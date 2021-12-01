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Завтра Блінкен проведе окремі зустрічі з Кулебою та Лавровим у Стокгольмі, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра Блінкен проведе окремі зустрічі з Кулебою та Лавровим у Стокгольмі, - Bloomberg

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із міністрами закордонних справ України Дмитром Кулебою та РФ Сергієм Лавровим на полях міністерської зустрічі країн-членів ОБСЄ у четвер, 2 грудня, у Стокгольмі (Швеція).

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами представника американського відомства, зустрічі Блінкена з Кулебою та Лавровим будуть проведені окремо.

Зазначається, що це буде перший прямий контакт між очільниками зовнішніх відомств США та РФ за останні кілька тижнів на тлі новин, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

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Автор: Ірина Дашківська
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Это какие нервы надо иметь , садясь за стол в неадекватной лошадью ?
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01.12.2021 13:51 Відповісти
Аби ця зустріч не мала наслідків "стокгольмського синдрому ".
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01.12.2021 13:53 Відповісти
Будут из лошади колбасу варганить ... надо ещё Джамилёва позвать ..
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01.12.2021 13:56 Відповісти
Що клізму будут ставити !! То коняці треба кінську дозу !!!)))
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01.12.2021 14:07 Відповісти
А сенс?
Вангую: Коняка скаже "настамнєт, Кієв должєнГаварітСдамбасам".
Хіба попередити про наслідки у разі відкритої агресії.... так вже наче попереджали.... такоє.
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01.12.2021 14:50 Відповісти
наявність чи відсутність там кулеби не має значення(((
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01.12.2021 15:30 Відповісти
 
 