Агенту НАБУ Шевченку вручили обвинувальний акт у справі щодо створення ПВК

Прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк завершив розслідування щодо Євгена Шевченка в справі щодо створення ПВК та видав йому обвинувальний акт.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Татарівська шістка Синюк завершив своє "розслідування" і видав мені обвинувальний акт - 300 сторінок суцільної брехні - буде тепер, чим камін розпалювати ", - жартує він.

За його словами, вже на днях справу буде скеровано до суду, де Синюк згідно ч. 3 ст. 260 ККУ буде вимагати стосовно нього 10 років ув’язнення.

"Які ж такі тяжкі злочини проти людей чи проти держави вчинив я? Цікаве запитання:) З березня місяця слідчі СБУ та прокурори Офісу генпрокурора розповідали, що я створив НЗФ і постачав зброю та вибухівку з РФ. Навіть якусь там зброю десь у лісі знайшли, але згодом з’ясувалось, що вона рахується за в/ч 3027 і ніякого відношення до Росії немає. Можливо я все одно був її постачальником? Може і так, але чомусь генетичні зразки задля експертизи ДНК слідчі взяли в усіх підозрюваних по справі окрім мене - саме того, хто цю зброю і постачав ", - зазначає Шевченко.

"І тут або "забули", або напевно знали, що я ніякого відношення до тої зброї не мав, тож вирішили не витрачати на мене час. І я геть не розумію, яким саме чином прокурор збирається доводити у суді ці обвинувачення, коли:

1) Свідків - немає,

2) Даних НСРД - немає,

3) Експертизи ДНК - немає,

4) Відбитків моїх пальців на тій зброї - немає", - додає він.

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"Якщо ж зважити на мету діяльності цього "НЗФ", то на думку недоумків у погонах я планував провокацію військових конфліктів, залякування населення, повалення влади, тощо. При цьому жодних свідків по відношенню до мене, жодних фактичних данних щодо таких планів чи розмов у справі немає, бо таких не існує в природі - проте це не заважає їм існувати та квітнути у хворій уяві Синюка ", - іронічно додає він.

"Ну і чи варто казати, що у всій цій великій справі "ПВК Семенченка-Шевченка" взагалі немає жодного потерпілого? Жодного! Тобто вся ця "банда" за роки свого існування нікого не вбила, не пограбувала, не катувала… дивне якесь НЗФ Зрештою питання лише одне: чи зможе сьогоднішній український суд прийняти дійсно справедливе рішення? Чи зможе суд, побачивши цю шиту "білими нитками" справу, визнати мене невинним? І чи спроможним буде суд прийняти це рішення всупереч вказівкам згори? Скоро дізнаємось", - резюмував Шевченко.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.