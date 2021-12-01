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Завтра Блінкен проведе окремі зустрічі з Кулебою та Лавровим у Стокгольмі, - Bloomberg
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Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із міністрами закордонних справ України Дмитром Кулебою та РФ Сергієм Лавровим на полях міністерської зустрічі країн-членів ОБСЄ у четвер, 2 грудня, у Стокгольмі (Швеція).
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами представника американського відомства, зустрічі Блінкена з Кулебою та Лавровим будуть проведені окремо.
Зазначається, що це буде перший прямий контакт між очільниками зовнішніх відомств США та РФ за останні кілька тижнів на тлі новин, що Росія може планувати вторгнення в Україну.
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Вангую: Коняка скаже "настамнєт, Кієв должєнГаварітСдамбасам".
Хіба попередити про наслідки у разі відкритої агресії.... так вже наче попереджали.... такоє.