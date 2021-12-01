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Новини Політика України
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Кулеба та глава МЗС Угорщини Сіярто у Ризі обговорили питання безпеки східного флангу НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сіярто провели зустріч у Ризі.

Про це повідомив в твітері голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрілися у Ризі з Петером Сіярто. Є спільне розуміння, що попри окремі складні двосторонні питання, безпека України — це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО", - зазначив він.

Кулеба та глава МЗС Угорщини Сіярто у Ризі обговорили питання безпеки східного флангу НАТО 01

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Автор: Ірина Дашківська
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очень странно! это же союзники рашистов кремлядей!
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01.12.2021 13:25 Відповісти
Мадяри пересрали.
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01.12.2021 13:42 Відповісти
це не той самий мадьяр, якого на минулому тижні ***** нагородив відзнакою?!!
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01.12.2021 13:26 Відповісти
Их в 40-х награждали .
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01.12.2021 13:28 Відповісти
Туфли не от вити втікача по наследству достались?
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01.12.2021 13:31 Відповісти
 
 