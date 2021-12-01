Темпи вакцинації вже місяць перебувають на позначці 230-250 тисяч щеплень на добу, - Ляшко

Деякі країни Європи повторно заходять у все нові і нові хвилі, тому й в Україні ризик відновлення зростання захворюваності все ще високий.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"7 мільйонів щеплень за місяць. Маємо черговий рекордний місяць по вакцинації - протягом листопада нам вдалось зробити 7 052 169 щеплень. Коли, навесні я говорив про реальну можливість зробити 10 млн щеплень за літо, то скептики не вірили. Сьогодні потужності системи охорони здоров'я дозволяють спокійно зробити 7 млн щеплень за один місяць", - зазначив голова МОЗ.

Міністр повідомив, що темпи вакцинації в Україні вже місяць перебувають на позначці у 230-250 тисяч осіб на добу та понад 1,6 млн на тиждень.

"Головне зараз не збавляти темпи. Деякі країни Європи повторно заходять у все нові і нові хвилі, тому й в нас ризик відновлення зростання захворюваності все ще високий. Збільшення прошарку вакцинованих людей зможе тримати епідемічну ситуацію під контролем та запобігати колапсу системи охорони здоров’я. І це реальність. І з нею не можуть змиритись ті, хто звик маніпулювати даними або прагнуть дискредитувати вакцинацію. Вони продовжують апелювати до високої смертності в Україні. Навіть у Верховній Раді України.

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