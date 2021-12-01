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Боррель про скупчення військ РФ біля кордонів України: ЄС сфокусований на запобіганні кризі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Боррель про скупчення військ РФ біля кордонів України: ЄС сфокусований на запобіганні кризі

Євросоюз вважає за важливе запобігти кризі між Росією та Україною, оскільки якщо це не вдасться зробити, надалі вирішувати проблему буде набагато складніше.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Такій кризі потрібно запобігти, тому що, якщо вона розпочнеться, буде набагато складніше. Має бути зроблено все для того, щоб дати зрозуміти Росії, що будь-яка форма агресії проти України отримає рішучу відповідь", - заявив Боррель журналістам у Ризі в середу, коментуючи тему присутності російських військ поблизу кордону з Україною.

Глава дипломатії ЄС також зазначив, що для Євросоюзу вкрай важливими є територіальна цілісність і суверенітет України, і союз готовий підтримати країну у разі спроби будь-кого підірвати їх.

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Автор: Ірина Дашківська
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Какой ещё "крызе", чмо ты грёбаное?! Это ты войну так называешь?! Урод...
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01.12.2021 21:40 Відповісти
 
 