Кулеба та глава МЗС Угорщини Сіярто у Ризі обговорили питання безпеки східного флангу НАТО

Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сіярто провели зустріч у Ризі.

Про це повідомив в твітері голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрілися у Ризі з Петером Сіярто. Є спільне розуміння, що попри окремі складні двосторонні питання, безпека України — це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО", - зазначив він.

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