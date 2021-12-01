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Темпи вакцинації вже місяць перебувають на позначці 230-250 тисяч щеплень на добу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Темпи вакцинації вже місяць перебувають на позначці 230-250 тисяч щеплень на добу, - Ляшко

Деякі країни Європи повторно заходять у все нові і нові хвилі, тому й в Україні ризик відновлення зростання захворюваності все ще високий.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"7 мільйонів щеплень за місяць. Маємо черговий рекордний місяць по вакцинації - протягом листопада нам вдалось зробити 7 052 169 щеплень. Коли, навесні я говорив про реальну можливість зробити 10 млн щеплень за літо, то скептики не вірили. Сьогодні потужності системи охорони здоров'я дозволяють спокійно зробити 7 млн щеплень за один місяць", - зазначив голова МОЗ.

Міністр повідомив, що темпи вакцинації в Україні вже місяць перебувають на позначці у 230-250 тисяч осіб на добу та понад 1,6 млн на тиждень.

"Головне зараз не збавляти темпи. Деякі країни Європи повторно заходять у все нові і нові хвилі, тому й в нас ризик відновлення зростання захворюваності все ще високий. Збільшення прошарку вакцинованих людей зможе тримати епідемічну ситуацію під контролем та запобігати колапсу системи охорони здоров’я. І це реальність. І з нею не можуть змиритись ті, хто звик маніпулювати даними або прагнуть дискредитувати вакцинацію. Вони продовжують апелювати до високої смертності в Україні. Навіть у Верховній Раді України.

Також читайте: Вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Тільки сканування куар коду, тільки дія у кожному смартфоні можуть запобігти прогресуванню епідемії.
Третя доза з січня, а ефективність вакцин від омакрону невідома.
Це максимум, що воно може - нагнітати паніку спираючись на воз, який спирається ні на що.
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01.12.2021 14:49
+5
Согласно НАН если исходить из реалий то то что озвучивают
в графе инфицированых нужно смело *2 ато и 3 раза ( ваксеры только какахами не кидайтесь, это НАН озвучил недавно ), но тогда % смертности спадет на нет чем пугать по тв прикажете? Вообще все цифры ковидистарии наглядно показали как можно загнать в сарай все стадо - просто манипулируя цифрами ( а в самом начале и вьемками как падают, как закапывают в костюмах).
Я вот чет не понял, у нас когда умирали 100 человек в день, то мыли остановки, транспорт всякой хрень., в магазах прям все обливались антисептиками.Ваксеры шо изменилось? че не моют улицы и подьезды там где были зараженные???
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01.12.2021 15:00
+3
Деякі країни Європи повторно заходять у все нові і нові хвилі, т Джерело: https://censor.net/ua/n3302749

и это при ихних 60-80% проколотых, а у нас 25-30 ( хз сколько из них просто на бумаге) и смертность снижаеться .... при практически неизменной госпитализации....
Хоть кто то может обьяснить эти феномены???7
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01.12.2021 14:40
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Сихів @syhiv25
Помер лідер австрійських антиваксерів, лікувався вдома від Ковіду хлоркою (c)
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01.12.2021 14:38 Відповісти
Существует секретный план по заражению планеты ковидом и массовой ликвидации вакцинированных. Последний срок декабрь 2023 года. Тогда выпустят последний штамм специально для уколотых. Шах и мат.
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01.12.2021 14:52 Відповісти
И как же ты о нем узнал, если план секретный?
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01.12.2021 15:10 Відповісти
После 5 дозы узнаешь
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01.12.2021 15:13 Відповісти
Молодий український веслувальник-чемпіон помер від ускладнень коронавірусу
https://tsn.ua/prosport/molodiy-***********-vesluvalnik-chempion-pomer-vid-uskladnen-koronavirusu-1921168.html
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01.12.2021 16:44 Відповісти
Деякі країни Європи повторно заходять у все нові і нові хвилі, т Джерело: https://censor.net/ua/n3302749

