленського.
а власне, що для вас "зрада", бо я уявлення не маю, що для вас Україна, якщо, наприклад, частина росії або відновлена урср, то тоді відсутність зради є цілком логічною.
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01.12.2021 16:04 Відповісти
Кто это вообще такой?
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01.12.2021 12:54 Відповісти
Во первых смешной .
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01.12.2021 12:55 Відповісти
Он сделал фирму template monster, делал сайты
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01.12.2021 12:57 Відповісти
Чтобы в лоб не получил Зеленский.
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01.12.2021 12:57 Відповісти
Позиція росії відома: Україна примає зміни до конституції де окуповані території отримують автономію і росія продовжує володіти окупованими територіями, всі терористи і бандпосібники амністовуються і можуть балотуватись до Верховної ради, тим самим Україна визнає шо росія не є стороною конфлікту, а значить ніяких репарацій і суда над злочинцями не буде. Арахамія просто клінічний ідіот, як він зміг заробити мільйони я просто не розумію.
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01.12.2021 12:58 Відповісти
й хто буде вести прямі переговори?)Зеленський?)та він з журналістами не дав собі ради, бекав мекав, думку не міг нормально висловити....чи на пуйла теж буде кричати ?)))
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01.12.2021 13:00 Відповісти
арахамія з нєлохом і зєбидлом при владі-це як обізяна з гранатою.
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01.12.2021 13:03 Відповісти
Интересно: что они хотят ещё спрашивать у *****? Что им еще не ясно в его хотелках и в отношении кацапии к Украине?
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01.12.2021 13:04 Відповісти
Партия ЗЕбанутых даунов-малороссов
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01.12.2021 13:07 Відповісти
В лобок вы поставите вопрос.
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01.12.2021 13:09 Відповісти
Сливают Украину кокосовые !
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01.12.2021 13:13 Відповісти
Сеню ,Куля в Лоб отправить на переговоры в моЦкву правда непонятно как воно сквозь стену пройдёт ..
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01.12.2021 13:14 Відповісти
Начнем в лоб - Крым и Севастополь это Украина ( территории оккупированные и аннексированные РФ) - ОРДЛО оккупирован РФ. Требуем возврата этих территорий без всяких условий со стороны агрессора. И прекращения вмешательства во внутренние и внешние дела Украины в том числе в вопросах вступления в НАТО и ЕС, вопросах языка, религии, образования, вооружения, и т.д. Вот прямо в лоб. Коротко и понятно. Ответ ДА или НЕТ. ( можно дистанционно в письменной форме)
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01.12.2021 13:17 Відповісти
"треба в лоб ставити запитання Росії" Джерело: https://censor.net/ua/n3302718

То в чому проблема? В ТКГ язик до дупи прилип? В ПАРЄ, ОБРЄ та просто на площах ЄС мізків не вистачає питання ставити? Я вже не кажу про ООН... А ще є нормандський формат...

Так ви ж, курви, в цих організаціях за 2,5 роки аж нічого не зробили, окрім того, що розвалили все створене Порохом.

Невже сцикливому так пече підлизнути путлєру особисто?
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01.12.2021 13:23 Відповісти
Ох як возрадуютьсяя 73 %.
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01.12.2021 13:38 Відповісти
"Можна ж імітувати процес," ...так, саме так
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01.12.2021 13:43 Відповісти
Молити о перемовинах повинні фєдєрасти, лише тоді з ними можна починати говорити. Вони розуміють лише силу. А до того - лишеробота з посилення санкційта зміцнення арміїта економіки, а не піаразм теперішній піаразм та крадівництво…
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01.12.2021 13:50 Відповісти
ОП-маріонетки кремля. Ніяких перемовин!!!
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01.12.2021 16:43 Відповісти
Ну , ви з блазнем класні полемісти, так що ,,успіх" забезпечено.
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01.12.2021 18:05 Відповісти
Арахамія - це що, головний український патріот? Тільки тому, що знає кілька українських слів?
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02.12.2021 03:20 Відповісти
 
 