625 5
Кулеба та глава МЗС Угорщини Сіярто у Ризі обговорили питання безпеки східного флангу НАТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сіярто провели зустріч у Ризі.
Про це повідомив в твітері голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрілися у Ризі з Петером Сіярто. Є спільне розуміння, що попри окремі складні двосторонні питання, безпека України — це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колыван Спикер
показати весь коментар01.12.2021 13:25 Відповісти Мені подобається 4
5 копійок
показати весь коментар01.12.2021 13:42 Відповісти Мені подобається 0
Вла
показати весь коментар01.12.2021 13:26 Відповісти Мені подобається 6
Envoy
показати весь коментар01.12.2021 13:28 Відповісти Мені подобається 0
Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар01.12.2021 13:31 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...