Пєсков про ситуацію на кордоні з Україною: Є побоювання, що можуть "переважити настрої на користь силового вирішення проблеми Донбасу"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяви про стягування російських військ до кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

Пєсков підкреслив, що Росія стурбована нагнітанням ситуації біля кордонів, зокрема, повідомленнями про те, що туди начебто "стягнуто понад 120 тис. українських військовослужбовців". Пєсков додав, що всі ці повідомлення супроводжуються проведенням різних навчань.

"Саме це викликає якраз наші побоювання про те, що таки можуть переважити настрої на користь силового вирішення проблеми Донбасу. Це дуже небезпечний авантюризм", - зазначив речник президента.

Нагадаємо, декілька днів тому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія стягнула тисячі військових до кордону з Україною. При цьому він запевнив, що альянс готовий і надалі надавати Україні політичну та практичну підтримку, щоб країна сама могла захистити себе від агресії.

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У США навіть заявили, що Росія нібито планує напад на Україну на початку 2022 року.