и это при ихних 60-80% проколотых, а у нас 25-30 ( хз сколько из них просто на бумаге) и смертность снижаеться .... при практически неизменной госпитализации....
Хоть кто то может обьяснить эти феномены???7
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01.12.2021 14:40 Відповісти
Хтось мабуть і може, але не шлюшко. Його рівень - забороняти, наприклад, відвідувати парки з метою залякати, як він сам зізнався після першого локдауну.
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01.12.2021 14:42 Відповісти
ось мені стало цікаво, можливо хтось має інформацію (адекватну) чи там не лінувався порахувати: скільки ж людей вже хворіло на цю хворобу. Розумію, що потрібно взяти і тупо пройтись по місячній (їхній же) інформації і порахувати. Можливо хтось уже робив таке? А то у мене виходячи із середнього по місяцях і періоду ґвалтування/крику про хворобу щось дуже багато людей вже виходить - за 80% взагалі населення України. )
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01.12.2021 14:45 Відповісти
Согласно НАН если исходить из реалий то то что озвучивают
в графе инфицированых нужно смело *2 ато и 3 раза ( ваксеры только какахами не кидайтесь, это НАН озвучил недавно ), но тогда % смертности спадет на нет чем пугать по тв прикажете? Вообще все цифры ковидистарии наглядно показали как можно загнать в сарай все стадо - просто манипулируя цифрами ( а в самом начале и вьемками как падают, как закапывают в костюмах).
Я вот чет не понял, у нас когда умирали 100 человек в день, то мыли остановки, транспорт всякой хрень., в магазах прям все обливались антисептиками.Ваксеры шо изменилось? че не моют улицы и подьезды там где были зараженные???
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01.12.2021 15:00 Відповісти
та все просто. тогда страшилки ходили, что вирус чуть ли не через водопровод и канализацию передается - сел на очко и заразился.
потом выяснили, что воздушно-капельным. и нет смысла ничего дизенфицировать, нет смысла в антисептиках, руки можно мыть как и до всего этого.
только воздух и слюни
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01.12.2021 16:10 Відповісти
Гугел например говорит, что 3.6 миллиона. Это те, кто заболел как следует и не поленился тест сдать (в селе тесты? нуну)
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01.12.2021 15:04 Відповісти
Тільки сканування куар коду, тільки дія у кожному смартфоні можуть запобігти прогресуванню епідемії.
Третя доза з січня, а ефективність вакцин від омакрону невідома.
Це максимум, що воно може - нагнітати паніку спираючись на воз, який спирається ні на що.
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01.12.2021 14:49 Відповісти
Год назад бы такие темпы...
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01.12.2021 14:56 Відповісти
И что бы изменилось?? Вы я так понимаю в теме скажите почему перестали дезенфицировать подьезды где жил ковидный, перестали мыть остановки и транспорт, и это при том что смертность повысилась в 5-6 раз?
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01.12.2021 15:04 Відповісти
Так вакцинация жеж! Тестирование! Делать особо ничего не нужно, а поток бобла стабильный.
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01.12.2021 15:05 Відповісти
Мы бы не были первыми в мире по количеству смертей на душу населения. Ведь когда у нас умирает 700 в сутки, это больше чем в РФ 1200, у них населения 130 млн.. А болеть люди не перестанут, эти вирусы теперь надолго, только в Германии суточная смертность 50 чел., а не 700 как у нас...
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01.12.2021 15:08 Відповісти
Мечтать не вредно. В Германии за вчера 444 и пик не пройден пока. Плюс уровень медицины. Плюс считают как выгодно.

А прививочки - дык их уже каждые три месяца повторять надо.
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01.12.2021 15:14 Відповісти
Ну так это за вчера, я особо не слежу, и это не 700, при том что там 80 млн. населения кажись.
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01.12.2021 15:15 Відповісти
Раз особо не следите, то и писать 50 не нужно. Можно отметить что в Польше за вчера 528, а население 38 млн. Ну как? Помогли вакцинированные 50+% полякам?
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01.12.2021 15:24 Відповісти
Возьми статистике за последние два месяца и сложи в столбик, потом с нашей, или расейской сравни, где по 1000 чел. в сутки уже пол года. Зачем дурочку ломать?
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01.12.2021 17:39 Відповісти
Нужно , чтобы было вакцинировано около 100%, тогда можно говорить . Посмотрите смертность в Португалии, где вакцинировано много, в Израиле.
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01.12.2021 18:13 Відповісти
Бред, я скидывала ссылку. В Германии 440+ сегодня смертей
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01.12.2021 15:14 Відповісти
Бред, это у вас, посмотрите статистику за месяц, и сравните, а то что пики, так они и в Африке - пики.
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01.12.2021 15:16 Відповісти
А что в Германии вакцинировано 95% людей?
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01.12.2021 18:13 Відповісти
та пофик на все эти цифры, почему отменились практически все меры которыми был завален тв в конце прошлого начало этого года???? Подьезды- прям бригады приезжали стерилизоватькогда ковидного выносили,такие бравые в скафандрах , остановки заливались хз чем по всей стране, транспорт мыли вручную, на вызов приезжали в скафандрах (сейчас как к обычному больному,максимум маска), вирус мол живет на поверхности неделю и тп.. Сейчас ТИШИНА тогда циферки были до 100 сейчас за 600. Алгоритмы поменялись или все уже забыли из за потока того дерьма которым насыщают тв? Куда все это делось????
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01.12.2021 15:17 Відповісти
Я вам что, министр здравоохранения? И вообще я клоунов не люблю, вырос из того возраста...
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01.12.2021 15:18 Відповісти
Та прям там, вы так лихо раскидываетесь бреднебред,циферки, а на логические вопросы в кусты и вы не министр
Хотя вы и не первый что тут что в реальности, люди которые всю жизнь логически мыслили и подходили гогично к решению вопросов, сейчас агресивно отвечают когда у них спрашиваешь - как так то? ибо людям так засрали мозг, что они сали вирусологами и инфикционистами и перестали быть ЗДРАВОМЫСЛЯЩИМИ людьми.
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01.12.2021 15:29 Відповісти
Я вам подъезды должен вымывать?
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01.12.2021 17:42 Відповісти
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01.12.2021 15:12 Відповісти
 
 