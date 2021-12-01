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Пєсков про ситуацію на кордоні з Україною: Є побоювання, що можуть "переважити настрої на користь силового вирішення проблеми Донбасу"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Пєсков про ситуацію на кордоні з Україною: Є побоювання, що можуть

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяви про стягування російських військ до кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

Пєсков підкреслив, що Росія стурбована нагнітанням ситуації біля кордонів, зокрема, повідомленнями про те, що туди начебто "стягнуто понад 120 тис. українських військовослужбовців". Пєсков додав, що всі ці повідомлення супроводжуються проведенням різних навчань.

"Саме це викликає якраз наші побоювання про те, що таки можуть переважити настрої на користь силового вирішення проблеми Донбасу. Це дуже небезпечний авантюризм", - зазначив речник президента.

Нагадаємо, декілька днів тому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія стягнула тисячі військових до кордону з Україною. При цьому він запевнив, що альянс готовий і надалі надавати Україні політичну та практичну підтримку, щоб країна сама могла захистити себе від агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Значна, незвичайна концентрація сил" Росії біля кордону України викликає тривогу. Маємо бути готові до найгіршого, - Столтенберг

У США навіть заявили, що Росія нібито планує напад на Україну на початку 2022 року.
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Топ коментарі
+27
Прямо как в Финляндии в 1939-м.
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01.12.2021 13:22
+24
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01.12.2021 13:24
+15
Где же наши Манергеймы...
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01.12.2021 13:27
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Прямо как в Финляндии в 1939-м.
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01.12.2021 13:22 Відповісти
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01.12.2021 13:24 Відповісти
Где же наши Манергеймы...
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01.12.2021 13:27 Відповісти
здесь

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01.12.2021 14:36 Відповісти
Нее, здесь битые впоследствии немцами соглашатели, и "делилы" Мира. Маннергейм с ними парадов не проводил.
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01.12.2021 14:52 Відповісти
Вот немного ещё
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02.12.2021 04:15 Відповісти
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02.12.2021 04:16 Відповісти
Ну, московити поважають тих, хто їх гарно вдув.
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01.12.2021 15:59 Відповісти
Другого решения там и быть не может а посему СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!
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01.12.2021 13:22 Відповісти
меня интересует вопрос каким боком Россия к Донбассу ...неетя не наивен и знаю что часть территории оккупирвоала Россия это все одно-что было бы глупым прочитать сообщение из Ставки Фюррера сообщают-- мол Советы собираются нагло освобождать захваченные нами (Германией) территории и это вызывает у нас возмущение....
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02.12.2021 00:40 Відповісти
Привід свинособаки знайдуть, бо вони завжди калькують минулі події.
От, наприклад, буде як "напад" поляків на радіостанцію у Гляйвіце, що було надалі використано, як казус беллі..
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01.12.2021 13:25 Відповісти
Вирішувати Україні як поступили з окремими населеними пунктами Донецької і Лугванської областей, бо вони є територією України. Кацапам краше вирішувати свою проблеми і не дивитися через паркан до сусіда і вказувати йому, що робити.
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01.12.2021 13:27 Відповісти
Гнида лживая Кацапу соврать, что сходить по большому
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01.12.2021 13:28 Відповісти
У Москвы и Минска тактика такая - обвиняй врага в том, что планируешь сделать сам и делаешь сам. В Мире это давно уже раскусили.
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01.12.2021 13:29 Відповісти
Злодій завжди голосніше за всіх репетує-"Тримайте злодія!" !!!))))
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01.12.2021 13:33 Відповісти
вы только что раскрыли всю политтехнологию прошлых выборов
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01.12.2021 13:37 Відповісти
а в параше есть выборы? и как оно?
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02.12.2021 00:35 Відповісти
Например ,как ЗЕЛЕНЕ ЧМО с переворотом 😂 ,зная ,что ему до 1-го декабря дали срок уволить д'Ерьмака , ОНО НАЗНАЧАЕТ ПЕРЕВОРОТ ,по-ходу приписав туда АХМЕТК
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02.12.2021 03:39 Відповісти
Пейсатое, а нахрен он нам нужен, раздолбанный и разграбленный вами ублюдками, полностью)
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01.12.2021 13:29 Відповісти
Маячня параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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01.12.2021 13:30 Відповісти
А тобі що до того?
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01.12.2021 13:32 Відповісти
думаете легко было фуйлу дарить цветы фрау меркель, стоя по горло в крови ...
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01.12.2021 13:33 Відповісти
территория нужна, а население или помогает деоккупации или проваливает
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01.12.2021 13:34 Відповісти
и выковыривает из своих скрепных могил гивей и моторыл и забирает с собой нах !
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01.12.2021 13:36 Відповісти
Поэтому на всякий случай развяжем войну. А Так мы за мир (писька)
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01.12.2021 13:37 Відповісти
Це інформаційна атака розрахована на увесь світ. Один з сценаріїв такий. Оркі з Домбабве почнуть потужний артобстріл, Україна буде змушена відповісти. Потім покажуть чергового "распятого мальчика в трусиках" і почнеться наступ з початку з Домбастану, а потім й з Оркістану (мовляв ми змушені захистити рускоязичное населениє).
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01.12.2021 13:38 Відповісти
Как в Финляндии 1939 году.
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01.12.2021 13:55 Відповісти
Ну и что? Придется их всех убить...
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01.12.2021 14:55 Відповісти
Или как Гитлер напал на Польшу в 1939.
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01.12.2021 14:57 Відповісти
Нужно отвечать нанеся ответный удар по Таганрогу в 2013г перед нападением России на государство Украина, всё российское население в 20 км от украинской границы сбыло эвакуировано, московиты ещё не знали как могла тогда поступить Украина и подстраховались
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02.12.2021 08:12 Відповісти
Это о том что " Вор кричит.. держи вора".
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01.12.2021 13:49 Відповісти
а хто б сумнівався що в касапів "переважають настрої на користь силового вирішення проблеми Донбасу"
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01.12.2021 13:59 Відповісти
У "шахтёров и трактористов" переважуть?

Вполне верю

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01.12.2021 14:12 Відповісти
Какие там настрои это наше дело, каким боком там рашка?
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01.12.2021 14:32 Відповісти
Тут он говорит что на дамбасе украинцы воюют с украинцами, а если силовой вариант, так это уже нападение на рашу. А не головокружение ли у этих придурков?
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01.12.2021 15:02 Відповісти
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01.12.2021 15:16 Відповісти
Ага. Грозний зрівняли з землею і вирізали більше 100 тис. чеченців, то тоді все було правильно і законно?! Цинічні виб***ки.
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01.12.2021 15:34 Відповісти
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02.12.2021 01:01 Відповісти
Есть опасения, что могут "перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса" Источник: https://censor.net/ru/n3302729
. Это же прекрасно. Ты просто еще сам не осознал ))
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02.12.2021 06:12 Відповісти
всу собирается возвращать свои территории, это же возмутительно!
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02.12.2021 08:58 Відповісти
ви проблему Чечні як вирішили, пітараси? то чого пхаєтесьу внутрішні діла України?
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02.12.2021 09:18 Відповісти
Как уже эта кацапская мразь надоела всему миру. Лживые убийцы
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02.12.2021 10:55 Відповісти
 
 