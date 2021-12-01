Темпи вакцинації вже місяць перебувають на позначці 230-250 тисяч щеплень на добу, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Деякі країни Європи повторно заходять у все нові і нові хвилі, тому й в Україні ризик відновлення зростання захворюваності все ще високий.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"7 мільйонів щеплень за місяць. Маємо черговий рекордний місяць по вакцинації - протягом листопада нам вдалось зробити 7 052 169 щеплень. Коли, навесні я говорив про реальну можливість зробити 10 млн щеплень за літо, то скептики не вірили. Сьогодні потужності системи охорони здоров'я дозволяють спокійно зробити 7 млн щеплень за один місяць", - зазначив голова МОЗ.
Міністр повідомив, що темпи вакцинації в Україні вже місяць перебувають на позначці у 230-250 тисяч осіб на добу та понад 1,6 млн на тиждень.
"Головне зараз не збавляти темпи. Деякі країни Європи повторно заходять у все нові і нові хвилі, тому й в нас ризик відновлення зростання захворюваності все ще високий. Збільшення прошарку вакцинованих людей зможе тримати епідемічну ситуацію під контролем та запобігати колапсу системи охорони здоров’я. І це реальність. І з нею не можуть змиритись ті, хто звик маніпулювати даними або прагнуть дискредитувати вакцинацію. Вони продовжують апелювати до високої смертності в Україні. Навіть у Верховній Раді України.
Будь ласка, зачекайте...
Помер лідер австрійських антиваксерів, лікувався вдома від Ковіду хлоркою (c)
https://tsn.ua/prosport/molodiy-***********-vesluvalnik-chempion-pomer-vid-uskladnen-koronavirusu-1921168.html
и это при ихних 60-80% проколотых, а у нас 25-30 ( хз сколько из них просто на бумаге) и смертность снижаеться .... при практически неизменной госпитализации....
Хоть кто то может обьяснить эти феномены???7
в графе инфицированых нужно смело *2 ато и 3 раза ( ваксеры только какахами не кидайтесь, это НАН озвучил недавно ), но тогда % смертности спадет на нет чем пугать по тв прикажете? Вообще все цифры ковидистарии наглядно показали как можно загнать в сарай все стадо - просто манипулируя цифрами ( а в самом начале и вьемками как падают, как закапывают в костюмах).
Я вот чет не понял, у нас когда умирали 100 человек в день, то мыли остановки, транспорт всякой хрень., в магазах прям все обливались антисептиками.Ваксеры шо изменилось? че не моют улицы и подьезды там где были зараженные???
потом выяснили, что воздушно-капельным. и нет смысла ничего дизенфицировать, нет смысла в антисептиках, руки можно мыть как и до всего этого.
только воздух и слюни
Третя доза з січня, а ефективність вакцин від омакрону невідома.
Це максимум, що воно може - нагнітати паніку спираючись на воз, який спирається ні на що.
А прививочки - дык их уже каждые три месяца повторять надо.
Хотя вы и не первый что тут что в реальности, люди которые всю жизнь логически мыслили и подходили гогично к решению вопросов, сейчас агресивно отвечают когда у них спрашиваешь - как так то? ибо людям так засрали мозг, что они сали вирусологами и инфикционистами и перестали быть ЗДРАВОМЫСЛЯЩИМИ людьми.